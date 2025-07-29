Почему будущее ирано-азербайджанских отношений светлее, чем кажется?

Михаил Богданов

Сын иранского президента Юсеф Пезешкиан через свой Telegram-канал осудил бездоказательные суждения о «поддержке Азербайджаном Израиля». Его заявление - не просто личная позиция, а отражение стратегической необходимости, способное открыть перед Ираном и Азербайджаном путь к взаимовыгодному сотрудничеству.

Почему именно сейчас у этих отношений есть все шансы на плодотворность и мир?

Обращение Юсефа Пезешкиана стало трезвым предупреждением о необходимости проверять факты:

Ни одна из служб безопасности не подтвердила подобных заявлений.

Три сценария

Ключом к пониманию нынешнего перелома служат три сценария, обозначенные Пезешкианом.

Военная конфронтация ведет к катастрофе. Состояние «ни войны, ни мира» обрекает на хроническую нестабильность, где, как предупреждает Пезешкиан, война наносит удары по экономике и ведет к международной изоляции. Остается третий путь – сотрудничество и добрососедство, основанные на прагматизме.

Исторически часто доминировал второй вариант, но 2025 год принес ощутимые сдвиги, превращая сотрудничество из теории в практику.

Связи крепче противоречий

Сейчас есть все основания для того, чтобы пойти по третьему пути. Стабильность Южного Кавказа – общий стратегический приоритет. Иран, несмотря на критику отдельных инициатив, поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном как фундамент региональной безопасности.

Оба государства настороженно относятся к дестабилизирующему вмешательству внешних сил, отстаивая право на самостоятельность. Не менее важна глубокая культурно-религиозная связь: шиитское вероисповедание большинства азербайджанцев создает мощную духовную общность. Общее историческое наследие, включая тему «разделенного Азербайджана», при мудром подходе может стать не источником распрей, а мостом для диалога и взаимопонимания.

Препятствия на пути к доверию

Однако путь к прочному добрососедству требует преодоления серьезных вызовов.

Внутриполитическая риторика «ястребов» в Иране, упорно тиражирующих тезисы о «предательстве», продолжает подрывать хрупкое доверие. Влияние внешних игроков – от глобальных держав до региональных соперников – способно искусственно обострить существующие противоречия в угоду чужим интересам. И, конечно, чувствительный вопрос положения азербайджанцев в Иране, касающийся языка, культуры и идентичности, остается точкой напряжения, требующей деликатного и уважительного подхода для построения подлинного взаимного уважения.

Прагматизм в действии: сигналы перемен

2025 год демонстрирует, как трезвый расчет начинает брать верх над конфронтационной риторикой.

Символом стремления к связности стало строительство автомобильного моста Агбенд–Калала. Экономические интересы, особенно в развитии жизненно важных транзитных коридоров, выступают мощным объединяющим фактором, отодвигая идеологические разногласия на второй план.

Дипломатический ландшафт также претерпевает изменения: участие Ирана в значимых региональных инициативах, продвигаемых Баку, включая саммит в Ханкенди, свидетельствует о растущем признании роли и позиций Азербайджана.