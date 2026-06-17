Пещеры Северного Кавказа: от сказочных залов для туристов до бездн для профессионалов

Под землей Северного Кавказа скрывается параллельный мир карстовых пещер, сталактитов, подземных рек и тайн, которые тысячелетиями формировали известняки и мраморы. Некоторые пещеры доступны любому путешественнику с фонариком, другие требуют серьезной спелеологической подготовки и снаряжения.

Карачаево-Черкесия: царство глубоких бездн и мраморных залов

Горло Барлога — самая глубокая карстовая пещера России. Глубина превышает 839-900 метров, общая протяженность ходов около 3 км. Находится в верховьях реки Ацгара (Урупский район), на высоте около 2825 м, в погранзоне. Вход — узкое отверстие, за которым начинается вертикальный колодец с ручьем. Это пещера категории 5А: только для опытных спелеологов с серьезным опытом. Окружающая местность — высокогорные луга и склоны хребта Абишира-Ахуба, суровая и красивая природа Западного Кавказа.

Южный Слон — одна из самых известных и посещаемых пещер региона. Расположена на северо-восточном склоне хребта Дженту (Урупский район, недалеко от посёлка Рожкао), на высоте около 1770 м. Длина более 1 км, перепад высот до 80 м, 12 залов на четырёх ярусах в мраморизованных известняках. Открыта случайно в 1969 году при строительстве дороги. Внутри — каскады, кальцитовые плотины, стабильная температура около +4-10°C. Доступна для подготовленных туристов (есть вертикальный вход-колодец 5 м), но не требует высшей квалификации. Окрестности — леса, горные склоны, отличные места для походов.

Также интересны Гришкины пещеры, Шайтан-Тамак и Безымянная. Регион богат карстовыми формами, а окружающая природа — это альпийские луга, хвойные леса и виды на Главный Кавказский хребет.

Северная Осетия: пещеры с летучими мышами и сталактитами

Шуби-Ныхасская пещера (Алагирское ущелье) — одна из самых популярных среди туристов. Длина около 1 км, находится в урочище Шуби у подножия Скалистого хребта (гора Кариу-хох). Доступна обычным путешественникам: маршрут несложный. Внутри — многочисленные ходы, сталактиты, а главное — крупнейшая на Северном Кавказе колония летучих мышей (до пяти видов, некоторые краснокнижные). Зимой здесь особенно красиво из-за сосулек. Окружающая местность — живописное Алагирское ущелье с горами, реками и древними осетинскими селениями.

Нывджын лагат в Куртатинском ущелье — одна из самых изученных пещер Кавказа, богата сталактитовыми образованиями. Есть и недавно открытая Университетская пещера, очень живописная. Осетия славится карстовыми полостями в известняках, а ущелья вокруг — это смесь скалистых стен, лесов и исторических памятников.

Адыгея и окрестности: туристическая классика

Большая Азишская пещера (на границе Адыгеи и Краснодарского края, плато Лаго-Наки, Азишский хребет, высота ~1500 м). Одна из крупнейших в Европе по возрасту (более 2 млн лет). Общая длина 690 м, для туристов оборудованы 220 м. Внутри — залы с причудливыми натёчными образованиями, подземная река. Легко доступна: рядом асфальтированная дорога, буково-пихтовый лес. Идеально для семейного туризма. Окрестности — знаменитое плато Лаго-Наки с альпийскими лугами, каньонами и видами на Кавказские горы.

Пещера Желаний на хребте Уна-Коз — красивая, с видами на вершины и луга. В Ставропольском крае известен легендарный Провал в Пятигорске: карстовая воронка с бирюзовым озером на дне, доступная через тоннель.

Кабардино-Балкария: загадки и малоизученные пещеры

В КБР выделяется Заюковская пещера-шахта (трещина) недалеко от села Заюково в Баксанском районе. Это необычный объект: две параллельные каменные плиты, искусственно выглядящие закладки, залы на глубине. Длина изученной части ~80 м. Вызывает споры — природный феномен или с элементами древней обработки? Место мистическое, окружённое легендами. Район — Баксанское ущелье, с видами на Эльбрус, термальные источники и высокогорные пейзажи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане, Чечне и Ингушетии пещеры менее известны широкой публике, но есть карстовые полости в горах, часто связанные с древними поселениями или используемые как укрытия. Многие остаются малоисследованными из-за рельефа.

Почему стоит поехать?

Пещеры Северного Кавказа разнообразны: от оборудованных туристических маршрутов с подсветкой до вертикальных шахт, где температура не поднимается выше +5–10°C, а влажность создает сказочные или жутковатые формы. Туристические — Азишская, Шуби-Ныхасская, Южный Слон — дают яркие эмоции без риска. Профессиональные — Горло Барлога и подобные — для тех, кто готов к многодневным экспедициям.

Окружающая местность усиливает впечатление: ущелья с кристальной водой, альпийские луга, реликтовые леса, снежные вершины. Путешествуя к пещерам, вы убедитесь, что Северный Кавказ под землей не менее захватывающий, чем на поверхности.

Советы путешественникам

Для простых пещер хватит удобной обуви, фонаря и теплой одежды.

Для сложных — обязательно с проводником-спелеологом и разрешением, поскольку некоторые пещеры находятся в погранзоне.