Пезешкиан признал свою ошибку в отношениях с Азербайджаном

Иранский президент оценил текущие отношения своей страны с Азербайджаном. Он подчеркнул, что с республикой Южного Кавказа необходимо установить дружеские и здоровые отношения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан взял ответственность на себя за то, что Исламская Республика до сих пор не установила дружеские и здоровые отношения с Азербайджаном. Об этом он сказал во время поездки в город Зенджан.

Пезешкиан подчеркнул, что Азербайджан очень близок Ирану, а также добавил, что он не понимает, почему Израиль смог заключить с ним союз, а Исламская Республика до сих пор не сделала этого.

"Азербайджан вообще – наши родные, наши близкие. Как может быть, что я не могу поехать туда и заключить с ними союз, а Израиль может сделать это? Я должен задать себе вопрос, в чем моя ошибка, почему я не смог установить с моими братьями и сестрами дружеские и здоровые отношения, а Израиль смог? Виноват я, не они"

– Масуд Пезешкиан

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что странам региона необходимо действовать сообща.

"Вместе со всеми мусульманами, которые нас окружают. Если мы будем рядом, другие не смогут прийти" – президент ИРИ