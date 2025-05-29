Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения с США

Президент США Трамп заявил, что КНР нарушил торговое соглашение, которое могло бы спасти китайскую экономику от высоких пошлин. По его словам, введенные ограничения привели к закрытию производств и народным волнениям в Китае.

Китай нарушил торговое соглашение с США, которое было заключено для спасения экономики КНР от краха после введения высоких американских пошлин, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США - крупнейшим рынком в мире"

- Дональд Трамп

По его словам, введенные США ограничения привели к массовому закрытию производств и "гражданским беспорядкам" в Китае, однако благодаря заключенной сделке ситуация быстро стабилизовалась. Несмотря на это, Пекин все равно нарушил соглашение, добавил президент.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры Пекина и Вашингтона по торговле "зашли в тупик". Решающее значение в решении этой проблемы могут сыграть переговоры американского и китайского лидеров.