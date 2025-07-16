Почему исключительные экономические зоны так важны?

У государств есть четкие сухопутные границы, а к водам, близким к побережьям стран, применяется понятие исключительных экономических зон. Расскажем, что такое исключительная экономическая зона, где ИЭЗ начинаются и заканчиваются, какими правами в них обладают, у каких стран самые большие ИЭЗ, какие с ними связаны конфликты.

Что такое исключительная экономическая зона?

Если говорить о том, что такое исключительная экономическая зона простыми словами, то это область моря или океана, простирающаяся на максимум 200 морских миль (около 370.4 км) за пределы территориальных вод страны. В пределах этой зоны страна обладает юрисдикцией как над живыми, так и над неживыми ресурсами. ИЭЗ были установлены Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для урегулирования потенциальных межгосударственных споров по поводу прибрежных видов деятельности, таких как рыболовство и добыча энергии.

ИЭЗ отличаются от территориальных вод, которые простираются на расстояние до 12 морских миль (около 22,2 км) от побережья и предоставляют стране полный суверенитет, как и на суше. ИЭЗ простираются дальше, но предоставляют права только на экономическую деятельность (такую как рыболовство, добыча полезных ископаемых и производство энергии).

Сегодня установленные территории ИЭЗ занимают около 40% площади Мирового океана. За пределами этих обозначенных сегментов существует открытое море, доступное для всех стран. Защита этой области моря обеспечивается Конвенцией об открытом море, на данный момент ратифицированной 63 странами.

Какие права в исключительной экономической зоне?

В пределах своей установленной ИЭЗ прибрежное государство может:

Разведывать, разрабатывать и сохранять морское дно, его недра и покрывающие воды;

Создавать искусственные острова, установки и сооружения;

Проводить научные исследования;

Защищать и сохранять морскую среду в целом.

И хотя страны имеют свои собственные ИЭЗ, другие государства все равно могут иметь доступ к их водам. Например, судам разрешено проходить через ИЭЗ, при условии, что они не осуществляют виды деятельности, зарезервированные для прибрежного государства (например, промысел или добычу ресурсов без разрешения).

ИЭЗ чрезвычайно полезны для организации прокладки международных подводных кабелей, трубопроводов и внедрения технологий в энергетическом секторе. Кроме того, ИЭЗ также полезны для определения того, какое государство ответственно за удаление космического мусора из океанских вод.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У какой страны самая большая ИЭЗ?

Благодаря наличию многочисленных территорий во всех океанах мира крупнейшей ИЭЗ обладает Франция. В совокупности заморские территории и департаменты Франции имеют ИЭЗ площадью 9 825 538 кв км, что составляет 96,7% от общей ИЭЗ Франции. Общая площадь ИЭЗ Франции составляет по разным источникам либо 11,69 млн кв км, либо около 10,7 млн кв км.

Вторая по величине ИЭЗ принадлежит США. Она включает районы в Карибском море, Мексиканском заливе и трех океанах (Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом), охватывая в общей сложности более около 11,1-11,3 млн кв км, что составляет почти 8% от общемировых ИЭЗ. Размер ИЭЗ США больше, чем площадь ее фактической сухопутной территории. Другие страны с крупными ИЭЗ включают Австралию (8,1 млн кв км), Россию (около 7,56 млн кв. км) и Великобританию (6,8 млн кв км).

Как связаны ИЭЗ и трансграничные ресурсы?

Хотя ИЭЗ могут быть определены довольно четко, популяции рыб не так однозначны. Поскольку определенные популяции мигрируют между ИЭЗ разных стран, а иногда и в открытое море, такие перемещения могут вызывать напряженность между странами, пытающимися определить, кому они принадлежат. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН разработала специальный набор руководящих принципов для управления трансграничными рыбными ресурсами, перемещающимися между границами.

Такие рыбные ресурсы бывают трансграничными или смежного распространения. Трансграничные рыбные ресурсы - это рыбы и другие водные животные с ареалом обитания в пределах ИЭЗ как минимум двух государств. А ресурсы смежного распространения встречаются как в ИЭЗ одного или нескольких государств, так и в открытом море.

Один из примеров трансграничных ресурсов - это тунец в западной и центральной части Тихого океана. Множество стран ведут промысел одних и тех же популяций по мере их перемещения между различными ИЭЗ и открытым морем. Другой пример - треска и пикша в Северной Атлантике, которые пересекают ИЭЗ Великобритании и стран ЕС, включая Норвегию и Исландию.

Без учета трансграничных ресурсов и принципов по их управлению страны могут вылавливать больше из опасения, что если они этого не сделают, то это сделает другая страна. На фоне климатических изменений трансграничные рыбные ресурсы становятся более распространенным явлением, поскольку температура океана вынуждает популяции перемещаться.

Какие с ИЭЗ связаны споры?

Хотя ИЭЗ были введены для прекращения споров между государствами, разногласия все же существуют. Международные споры могут вызывать перекрывающиеся зоны, например, между Китаем и Японией относительно ИЭЗ в Восточно-Китайском море. Обе страны заявляют о своей ИЭЗ в 200 морских миль от своих побережий, однако море, разделяющее Китай и Японию, имеет ширину всего около 360 морских миль. Китай настаивает на продолжении континентального шельфа, то есть на расширении своих морских границ, исходя из геологического строения дна. Япония, напротив, придерживается принципа срединной линии, то есть деления морской зоны поровну между двумя странами. Как следствие, у обеих стран возникают споры относительно природных ресурсов, включая запасы рыбы.

Помимо этого, Китай и США с 2001 года находятся в разногласиях относительно того, имеет ли Китай право регулировать разведывательную деятельность США в своей ИЭЗ. Согласно толкованию норм, с которым согласны США и большинство стран, государства не обладают правом регулировать иностранную военную деятельность в своей ИЭЗ за пределами 12 морских миль от своего побережья. Однако, в Китае настаивают на праве регулировать иностранную военную деятельность на всей территории своей ИЭЗ.

Еще один спор о морских границах связан с разведкой газа в восточном Средиземноморье. В него вовлечены несколько стран, включая Турцию, Грецию, Кипр, Израиль и Ливан.

В Арктике Россия оспаривает право включать хребты Ломоносова и Менделеева в свой континентальный шельф. Подтверждение даст доступ к ресурсам 1.2 млн км² дна.

Выход Великобритании из ЕС добавил напряженности в отношении рыболовства. Первоначально Великобритания хотела, чтобы ЕС отказался от 80% квоты вылова в британских водах. В ответ ЕС предложил гораздо меньшую цифру - от 15% до 18%. В конечном итоге стороны согласились, что в течение ближайших 5,5 лет правила лова останутся неизменными. И только в мае этого года после длительных споров по рыболовству стороны достигли соглашения по доступу европейских рыбаков в британские территориальные воды сроком на 12 лет.