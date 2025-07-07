В Баку рассказали о приоритетах в новой геополитической ситуации

Словацкая ежедневная экономическая газета Hospodárske noviny опубликовала интервью с заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, который рассказал о приоритетах Баку в новой геополитической ситуации, что прозвучало особенно актуально на фоне обострения отношений с Москвой.

Энергетическое сотрудничество с Европой

Энергетика - ключевой элемент сотрудничества и партнерства Баку со странами Европейского союза. Поставки азербайджанского газа на европейский рынок идут через Трансадриатический газопровод. Азербайджан напрямую поставляет газ 8 европейским государствам, а всего его использует 12 стран Европы. Сотрудничество в газовой и энергетической сферах происходит без каких-либо политических подтекстов — это исключительно коммерческий вопрос, чистый бизнес.

Граждане ЕС без каких-либо проблем пользуются услугами компании SOCAR, но это бизнес, а не политика... Мы настроены наращивать сотрудничество и увеличивать поставки газа. Но для этого необходим новый уровень взаимодействия с ЕС, прежде всего в сфере инфраструктуры. У Азербайджана есть богатые запасы газа в Каспийском море, однако мощности Трансадриатического газопровода и Южного газового коридора уже сегодня полностью загружены.

- Гаджиев

Баку хочет выстроить новую стратегическую энергетическую кооперацию на базе Меморандума о взаимопонимании, который мы подписали с ЕС, а для этого нужны долгосрочные контракты.

Сейчас мяч на стороне Европейского союза. Мы просто ждем его ответа

- завотделом по вопросам внешней политики

Заменит ли азербайджанский газ российский?

По словам Гаджиева, Баку никогда не стремился вступать в какую-либо конкуренцию за потребителей:

Мы всегда стремились к взаимовыгодному сотрудничеству. Объемы российского газа превышают 100 миллиардов кубометров. Мы не соревнуемся с Россией за то, кто сможет обеспечить Европу энергоресурсами — наша реальность совершенно иная. У нас есть собственные возможности

Азербайджанская многовекторность

С одной стороны, у нас есть сосед — Россия, с которой мы стараемся поддерживать совершенно нормальные отношения. С другой стороны, есть Иран, с которым мы также стремимся к добрососедским связям. У нас хорошие отношения и с Израилем, и с Китаем. Кроме того, мы выстраиваем продуктивный диалог с США. Для нас это не вопрос исключения кого-то, а, напротив, инклюзии — включения в существующее пространство взаимодействия. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений ни в коем случае не должен исключать другие форматы сотрудничества

- Гаджиев

Позиция Баку в конфликте между Ираном и Израилем

В Баку многократно повторяли, что эскалация в регионе - не в интересах Азербайджана. После периода ирано-израильской эскалации ничего не изменилось, подтвердил заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана:

Мы неоднократно и настойчиво призывали к немедленному снижению напряженности и использованию всех дипломатических инструментов, включая диалог, чтобы обе стороны как можно скорее прекратили акты агрессии и вражды. С нашей точки зрения, это прежде всего вопрос безопасности гражданского населения. Мы крайне обеспокоены жизнями людей, поскольку видим значительный рост числа жертв среди мирных жителей. Для нас это абсолютно недопустимо.

Роль Турции в регионе

По словам Гаджиева, Турция всегда была ключевым игроком, и политика президента Эрдогана заслуживает особого признания, особенно за то, как он сумел трансформировать Турцию и сделать ее конкурентоспособной страной:

Турция — не только региональный игрок, она стала настоящим глобальным актором. Достаточно посмотреть на происходящее в России, на Украине, на Ближнем Востоке, на Балканах или в любом другом регионе, где сегодня разворачиваются события глобального значения. Везде Турция играет положительную роль.

Гаджиева убежден, что Стамбул был бы идеальным местом для заключения мира между Россией и Украиной поскольку через Черное море Турция граничит с обеими странами и имеет с ними особые отношения, а кроме того, Турция является членом НАТО с важным глобальным статусом.

Позиция Баку по российско-украинскому конфликту

Россия — наш сосед. Мы стараемся поддерживать с ней совершенно нормальные отношения. То же самое касается и Украины. Во времена Советского Союза мы жили под одной крышей с русскими и украинцами. У нас сохранились прочные человеческие связи с обеими странами, которые продолжаются и после распада СССР. Многие азербайджанцы живут и в России, и в Украине. У нас много смешанных браков. Поэтому происходящее сегодня является для нас большой трагедией. Азербайджанцы с болью в сердце смотрят на трагические кадры этого конфликта по телевидению и в интернете. Мы не участвуем ни в какой военной поддержке. Это связано с тем, что Азербайджан относится к так называемым неприсоединившимся странам.

- Хикмет Гаджиев

Позиция Баку по армяно-азербайджанскому урегулированию

Мир между Арменией и Азербайджаном уже наступил, война завершилась, в регионе сложился новый статус-кво, основанный на законности и легитимности. Сейчас текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован, армяно-азербайджанская граница стабильна, Карабах больше не является предметом обсуждения. Армянские оккупационные силы полностью выведены со всех азербайджанских территорий. Но для того чтобы мирное соглашение окончательно нужно, чтобы Армения внесла изменения в свою конституцию, которая до сих пор содержит положения о территориальных претензиях к Азербайджану.

Завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана заметил:

У нас с Арменией существует двусторонний канал связи. Мы обсуждаем проблемные вопросы напрямую, без посредников. Элементы военной конфронтации полностью исключены из нашей повестки. Да, между нами остается спор, но споры между соседними странами — это нормально. Мы видим их даже между некоторыми членами ЕС. Но для решения споров существуют дипломатия и диалог. Нам удалось перевести наши отношения с Арменией от военной конфронтации к состоянию политического спора. И я считаю, что это хороший знак.

Отношения Азербайджана и США

При администрации президента Джо Байдена против Азербайджана нас были введены санкции, но с приходом администрации Дональда Трампа появились предложения о повышении уровня сотрудничества вплоть до стратегического партнерства.