Профессия — режиссер: Отар Иоселиани

Фильмы, которые Отар Иоселиани поставил в Грузии, почти не шли в кинотеатрах, зато получали призы на международных фестивалях. С 1980-х режиссер снимал во Франции и продолжал завоевывать награды. Расскажем, кто был его мастером во ВГИКе, с кем из будущих известных кинематографистов учился Иоселиани и почему не сразу смог защитить диплом.

Из МГУ во ВГИК: как Отар Иоселиани пришел в режиссуру?

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Его отец был офицером царской армии, после установления в Грузии советской власти работал инженером-железнодорожником. Он был репрессирован, много лет провел в лагерях и ссылках и домой вернулся в 1957 году. Воспитывали Отара мать, окончившая Институт благородных девиц, бабушка и тетя.

Иоселиани с детства занимался музыкой, в 1952-м окончил училище как скрипач и дирижер, потом три года учился на мехмате в МГУ, но оставил этот вуз и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В мастерской Александра Довженко вместе с ним учились Георгий Шенгелая, Лариса Шепитько, Баадур Цуладзе и другие известные в будущем кинематографисты. После смерти Довженко в ноябре 1956 года их курс взял Михаил Чиаурели.

Дебютной учебной картиной Иоселиани в 1957-м стала короткометражка "Акварель" по рассказу Александра Грина, одну из первых своих ролей там сыграла тогдашняя студентка ВГИКа Софико Чиаурели. В 1959 году на Тбилисской студии хроникально-документальных фильмов он снял курсовую работу "Саповнела" ("Цветок, который никто не может найти"). В 1961-м Иоселиани окончил ВГИК, в том же году на "Грузия-фильме" поставил 46-минутный художественный фильм "Апрель" о молодой супружеской паре и собирался представить его во ВГИК как дипломную работу. Однако на киностудии картина была определена как "творчески несостоятельная", и защиту пришлось отложить. В конце 1963-го "Апрель" показали в некоторых кинотеатрах в Грузии, но в прокат он вышел только десять лет спустя.

В 1964 году режиссер снял документальный фильм "Чугун" о работе металлургического завода, который стал его дипломной работой. Однако и эту картину приняли не сразу: комиссия сочла, что реальные рабочие на экране изображены "не по-советски". Сам Иоселиани отмечал, что в его фильмах "и близко не было антисоветчины — они были просто асоветские" и "в них не было никаких признаков ничего официального". А диплом он в итоге получил благодаря положительному отзыву Григория Чухрая, знаменитого создателя "Баллады о солдате" и "Чистого неба".

Какие фильмы Иоселиани снял в Грузии?

Первую полнометражную картину Иоселиани снял на "Грузия-фильме" в 1966 году: драма "Листопад" о работниках винодельческого завода не понравилась местному начальству и была запрещена к показу. Через два года в Москве премьера все-таки состоялась, а потом фильм демонстрировался в программе "Неделя критики" на Каннском фестивале и получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), а также премию Жоржа Садуля Фонда культуры Франции.

Похожая история произошла и с двумя следующими работами режиссера. "Жил певчий дрозд", поставленный в 1970-м, два года пролежал на полке: главного героя — музыканта Гию — чиновники сочли бездельником и тунеядцем. "Пастораль" о жизни в грузинской деревне, снятую в 1975 году, выпустили только в ограниченный прокат: писали, что ее раскритиковал председатель Госкино СССР Филипп Ермаш. Однако в 1982-м фильм был показан на Берлинском международном кинофестивале и отмечен призом ФИПРЕССИ.

Какие фильмы Иоселиани снял во Франции?

В начале 1980-х режиссер уехал во Францию. В 1982 году он снял полудокументальную короткометражку "Семь пьес для черно-белого кино", в которой поделился первыми впечатлениями от Парижа, и документальную картину "Страна басков, лето 1982". Итогом путешествий Иоселиани по Италии в 1988 году стал документальный фильм "Маленький монастырь в Тоскане" о жизни пяти членов религиозной общины, приехавших из Франции.

Криминальная притча "Фавориты Луны" — первая полнометражная картина, снятая Иоселиани во Франции, — в 1984-м была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. Через пять лет такую же награду он получил за драму о жизни африканской деревни "И стал свет".

Народным артистом Грузии режиссер стал еще в 1984-м, а в СССР вернулся, когда уже шла перестройка.

Вернувшись, убедился, что, когда время проходит, вы попадаете в совсем иную ситуацию, и все приходится воспринимать заново

— Иоселиани

Кино он продолжал снимать во Франции, хотя и там работал, по собственному признанию, "не в полную мощность": было "непросто достать деньги на фильм". Поэтому, например, не был поставлен "Король и его подданные" о Людовике XIV.

Следующая картина режиссера — "Охота на бабочек" — на Венецианском кинофестивале в 1992 году удостоилась премии итальянской кинокритики имени Франческо Пазинетти, а в России впервые была показана на Московском международном кинофестивале в июле 1993-го и получила премию фонда Андрея Тарковского. В 1996 году жюри Венецианского кинофестиваля отметило специальным призом еще один фильм Иоселиани — "Разбойники. Глава VII", также он стал лауреатом российской кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа". А в 2002 году на Берлинском международном кинофестивале Иоселиани за "Утро понедельника" вручили сразу две награды — приз за режиссуру и приз ФИПРЕССИ.

В 2006-м он был удостоен французского ордена Почетного легиона, в том же году на экраны вышел фильм "Сады осенью". Комедия о "печальной обязанности человека подчиняться правилам этого мира", как определял ее сам автор, получила специальный приз на международном кинофестивале в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В 2010 году картина Иоселиани "Шантрапа" участвовала во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. У ее героя — режиссера Нико — проблемы с цензурой в СССР, он уезжает во Францию, но и там возникает конфликт — с продюсерами, делающими коммерческое кино. Многие отмечали определенную автобиографичность фильма, но сам Иоселиани с такой трактовкой не соглашался, уточняя, что знает "еще нескольких коллег, которые не смогли снять то, что хотели". В 2013 году режиссер получил почетный приз за достижения в карьере на международном кинофестивале в Локарно, а в августе 2015-го там состоялась премьера его последнего фильма "Зимняя песня", который через месяц был показан и на открытии Батумского международного фестиваля авторского кино. В марте 2019-го в Москве Иоселиани вручили почетную "Нику" за "Честь и достоинство". Скончался он 17 декабря 2023 года в Тбилиси.