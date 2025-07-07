Как в Иране смотрят на перспективы отношений с Азербайджаном?

Михаил Богданов

Июньский конфликт между Израилем и Ираном резко обострил и без того сложные отношения Тегерана и Баку. Расскажем, как эта тема освещается в иранских СМИ.

Баку ищет баланс между Израилем, Турцией, США и Ираном

Баку, формально занимая нейтральную позицию, одновременно стремится сохранить отношения с западными союзниками и избежать провокаций в адрес Ирана

- новостное агентство Fararu

Издание утверждает, что Азербайджан вынужден выстраивать равновесие между стратегическим альянсом с Израилем, тесной поддержкой Анкары, влиянием Вашингтона и конфликтным соседством с Тегераном в момент, когда над регионом нависает тень масштабной эскалации. На протяжении кризиса власти Азербайджана публично акцентировали внимание на необходимости снижения напряженности — подход, проистекающий как из политического реализма, так и из сложных геополитических расчетов страны. Учитывая общую границу, развитые экономические связи и риск переноса нестабильности на свою территорию, Баку не заинтересован в прямом противостоянии с Тегераном — особенно если начнется война на истощение, способная спровоцировать массовый исход беженцев на север.

Что будет с экономическими проектами?

Экономические отношения между Тегераном и Баку также стоят перед угрозой, подчеркивают иранские СМИ. Долгие годы страны сотрудничали в рамках соглашений по «газовому свопу»: Иран поставляет туркменский газ в Азербайджан, а тот перенаправляет топливо на европейские рынки. Кроме того, Азербайджан является ключевым звеном международного транзитного коридора «Север–Юг» — многомерного маршрута, соединяющего Россию и Европу через Кавказ и Каспий с Индией и Ираном. Любая дестабилизация в Иране поставит под удар этот стратегический путь и может резко ограничить транзитный потенциал Азербайджана.

Зангезурский коридор: угроза иранской геополитике?

Как пишет Khabar-eFouri, проект создания Зангезурского коридора, обретает особую значимость для Баку и Анкары на фоне напряженности Ирана с Израилем и США. Этот коридор через армянскую провинцию Сюник соединит Азербайджан с Нахчваном, а оттуда – с Турцией, способствуя созданию нового маршрута для перевозки товаров и энергоносителей.

Зангезурский коридор является частью стратегии стран региона на срединном участке коридора Китай-Европа. В прошлом году глава МИД Турции Хакан Фидан заявил:

Ресурсы и возможности, которыми вы [Иран] обладаете, есть и у других. И если не хотите, чтобы в ваш стеклянный дом бросали камни, не бросайте камни в дома других.

Эти слова напрямую соотносятся с текущей ситуацией, утверждает иранский эксперт по вопросам транспорта Хасан Каримнийа.

Транзитный потенциал Ирана на северных границах с Турцией и Азербайджаном

Иранский эксперт по международным отношениям Бардиа Багери заявил, что действия Баку и Анкары в отношении Зангезурского коридора и их военная координация в текущих условиях происходят ценой ослабления позиций Ирана на Кавказе. По его словам, у Турции и Азербайджана существуют два реализуемых альтернативных пути:

причал в порту Амирабад, который был задуман 20 лет назад, но так и не реализован;

маршрут через Армению-Грузию, политические и экономические отношения с которыми не получили развития.

Багери отметил:

Между Ираном и Грузией существуют обширные общие интересы в транспортной сфере, к которым мы еще не обратились. Интеграция морских бассейнов вокруг страны с Черным морем и доступ к странам Балканского региона, проводящим более сдержанную политику в отношении западных стран, повысит геополитический вес нашей страны.

Роль Анкары

Fararu отмечает роль Турции как третьей стороны уравнения. На дипломатическом уровне Анкара неизменно критиковала действия Израиля в Газе, Сирии и теперь — в Иране; тем не менее экономическое сотрудничество между Турцией и Израилем, особенно в транзите азербайджанской нефти, продолжается. Турция воспринимает Иран как регионального конкурента на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе, приветствуя ослабление позиций Тегерана, но считая коллапс в Иране серьезной угрозой стабильности региона.