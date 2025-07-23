Профессия — режиссер: Мохсен Махмальбаф

Мохсен Махмальбаф — один из самых известных иранских режиссеров. Первые фильмы он поставил на родине, однако уже много лет живет и работает за ее пределами. Расскажем, почему Махмальбаф покинул Иран, где и о чем снимает свои фильмы, какие награды за них получил.

Как политический активист Мохсен Махмальбаф пришел в кино?

Мохсен Махмальбаф родился 29 мая 1957 года в Тегеране. В детстве он много времени проводил с бабушкой, часто бывал с ней в мечети, в 15 лет оставил школу, два семестра проучился в духовной семинарии, тогда же написал первую пьесу. Вскоре Мохсен и несколько других подростков создали группу сопротивления: они распространяли антишахские листовки, а через два года организовали нападение на полицейского. При задержании он был ранен, а потом осужден на пять лет — максимальный срок, который давали несовершеннолетним. После тюрьмы Махмальбаф отошел от политики, осознав, по собственному признанию, что "общество нужно менять через культуру". Он писал тексты для дикторов радио, а потом начал сочинять сценарии.

Какие фильмы Махмальбаф снял в Иране?

Первые фильмы Махмальбаф снял в начале 1980-х: они фиксировали революционные события в стране и финансировались Центром искусств Организации исламской пропаганды. Постепенно киноязык режиссера менялся: в его картинах конца 1980-х заметно влияние итальянского неореализма, например, "Велосипедист" даже названием перекликается с "Похитителями велосипедов" Витторио Де Сики. Эта работа принесла Махмальбафу первый международный успех: на кинофестивале на Гавайях она получила приз за сценарий, а в Римини — приз за лучший фильм.

Свой следующий творческий период сам режиссер называет периодом "отражения действительности" и включает в него очень разные по тематике и стилистике картины. Например, в 1990 году он поставил в Турции с турецкими актерами драму "Время любви". В Иране она не прошла цензуру, и премьера состоялась в 1995-м на Каннском кинофестивале. Некоторые фильмы того времени связаны темой кинематографа: например, "Однажды, кино" — черно-белая лента, посвященная истории иранского кино, а в 1994-м к 100-летию кино Махмальбаф задумал картину о людях, которые хотели бы стать актерами. Он дал объявление и пригласил на пробы всех желающих — общение с ними и стало содержанием фильма "Салам, синема!". В нем много импровизационных моментов, а документальные эпизоды сочетаются с элементами игрового кино. В 1996 году эта работа получила приз за лучший фильм на международном кинофестивале в Мюнхене.

Один из пришедших на пробы "Салам, синема!" оказался тем самым полицейским, на которого Махмальбаф с товарищами напал много лет назад. Неожиданная встреча стала отправной точкой для нового фильма, и в 1996-м появился полудокументальный "Миг невинности" (другое его название "Хлеб и цветок"), в котором автор вспоминает свою юность и пытается проанализировать мотивы своих поступков.

Как появился феномен кинематографической семьи Махмальбаф?

В 1996 году Махмальбаф решил открыть свою киношколу. Он собирался набрать курс из 100 студентов, но министерство культуры не одобрило этот план. Тогда режиссер вместе со своей семьей и восемью друзьями создал "Киношколу Махмальбаф" у себя дома. Обучение продолжалось четыре года, занятия длились по восемь часов, а иногда и больше, с перерывами на съемки, во время которых каждый осваивал какую-нибудь новую профессию. Из этой школы вышли три режиссера, оператор, звукооператор, дизайнер, фотограф и монтажер. Три режиссера — это жена Махмальбафа Марзия Мешкини и две его дочери. Старшей — Самире — было 17 лет, когда она начала учиться в киношколе, а младшей — Хане — всего восемь. Сыну режиссера — Мейсаму — было четырнадцать, и он стал фотографом и оператором. Они не только были ассистентами на фильмах Мохсена Махмальбафа, но и снимали сами. Работы Самиры, Марзии и Ханы получили призы в Каннах, Венеции и на других международных кинофестивалях.

© Фото: Fronteiras do Pensamento/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

В каких странах работает Махмальбаф?

В начале 2000-х режиссер поставил два фильма в Афганистане. В "Кандагаре", описывая жизнь этой страны, он снова соединил элементы разных жанров: политической драмы, культурно-исторического очерка, документального кино и тележурналистики. На кинофестивале в Каннах в мае 2001 года лента была удостоена приза экуменического жюри, а особую актуальность приобрела после событий 11 сентября в США. "Кандагар" показывали и награждали на других международных кинофестивалях, а еще он получил награду Национального совета кинокритиков США. В том же 2001-м режиссеру за достижения в области кино вручили золотую медаль ЮНЕСКО имени Федерико Феллини.

В документальном "Афганском алфавите" 2002 года Махмальбаф рассказал о детях афганских беженцев, которые не имели возможности учиться в Иране. Фильм получил широкий общественный резонанс — законодательство было изменено, и дети пошли в школу.

Из-за конфликта с властями режиссеру пришлось покинуть Иран. Сначала он обосновался в Таджикистане: преподавал, организовал международный кинофестиваль "Дидор", который впервые состоялся в октябре 2004 года. Тогда же режиссер создал компанию "Кинодом Махмальбаф": он и его семья снимали картины в разных странах, а в Душанбе занимались их монтажом.

В 2009-м Махмальбаф переехал в Париж, а спустя несколько лет перебрался в Лондон. Один из самых известных фильмов того времени — "Президент" — он поставил в Грузии с грузинскими актерами. Это притча о диктаторе неназванной страны, который, неожиданно потеряв власть, вынужден вместе с внуком скрываться от преследователей. Однако, отмечает Махмальбаф, "при всей своей притчевости "Президент" выглядит актуальным комментарием к событиям", которые происходили в те годы. В августе 2014-го картина открыла программу "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, потом получила главный приз на Чикагском кинофестивале и другие международные награды. А на следующий год в Венеции режиссеру за его творчество в целом вручили премию имени Робера Брессона. Свой последний по времени фильм — документальный "Разговор с реками" — он представил на международном кинофестивале в Пусане в октябре 2023 года.

Махмальбаф не раз участвовал в работе международных кинофестивалей как член жюри, а в 2013-м был председателем жюри Московского кинофестиваля.