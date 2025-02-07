Проезд по Загарскому перевалу: что нужно знать о дороге Ушгули-Кутаиси

Где находится Загарский перевал, что делать, если дорога из Кутаиси в Ушгули через Лентехи отсутствует на Google-картах, каковы актуальные дорожные условия и что нужно знать перед путешествием по этой дороге, в том числе когда она открыта, какое расстояние и время в пути, на чем добраться, в каком направлении лучше ехать и что посмотреть по пути?

Дорога из Кутаиси в Ушгули через Лентехи и Загарский перевал - это один из самых впечатляющих автомобильных маршрутов в Грузии. Эта дорога, отремонтированная в прошлом году, связывает высокогорную Сванетию с Кутаиси и Тбилиси, позволяя путешественникам проехать по круговому маршруту без необходимости возвращаться обратно через Местию и Зугдиди.

Где находится Загарский перевал?

Загарский перевал (перевал Загар) территориально находится в Местийском муниципалитете края Самегрело-Верхняя Сванетия. Исторически он относится к региону Верхняя Сванетия. Его не стоит путать с Зекарским перевалом, который проходит через Месхетский хребет из Кутаиси в Абастумани.

Дороги через Загарский перевал нет на Google-картах?

Если проложить путь из Кутаиси в Ушгули в Google-картах, то можно подумать, что дорога через Лентехи не существует. Карта показывает, что единственный способ проехать - через Местию и Зугдиди, а участок дороги между Ушгули и Лентехи не распознается. Однако это не соответствует действительности, эта дорога существует. При этом на Яндекс.картах эта дорога есть.

Дорога Кутаиси-Ушгули: расстояние и время в пути

Дорогу из Кутаиси в Ушгули или из Ушгули в Кутаиси можно разделить на три отдельных этапа:

Участок от Кутаиси до Цагери - асфальтированная дорога, проходящая через Цхалтубо до города Цагери (68 км,1.5 часа);

Участок от Цагери до Лентехи - асфальтированная дорога, проходящая по Нижней Сванетии (22 км, 30 минут);

Участок от Лентехи до Ушгули - асфальтированная дорога, отремонтированная в 2024 году, которая проходит через перевал Загари (46 км, 2 часа);

Общее расстояние от Кутаиси до Ушгули составляет около 200 км, время в пути в любом направлении - примерно 4 часа.

Если брать другие дороги:

Участок от Зугдиди до Местии - асфальтированная дорога (135 км, 4-5 часов);

Участок от Местии до Ушгули - асфальтированная дорога, отремонтированная в 2024 году (47 км, 60-90 минут).

© Фото: İhsan Deniz Kılıçoğlu/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Каково актуальное состояние дороги Кутаиси - Ушгули летом 2025?

Вся дорога между Кутаиси и Ушгули асфальтирована. Последним был отремонтирован участок между Ушгули и Лентехи. Поэтому для этого маршрута не понадобится внедорожник. Хотя в Грузии автомобиль с высоким клиренсом никогда не будет лишним, так как периодически дороги могут повреждаться оползнями.

Сванетия особенно подвержена оползням, наибольший риск приходится на конец весны, когда идут сильные дожди. Хотя в этом году в Грузии начало лета было тоже необычайно дождливым, поэтому даже в середине лета дорога была еще повреждена в нескольких местах. Но в отличие от дороги от Зугдиди до Местии, где размываются огромные участки дороги, на дороге Кутаиси-Ушгули-Кутаиси скорее могут быть камни и обломки, нападавшие со скал выше. Такие зоны оползней обычно имеют длину от 100 до 200 метров, на этих участках придется ехать по утрамбованному гравию или грунту.

Также могут встретиться места, где придется проезжать по неглубоким лужам и ручейкам. После схода оползней в Грузии власти действуют относительно быстро, расчищая дорогу в течение нескольких часов или, в случае особенно сложных случаев, дней. Оползнеопасные зоны отмечены знаками. В 2025 году наиболее проблемные участки находились при подъезде к Лентехи.

Дорога Кутаиси-Ушгули достаточно широкая, чтобы две машины могли разъехаться комфортно, на части маршрута есть приличная обочина. Одно из главных преимуществ этой дороги по сравнению с Местия-Зугдиди заключается в том, что ею пользуется гораздо меньше людей.

Что нужно знать перед поездкой по дороге Кутаиси-Ушгули?

Хотя состояние этой дороги лучше, чем у более популярной дороги Зугдиди-Местия, это не значит, что она полностью безопасна. Она по-прежнему проходит через отдаленный высокогорный район, а некоторые ее участки весьма узкие и извилистые. Но обрывы здесь не такие крутые, как в других районах, и на большей части дороги установлены светоотражающие разделительные столбики и защитные ограждения.

При принятии решения о поездке по этой дороге крайне важно учитывать погодные условия и риск оползней. Причем погода в горах может меняться довольно быстро, поэтому лучше проверять прямо перед выездом и взвешивать все за и против. Во время сильных дождей, а также в дни после дождя горные маршруты выбирать не стоит.

В некоторых частях Сванетии мобильная связь может не ловить, периодически могут встречаться участки, где связь пропадает. В Ушгули нет заправок, поэтому лучше заправить бак в Цагери или в Местии. Небольшие магазины можно найти и в Лентехи.

© Фото: Odabade90/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Когда открыта дорога из Кутаиси в Ушгули?

В отличие от дороги Зугдиди-Местия, дорога Кутаиси-Ушгули не открыта круглый год. Из-за риска схода лавин перевал Загари закрывается на зиму. Дорога из Кутаиси в Ушгули открыта примерно с начала июня до начала октября. В 2025 году дорога открылась для движения в последнюю неделю мая, дата закрытия будет зависеть от погодных условий. Например, в 2024 году снег на перевале уже лежал с середины октября. Поэтому, при планировании путешествия в Верхнюю Сванетию в конце весны или осенью, нужно перепроверить, можно ли проехать по той дороге. Обычно такой информацией владеют хозяева гостевых домов. Наиболее безопасный вариант - это поездка в период между второй неделей июля и третьей неделей сентября. В этот период меньше вероятность дождей, а пейзажи очень красивы.

Как добраться из Кутаиси в Ушгули?

Самостоятельно на арендованном автомобиле - это лучший вариант с точки зрения цены и удобства. Поездка между Кутаиси и Ушгули не слишком сложна, но чтобы водить машину в горах Грузии, нужно быть очень уверенным в себе водителем. Некоторые компании по аренде автомобилей пока еще не успели обновить свои условия в отношении этой дороги и могут отказаться страховать на этом маршруте. Поэтому чтобы получить разрешение на проезд по этой дороге, с некоторыми агентами нужно дополнительно связываться и уточнять статус.

Маршрутка - на данный момент по дороге Ушгули-Кутаиси не ходит общественный транспорт. Все маршрутки по-прежнему ходят через Зугдиди. Поэтому чтобы добраться из Кутаиси в Ушгули (или обратно) на общественном транспорте, нужно сделать пересадку в Местии. Маршрутки в Местию отправляются с моста в Ушгули в течение второй половины дня. Из Местии в Зугдиди/Кутаиси/Тбилиси/Батуми маршрутки отправляются с автовокзала утром.

Где остановиться по пути из Кутаиси в Ушгули?

Смотровая площадка перевала Загари - в самой высокой точке (2620 метров) справа от дороги есть большая площадка, где можно безопасно остановиться;

Старый мост через реку Зеско в деревне Бениери;

Село Сасаши - одна из нескольких живописных деревень Нижней Сванетии;

Заброшенный курорт Муаши - бывший бальнеоклиматический курорт расположен на минеральных источниках, любителей архитектуры заинтересуют здания советской эпохи;

Лентехи - в этом небольшом городке есть магазины и аптеки, а также кафе, где можно поесть знаменитое сванское блюдо кубдари (лепешки с пряным мясом);

Цагери - главный центр региона Лечхуми, там есть местный музей и руины средневековой крепости Мурис-Цихе.

Лучше ехать из Кутаиси в Ушгули или из Ушгули в Кутаиси?

Если ехать по круговому маршруту через горы, то сначала нужно определиться с направлением движения. Приятнее совершать путешествие все-таки по часовой стрелке - из Ушгули в Кутаиси:

Выезжая из Ушгули в Лентехи, поездка проходит по направлению к высочайшей точке Грузии - Шхаре. Пейзажи на спуске с Загарского перевала, как правило, более впечатляющие - особенно спуск в Корулдаши. Дорога через Загарский перевал круче, чем дорога на Местию, поэтому спуск по ней для машины кажется легче и, возможно, даже более экономичен по топливу. Въезжать в Ушгули со стороны Местии гораздо более впечатляющий опыт. Если подниматься в Ушгули со стороны Лентехи, то нет вида на сванские башни. Из Цагери можно поехать дальше через Лечхуми и Рачу - еще один потрясающий горный регион.

Как добраться из Ушгули в Тбилиси?

Между Цагери, Лентехи и Ушгули есть только одна дорога, но из Цагери есть несколько вариантов продолжить путь в сторону Тбилиси: