Переговоры США и Китая зашли в тупик – Скотт Бессент

Пекин и Вашингтон ведут экономические переговоры, однако продвижение замедлилось. Стороны ждут разговора лидеров двух стран.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры Пекина и Вашингтона по торговле "зашли в тупик". Решающее значение в этой ситуации может иметь разговор лидеров Китая и США.

"На данный момент переговоры с Китаем несколько зашли в тупик. Думаю, в следующие несколько недель у нас с ними пройдут еще переговоры и, полагаю, в какой-то момент может состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина"

– Скотт Бессент

Напомним, что в начале мая в Швейцарии состоялись переговоры между Китаем и США, в рамках которых стороны договорились о значительном снижении торговых тарифов.

Почему переговоры в тупике?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о причинах тупика американо-китайских торговых переговоров.

"Сегодняшний дефицит торгового баланса США и Китая составляет порядка $300 млрд, и Дональд Трамп хочет резко этот дефицит понизить. Сделать это возможно двумя путями: увеличить экспорт американской продукции в Китай и по максимуму сократить импорт китайской продукции в США. Апрель показал, что высокие таможенные пошлины на китайские товары не работают: после введения тарифов в 145% выяснилось, что США наносят скорее ущерб самим себе, нежели Китаю. Пошлины пришлось уменьшить, и это было воспринято как победа Китая, после чего стало ясно, что уменьшенные до 40-45% тарифы не приводят к снижению китайского импорта в США", - прежде всего сказал он.

"В итоге эта тактика США привела, во-первых, к тому, что Китай занял довольно жесткую позицию в отношении перспектив наращивания американского импорта – Пекин не намерен поощрять ввоз американских товаров, в особенности сельскохозяйственной продукции; а во-вторых, к угрозе всплеска цен на товары массового потребления на американском рынке, ведь именно их импортируют США из Китая. Вот что в практическом смысле означает тот "тупик", о котором заявил Скотт Бессент", - подчеркнул Владимир Васильев.

Чего США хотят от Китая?

Эксперт добавил, что у администрации Трампа есть и внеэкономические интересы на переговорах с Китаем.

"Есть также политический смысл: может иметь место некая игра со стороны США, связанная с желанием Дональда Трампа добиться прямой встречи с Си Цзиньпином. Сейчас именно США посылают сигнал Китаю, что эта встреча должна состояться для разрешения противоречий. Не исключено, что главной темой на таких переговорах будут даже не американо-китайские экономические отношения, а украинское урегулирование. С точки зрения Вашингтона, тема Украины сейчас зашла в тупик, и здесь Трамп может попытаться задействовать Китай для давления на Россию. Это может быть альтернатива новым антироссийским санкциям, которые Трамп очень не хотел бы вводить", - отметил американист.

"По теме торгового баланса США и Китая лидерам двух стран попросту не о чем сейчас говорить. Торговый дефицит в самом деле уменьшился, до порядка $200 млрд, но в текущих условиях это максимально возможный результат. Дальнейшее применение тех же мер приведет к структурным проблемам в американской экономике. Объективно Китай имеет преимущество в торговой войне с США, слишком зависящих от китайского импорта. Трампу не нужны ни рост инфляции, ни тем более экономический спад в США (а перебои в поставках редкоземельных минералов и изделий из них могут негативно сказаться на американском ВПК), поэтому тема тарифного противостояния с Китаем сейчас поставлена на паузу", - заключил Владимир Васильев.