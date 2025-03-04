Вестник Кавказа

Зампомощника главы Госдепа США встретился с секретарем СБ Армении

Зампомощника главы Госдепа США встретился с секретарем СБ Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель помощника госсекретаря США провел переговоры с Арменом Григоряном. Сегодня он вместе с главным советником Госдепа по делам Европы и Евразии прибыл в Баку.

Зампомощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джошуа Хак встретился в Ереване с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как пишет пресс-служба СБ республики, стороны поговорили о двустороннем взаимодействии. Григорян заявил о важности продолжения совместной работы в рамках стратегического партнерства.

Хак и Григорян также поговорили о региональной безопасности. Секретарь СБ РА рассказал об армяно-азербайджанском урегулировании и подчеркнул важность заключения мирного договора.

В свою очередь зампомощника выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество между Вашингтоном и Ереваном с целью укрепления безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе.

Ранее сообщалось, что Хак вместе с главным советником Госдепа по Европе и Евразии Вятт Телке прибыл с визитом в Азербайджан и встретятся с официальными лицами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.