Вестник Кавказа

Первый в мире “город роботов”: где находится Woven City, когда откроется, чем уникален?

Мария Уткина
Первый в мире “город роботов”: где находится Woven City, когда откроется, чем уникален?
© Фото: woven-city.global
Концепция “городов будущего” набирает популярность. Сейчас полным ходом идет строительство первого в мире “города роботов”. Расскажем, где находится первый в мире город роботов, кто будет жить в Woven City, почему его так назвали, когда город откроется и чем уникален.

На протяжении многих лет Япония остается одним из мировых лидеров в области технологий.  Японию уже давно ассоциируют не только с традициями, но и с инновационными, передовыми идеями, от первой в мире высокоскоростной железнодорожной сети до самой передовой робототехники. Теперь одна из самых известных компаний страны надеется вывести технологически имидж Японии на новый уровень.

© Фото: woven-city.global

Последние несколько лет Toyota потратила на строительство экспериментального города: Woven City ("тканый город") представили как первый в мире "город роботов". Это будет лаборатория для создания и тестирования технологий будущего в режиме реального времени с реальными жителями. После многих лет планирования Woven City наконец-то скоро откроют.

Почему "город роботов" назвали Woven City?

Название Woven City (англ. "Woven" - "тканый", "сотканный") - это дань уважения истокам Toyota, начинавшей в 1926 году как Toyoda Automatic Loom Works - производитель автоматических ткацких станков. Основатель компании Сакити Тоеда изобрел такой станок, чтобы облегчить труд своей матери-ткачихи.

Выбор слова "Woven" тщательно продумывался и символизирует:

  • наследие инноваций - переход от ткацких станков к автомобилям, а теперь к городам будущего;
  • философию единства - "сплетение" технологий, природы и человеческого сообщества в единую экосистему;
  • урбанистическую концепцию - разделение улиц на три "нити": для быстрого роботизированного транспорта, для личного транспорта типа велосипедов, а также для пешеходов, образующих новую "ткань" городского пространства.

Где находится Woven City?

Woven City расположен на территории бывшего автозавода Toyota Higashi-Fuji в городе Сусоно японской префектуры Сидзуока, примерно в 140 км к юго-западу от Токио - крупнейшей в мире городской агломерации по численности населения. Протянувшийся уже на 70 гектаров из запланированных 708 га город находится у подножия горы Фудзи. Местный завод работал более 50 лет, но после землетрясения в Тохоку 2011 года Toyota перенесла туда его мощности для поддержки экономики пострадавших районов.

© Фото: woven-city.global

Архитектурные бюро из Дании и Японии (Bjarke Ingels Group и Nikken Sekkei) использовали рельеф гора для проектирования энергоэффективных зданий с деревянными фасадами - как дань традиционному японскому зодчеству. Проект не случайно называют "тенью Фудзи". Гора остается одним из самых известных символов страны, символизируя гармонию природы и прогресса в японской культуре. Разместив город у ее подножия, Toyota подчеркивает, что технологии должны не противостоять экосистемам, а интегрироваться в них.

Кто будет жить в "городе роботов" Woven City?

Сообщество города сначала будет включать сотрудников Toyota, а также других инженеров и предпринимателей, ответственных за разработку и тестирование новых технологий. Их назвали "изобретатели". Но со временем в городе поселятся и другие жители, их, а также гостей города, будут называть "ткачи". Таким образом, это будет не просто место для жизни, а лаборатория, где жители будут сами "ткать" будущее.

Например, в Kakezan Invention Hub жители участвуют в создании прототипов (пробуют кофе из автономного кафе и сразу вносят правки в интерфейс заказа);

Daikin использует их отзывы для персонализированной среды - системы, регулирующие температуру/освещение под настроение человека (например, режим концентрации или релаксации;

Для Zoshinkai жители помогают собирать данные об эффективности образовательных методов в смешанной реальности.

Когда откроется Woven City?

Работа над Woven City ведется с января 2020 года. В 2021 году в префектуре Сидзуока официально начались строительные работы. К октябрю 2024 года первая фаза строительства Эгорода роботов” была завершена, а запуск проекта наметили уже на эту осень.

При открытии Woven City примет примерно 100 жителей, состоящих в основном из сотрудников Toyota и Woven by Toyota и их семей. Со временем город будет расти: ожидается, что сначала в городе будет проживать около 360 человек, а долгосрочная цель - достичь 2 тысяч человек. Хотя туристов пока пускать не планируют, у Toyota есть планы открыть Woven City для более широкой публики, начиная с 2026 года.

В своей речи на церемонии завершения 1-й фазы в феврале Акио Тойода подчеркнул, что Woven City никогда не будет завершен и всегда продолжит развиваться. Такой подход отражает готовность к постоянной трансформации на основе обратной связи от жителей и изобретателей.

© Фото: woven-city.global

Чем уникален Woven City?

Одной из главных особенностей Woven City являются автономные транспортные средства. Вместо традиционных автомобилей или общественного транспорта жители будут использовать беспилотные транспортные средства Toyota e-Palette, изначально разработанные для Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Помимо использования подземных тоннелей для оптимизации движения автоматизированных служб доставки в любых погодных условиях, наземные улицы в Woven City будут разделены на три отдельных полосы для повышения безопасности и удобства.

Подтвержденные "изобретатели" включают:

  • Daikin Industries, Ltd. - тестирование свободных от пыльцы зон и персонализированных функциональных сред (аллергены отслеживаются и устраняются в реальном времени);
  • DyDo DRINCO, INC. - создание инновационных концепций торговых автоматов (распознавание эмоций, Zero-Waste концепция);
  • NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD. - персонализированное питание с учетом погоды и данных о здоровье, генерация и улучшение новых рецептов через анализ отзывов, вертикальные фермы на фасадах зданий;
  • UCC Japan Co., Ltd. - беспилотные кофейни с напитками адаптированными под циркадные ритмы и данные фитнес-трекеров;
  • Zoshinkai Holdings Inc - создание инновационных методов обучения и новых образовательных сред, включая классы смешанной реальности и адаптацию под уровень концентрации и стресса детей.

Энергосистема “города роботов” сочетает водородные топливные элементы, “умные” солнечные панели, повторное использование сточных вод и экологически чистое управление отходами. Этот проект стал первым в Японии объектом городской застройки, получившим платиновый сертификат LEED - международной системы сертификации зданий.

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