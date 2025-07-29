Почему будущее ирано-азербайджанских отношений светлее, чем кажется?

Почему именно сейчас у этих отношений есть все шансы на плодотворность и мир?
Обращение Юсефа Пезешкиана стало трезвым предупреждением о необходимости проверять факты:
Ни одна из служб безопасности не подтвердила подобных заявлений.
Три сценария
Ключом к пониманию нынешнего перелома служат три сценария, обозначенные Пезешкианом.
- Военная конфронтация ведет к катастрофе.
- Состояние «ни войны, ни мира» обрекает на хроническую нестабильность, где, как предупреждает Пезешкиан, война наносит удары по экономике и ведет к международной изоляции.
- Остается третий путь – сотрудничество и добрососедство, основанные на прагматизме.
Исторически часто доминировал второй вариант, но 2025 год принес ощутимые сдвиги, превращая сотрудничество из теории в практику.
Связи крепче противоречий
Сейчас есть все основания для того, чтобы пойти по третьему пути. Стабильность Южного Кавказа – общий стратегический приоритет. Иран, несмотря на критику отдельных инициатив, поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном как фундамент региональной безопасности.
Оба государства настороженно относятся к дестабилизирующему вмешательству внешних сил, отстаивая право на самостоятельность. Не менее важна глубокая культурно-религиозная связь: шиитское вероисповедание большинства азербайджанцев создает мощную духовную общность. Общее историческое наследие, включая тему «разделенного Азербайджана», при мудром подходе может стать не источником распрей, а мостом для диалога и взаимопонимания.
Препятствия на пути к доверию
Однако путь к прочному добрососедству требует преодоления серьезных вызовов.
- Внутриполитическая риторика «ястребов» в Иране, упорно тиражирующих тезисы о «предательстве», продолжает подрывать хрупкое доверие.
- Влияние внешних игроков – от глобальных держав до региональных соперников – способно искусственно обострить существующие противоречия в угоду чужим интересам.
- И, конечно, чувствительный вопрос положения азербайджанцев в Иране, касающийся языка, культуры и идентичности, остается точкой напряжения, требующей деликатного и уважительного подхода для построения подлинного взаимного уважения.
Прагматизм в действии: сигналы перемен
2025 год демонстрирует, как трезвый расчет начинает брать верх над конфронтационной риторикой.
Символом стремления к связности стало строительство автомобильного моста Агбенд–Калала. Экономические интересы, особенно в развитии жизненно важных транзитных коридоров, выступают мощным объединяющим фактором, отодвигая идеологические разногласия на второй план.
Дипломатический ландшафт также претерпевает изменения: участие Ирана в значимых региональных инициативах, продвигаемых Баку, включая саммит в Ханкенди, свидетельствует о растущем признании роли и позиций Азербайджана.