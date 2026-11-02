Превратится ли армянский Сюник из периферии в международный транспортный узел?

В конце октября парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). Это событие дало старт реализации масштабного проекта, способного перевернуть устоявшееся представление о юге Армении.

Сюник ожидают перемены, которые позволят ему сменить статус сырьевой периферии Армении на международный транспортный логистический узел для маршрутов с востока на запад и с юга на север.

Почему в качестве логистического хаба выбрали Сюник?

Армянский участок «Маршрута Трампа» наиболее короткий, поскольку опирается на прагматичную советскую логистику, которая учитывалась при прокладке железной дороги. Есть еще несколько факторов, повлиявших на решение о реконструкции дороги.

Внутриполитический . Для Армении тема коридора исторически токсична. Ереван десятилетиями отвергал эту идею, настаивая на своей формуле «Перекресток мира» без учета «коридорной логики», с полноценными пунктами пропуска на обоих концах дороги. Азербайджан, напротив, настаивал на предоставлении свободной артерии без обязательного досмотра. Участок в 40 км вдоль границы это компромисс, поскольку он короткий и его проще мониторить, а соглашение с США во многом способно нивелировать эту дилемму - управление инфраструктурой на десятилетия уходит к американскому оператору.

. Для Армении тема коридора исторически токсична. Ереван десятилетиями отвергал эту идею, настаивая на своей формуле «Перекресток мира» без учета «коридорной логики», с полноценными пунктами пропуска на обоих концах дороги. Азербайджан, напротив, настаивал на предоставлении свободной артерии без обязательного досмотра. Участок в 40 км вдоль границы это компромисс, поскольку он короткий и его проще мониторить, а соглашение с США во многом способно нивелировать эту дилемму - управление инфраструктурой на десятилетия уходит к американскому оператору. Иранский . Сюник единственная область Армении, граничащая с Ираном, и Тегеран с самого начала был против любого коридора под западным контролем. В Тегеране опасались, что TRIPP станет угрозой транзитной связки Ирана с Арменией и позволит США разместить военную и разведывательную инфраструктуру у иранской границы. Однако близкое расположение к границе работает в обе стороны, позволяя Ирану также мониторить работу дороги, тем более что США принципиально отказываются от какого-либо военного участия, передовая функции охраны будущей дороги частной ЧВК.

. Сюник единственная область Армении, граничащая с Ираном, и Тегеран с самого начала был против любого коридора под западным контролем. В Тегеране опасались, что TRIPP станет угрозой транзитной связки Ирана с Арменией и позволит США разместить военную и разведывательную инфраструктуру у иранской границы. Однако близкое расположение к границе работает в обе стороны, позволяя Ирану также мониторить работу дороги, тем более что США принципиально отказываются от какого-либо военного участия, передовая функции охраны будущей дороги частной ЧВК. Геоэкономический. Турция параллельно строит железную дорогу Карс – Дилучу стоимостью около 2,8 млрд дол. и скоростью до 160 км/ч, которая замкнет маршрут на Анатолию. Со своей стороны Азербайджан уже почти достроил свою часть Зангезурского коридора на участке Горадиз – Агбенд. Армянский участок - недостающее звено в цепочке, которую остальные уже построили.

С чего начнутся изменения в Сюнике?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что в состав коридора войдет только участок Нрнадзор – Карчеван. При этом разблокировка коммуникаций по направлению МТК «Север–Юг», который реализует Армения, открывает республике собственные маршруты через Тавуш, Лори и Ширак на север, к России и Грузии.

Делимитация границы. Следующий этап делимитации границы с Азербайджаном планируется провести вне очереди именно на участках TRIPP. Без этого строительство упрется в неопределенность границы.

Следующий этап делимитации границы с Азербайджаном планируется провести вне очереди именно на участках TRIPP. Без этого строительство упрется в неопределенность границы. Строительная фаза (2027–2030 ). Вдоль магистрали появятся промышленные зоны. Для городов Капан и Мегри это пик краткосрочных инвестиций.

). Вдоль магистрали появятся промышленные зоны. Для городов Капан и Мегри это пик краткосрочных инвестиций. Логистический шлейф . Коридор оживит транспорт на юге Армении, ускорив ввод строящегося Каджаранского тоннеля.

. Коридор оживит транспорт на юге Армении, ускорив ввод строящегося Каджаранского тоннеля. Инвестиции. Чтобы проект не буксовал, американские подрядчики, скорее всего, сделают ограниченные, но заметные вложения в инфраструктуру и малый бизнес Сюника, тем самым стабилизируя мирную повестку.

Что предстоит сделать в Сюнике?

Сюник получает шанс сменить сырьевую экономическую модель на транзитно-сервисную. Однако ощутимые дивиденды придут не от железной дороги или трубопроводов, проложенных вдоль нее, а от вторичного эффекта:

Оживление логистики с Ираном, Азербайджаном и Турцией, без чего невозможно устойчивое развитие области.

Рост туризма на фоне статусов культурной и молодежной столиц СНГ. В 2026 году Мегри стал культурной столицей СНГ, а Капан - молодежной. Это первая серьезная попытка развернуть города лицом к туристам.

Преодоление монозависимости от горнодобывающей промышленности и демографического оттока - это фундаментальные проблемы, которые коридор сам по себе не решит.

На чем будет основана работа транспортного коридора?

Работу коридора регулирует статья 8 ратифицированного рамочного соглашения между США и Арменией, согласно которой Ереван обязуется оптимизировать процедуры контроля и внедрять цифровые инструменты по модели «фронт-офис – бэк-офис», согласно которой частный оператор (американская компания) работает как «приемная» (сбор документов, платежи, сервис), а функции «офиса» (проверка, досмотр, решение о пропуске) переходят к Армении. На практике это означает: