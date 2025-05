Почему США и Китай враждуют?

Согласно опросам общественного мнения, более 40% американцев считают Китай врагом Америки, а половина населения называет азиатскую страну главный конкурентом своей родины, ограничение влияние которого должно быть одним из приоритетов внешней политики США. Какие отношения между США и Китаем, с чего началась вражда и кто кого боится?

В американском списке иностранных противников Китай стоит на первом месте. Что касается Китая, то у него официального списка врагов или недругов нет, тем не менее власти страны расценивают США как стратегического соперника и конкурента.

Какие отношения у Китая с США?

Китайско-американские отношения иначе как парадоксальными назвать нельзя. В основе партнёрства двух стран всегда и прежде всего была торговля. Десятилетиями страны связывали крепкие торговые связи, в которых Китай был производителем, а США - потребителем многочисленных товаров. Как только Китай стал зарабатывать большие деньги, он тут же начал вкладывать их в ценные бумаги Казначейства США, а в 2017 году стал крупнейшим кредитором страны, обогнав по этому показателю Японию. Американские компании массово переносили производство в китайские города, экономя деньги на рабочей силе, а тем временем экономика самого Китая росла. Ничто не стояло на пути экономического симбиоза двух стран, даже разногласия по поводу Тайваня, вплоть до середины 2010 годов.

Конкуренция

Истоки противостояния между США и Китаем восходят примерно к середине 2010-х годов, когда Китай обнародовал стратегию Made in China 2025. В рамках этой инициативы КНР поставила себе цель в течение 10 лет достичь мирового лидерства в 10 ключевых секторах с высокой добавленной стоимостью, в том числе в информационных технологиях, энергетике и зелёной энергетике, производстве новых материалов, медицинского и сельскохозяйственного оборудования, а также в робототехнике. В 2018 году список секторов был расширен: в него были добавление полупроводники, промышленное программное обеспечение и операционные системы. Вместе со стратегией Made in China Китай начал осуществлять политику так называемой принудительной передачи технологий и интеллектуальной собственности при сотрудничестве с американскими партнёрами. Made in China 2025 бросила вызов технологическому лидерству Америки, положив начало конкуренции между Китаем и США.

Начало вражды

Логичный разворот Китая в сторону технологического, промышленного и экономического глобального лидерства совпал с приходом к власти в Америке Дональда Трампа в 2017 году. К тому времени необходимость принудительной передачи технологий и интеллектуальной собственности китайским компаниям-партнёрам считалась обременительной американскими властями, и в июне 2018 года с тем, чтобы надавить на Китай и его ”недобросовестные” практики, Дональд Трамп впервые ввёл первые тарифы в отношении импорта из азиатской страны, в том числе произведённого в рамках стратегии Made in China 2025. Так началась торговая война между Китаем и США.

Китай - враг Америки

На протяжении нескольких лет недовольство США Китаем и его амбициозными планами усиливалось. На фоне торгового противостояния начали проявляться и другие линии напряженности, в частности:

геополитическое соперничество

военная конкуренция

идеологические разногласия.

В январе 2020 года Китай официально стал противником Америки в рамках указа администрации Дональда Трампа. Формулировка, с которой Китай попал в список врагов Америки, подразумевает наличие у страны кибер-возможностей, которые угрожают правительству, а также военным, дипломатическим, торговым и другими критически важным структурам США. ФБР обвинило Китай в недобросовестном кредитовании и бизнес-практиках, систематической краже интеллектуальной собственности и кибер-атаках.

Почему Китай враг для Америки?

Причина, по которой США считает Китай врагом, уверенность в том, что рано или поздно Пекин обойдёт Вашингтон и станет величайшей супер-державой и главным арбитром, изменив привычное мироустройство, где практически все страны так или иначе зависят от Америки. По большому счёту, у Китая действительно есть для этого средства и методы, между тем его стратегия - выстраивание, в первую очередь, партнёрских отношений, о чём говорит членство страны во всевозможных международных организациях, в том числе ООН, ВТО, ШОС, БРИКС, АТЭС и т.д. Более того, Китай, в отличие от США, уже более 45 лет не участвует в военных конфликтах.

Кто сильнее: Китай или США?

США и Китай - две первые экономики c огромным влиянием на весь мир. Экономика США на $10 трлн крупнее, чем китайская, между тем ВВП по паритету покупательной способности больше у Китая. Пока что КНР отстаёт от США по технологическому развитию, в частности, в сфере полупроводникового производства, однако, скорее всего, это ненадолго. Что более важно, это отсутствие у Китая страха перед США, несмотря на все попытки нынешнего, в частности, руководства страны, запугать его, в том числе в рамках торговой войны. У Пекина есть стратегия экономического развития, международные партнёры, сильный внутренний рынок и четкий план действий, с чем, в свою очередь, сегодня проблемы у Вашингтона.