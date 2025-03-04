Зампомощника главы Госдепа США встретился с секретарем СБ Армении

Зампомощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джошуа Хак встретился в Ереване с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Как пишет пресс-служба СБ республики, стороны поговорили о двустороннем взаимодействии. Григорян заявил о важности продолжения совместной работы в рамках стратегического партнерства.
Хак и Григорян также поговорили о региональной безопасности. Секретарь СБ РА рассказал об армяно-азербайджанском урегулировании и подчеркнул важность заключения мирного договора.
В свою очередь зампомощника выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество между Вашингтоном и Ереваном с целью укрепления безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе.
Ранее сообщалось, что Хак вместе с главным советником Госдепа по Европе и Евразии Вятт Телке прибыл с визитом в Азербайджан и встретятся с официальными лицами.