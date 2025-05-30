Профессия — режиссер: Аббас Киаростами

Аббас Киаростами первым из иранских режиссеров получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, приобрел международную известность, снимал фильмы в Италии и Японии. Расскажем, чем он увлекался в детстве, где учился, какими еще наградами был отмечен, как сложилась судьба последней работы Киаростами.

Как художник-график Аббас Киаростами пришел в кино?

Аббас Киаростами родился 22 июня 1940 года в Тегеране. Он с детства любил живопись и, по собственным воспоминаниям, "лет с восьми сам стал тянуться за бумагой и цветными карандашами", хотя рисовал "слабо".

В школу изящных искусств Тегеранского университета Киаростами поступил не сразу — пришлось брать частные уроки и самому зарабатывать на жизнь. И потом, уже студентом, он по ночам "продолжал работать регулировщиком автодвижения в дорожной полиции или дорожно-ремонтной службе".

Окончив университет, Киаростами работал в рекламных бюро как художник и график: делал обложки для книг, афиши, потом стал режиссером небольших видеороликов. И это, по его мнению, был полезный опыт.

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— режиссер

В 1969 году в Институте интеллектуального развития детей и молодежи Kanoon Киаростами создал отделение кино и начал там снимать образовательные короткометражки: о том, например, почему надо чистить зубы, и о том, как не испугаться злой собаки в переулке.

Как Киаростами стал известным режиссером?

В большом кино Киаростами дебютировал в 1974 году: в фильме "Путешественник" рассказывается о школьнике из маленького города, который хочет попасть в Тегеран на матч любимой футбольной команды. Герой картины "Где дом друга?", которая принесла режиссеру известность, — тоже школьник. Он ищет дом своего одноклассника в соседней деревне, чтобы отдать ему случайно забранную тетрадь: иначе товарища могут исключить из школы. В 1987-м эта работа была награждена на международном кинофестивале "Фаджр" в Тегеране, а через два года — на международном кинофестивале в Локарно.

Вышедший на экраны в 1990 году "Крупный план" основан на реальных событиях, произошедших в Иране в конце 1980-х, и сочетает в себе элементы игрового и документального кино. Герой фильма — авантюрист, выдававший себя за знаменитого режиссера Мохсена Махмальбафа, и его судят за мошенничество. Киаростами получил разрешение снимать этот процесс, а после освобождения самозванца организовал его встречу с настоящим Махмальбафом. В Иране о "Крупном плане" отзывались в основном отрицательно, а за рубежом он имел широкий резонанс, был отмечен призами кинокритиков на международных фестивалях в Монреале и Стамбуле.

В 1990 году на севере Ирана, в том числе в деревне Кокер, в которой снимали "Где дом друга?", произошло сильнейшее землетрясение. Киаростами вместе с сыном отправился туда, чтобы узнать о судьбе сыгравших в его фильме мальчиков. Эта история легла в основу картины "Жизнь и ничего больше" 1992 года (другое ее название "И жизнь продолжается"), сделанной в стилистике документального кино с участием переживших землетрясение жителей деревни. Через два года там же Киаростами снял фильм "Сквозь оливы", а его ассистентом стал Джафар Панахи, ныне всемирно известный режиссер.

"Золотая пальмовая ветвь" и другие престижные награды

"Где дом друга?", "Жизнь и ничего больше" и "Сквозь оливы" кинокритики часто объединяют в "Кокеровскую трилогию", а сам Киаростами предпочитал называть трилогией "Жизнь…", "Сквозь оливы" и "Вкус вишни". За этот фильм в мае 1997-го он первым из иранских режиссеров получил "Золотую пальмовую ветвь" — главный приз Каннского кинофестиваля. В том же году режиссера наградили золотой медалью ЮНЕСКО имени Федерико Феллини за достижения в области кино.

В сентябре 1999 года жюри Венецианского кинофестиваля отметило картину Киаростами "Нас унесет ветер" "Серебряным львом", также ей присудили приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

В каких международных кинопроектах участвовал Киаростами?

Киаростами наряду с Андреем Кончаловским, Марленом Хуциевым, Клодом Лелушем, Юсефом Шахином, Дэвидом Линчем и другими знаменитыми режиссерами участвовал в создании трех юбилейных киноальманахов. Коллективный документальный фильм "Люмьер и компания" был снят в 1995 году и посвящен 100-летию кино, сборник короткометражек "У каждого свое кино" в 2007-м был подготовлен специально к 60-му Каннскому фестивалю, а в 2013-м киноальманахом "Будущее. Перезагрузка" отметили 70-летие Венецианского фестиваля.

В 2005-м на экраны вышел фильм "Билет на поезд", который Киаростами поставил с итальянским режиссером Эрманно Ольми и британцем Кеном Лоучем, а на следующий год их совместная работа получила награду Национального синдиката итальянских журналистов.

Какие фильмы Киаростами снял за границей?

Драму "Копия верна" режиссер снимал в Италии, на главную женскую роль пригласил французскую актрису Жюльет Бинош, а главную мужскую роль хотел отдать Роберту Де Ниро, но в рабочем графике голливудского артиста не было свободного времени — появился другой, несколько неожиданный кандидат. Летом 2008 года Киаростами на международном музыкальном фестивале в Экс-ан-Провансе поставил оперу Моцарта "Так поступают все", среди исполнителей был английский баритон Уильям Шимелл, ему режиссер и предложил роль в своем фильме. В мае 2010 года "Копия верна" демонстрировалась в основном конкурсе Каннского фестиваля, Бинош вручили приз за лучшую женскую роль, а дебютировавший в этой картине Шимелл привлек внимание Михаэля Ханеке. Знаменитый австрийский режиссер снял его в фильме "Любовь", получившем "Золотую пальмовую ветвь" в 2012 году. На этот приз в Каннах тогда претендовала и картина Киаростами "Как влюбленный" (другое ее название "Словно кто-то влюблен"), поставленная в Японии с японскими актерами.

Свое решение работать за границей он называл "добровольным изгнанием" и объяснял так:

Снимать фильм в Иране — это ввязаться в непредсказуемый процесс. Автор посвящает этой работе свое время, свою энергию, технические и финансовые средства, не зная при этом, какая судьба уготована его произведению. Вот почему я решил больше не работать в Иране, а снимать фильмы за границей. И это, конечно, очень для меня горько

Посмертная премьера

В марте 2016 года состояние здоровья режиссера ухудшилось, в конце июня он уехал в Париж, чтобы пройти курс лечения, и скончался там 4 июля. Последней работой Киаростами стали экспериментальные "24 кадра": в этом фильме он как бы привел в движение картину Питера Брейгеля Старшего "Охотники на снегу" и 23 собственные фотографии, представляя, что "могло происходить до или после момента, который запечатлен на снимках". Впервые киноленту, которую завершил сын режиссера Ахмад, показали в мае 2017 года во внеконкурсной программе 70-го Каннского фестиваля.