Первый в мире “город роботов”: где находится Woven City, когда откроется, чем уникален?

Концепция “городов будущего” набирает популярность. Сейчас полным ходом идет строительство первого в мире “города роботов”. Расскажем, где находится первый в мире город роботов, кто будет жить в Woven City, почему его так назвали, когда город откроется и чем уникален.

На протяжении многих лет Япония остается одним из мировых лидеров в области технологий. Японию уже давно ассоциируют не только с традициями, но и с инновационными, передовыми идеями, от первой в мире высокоскоростной железнодорожной сети до самой передовой робототехники. Теперь одна из самых известных компаний страны надеется вывести технологически имидж Японии на новый уровень.

Последние несколько лет Toyota потратила на строительство экспериментального города: Woven City ("тканый город") представили как первый в мире "город роботов". Это будет лаборатория для создания и тестирования технологий будущего в режиме реального времени с реальными жителями. После многих лет планирования Woven City наконец-то скоро откроют.

Почему "город роботов" назвали Woven City?

Название Woven City (англ. "Woven" - "тканый", "сотканный") - это дань уважения истокам Toyota, начинавшей в 1926 году как Toyoda Automatic Loom Works - производитель автоматических ткацких станков. Основатель компании Сакити Тоеда изобрел такой станок, чтобы облегчить труд своей матери-ткачихи.

Выбор слова "Woven" тщательно продумывался и символизирует:

наследие инноваций - переход от ткацких станков к автомобилям, а теперь к городам будущего;

философию единства - "сплетение" технологий, природы и человеческого сообщества в единую экосистему;

урбанистическую концепцию - разделение улиц на три "нити": для быстрого роботизированного транспорта, для личного транспорта типа велосипедов, а также для пешеходов, образующих новую "ткань" городского пространства.

Где находится Woven City?

Woven City расположен на территории бывшего автозавода Toyota Higashi-Fuji в городе Сусоно японской префектуры Сидзуока, примерно в 140 км к юго-западу от Токио - крупнейшей в мире городской агломерации по численности населения. Протянувшийся уже на 70 гектаров из запланированных 708 га город находится у подножия горы Фудзи. Местный завод работал более 50 лет, но после землетрясения в Тохоку 2011 года Toyota перенесла туда его мощности для поддержки экономики пострадавших районов.

Архитектурные бюро из Дании и Японии (Bjarke Ingels Group и Nikken Sekkei) использовали рельеф гора для проектирования энергоэффективных зданий с деревянными фасадами - как дань традиционному японскому зодчеству. Проект не случайно называют "тенью Фудзи". Гора остается одним из самых известных символов страны, символизируя гармонию природы и прогресса в японской культуре. Разместив город у ее подножия, Toyota подчеркивает, что технологии должны не противостоять экосистемам, а интегрироваться в них.

Кто будет жить в "городе роботов" Woven City?

Сообщество города сначала будет включать сотрудников Toyota, а также других инженеров и предпринимателей, ответственных за разработку и тестирование новых технологий. Их назвали "изобретатели". Но со временем в городе поселятся и другие жители, их, а также гостей города, будут называть "ткачи". Таким образом, это будет не просто место для жизни, а лаборатория, где жители будут сами "ткать" будущее.

Например, в Kakezan Invention Hub жители участвуют в создании прототипов (пробуют кофе из автономного кафе и сразу вносят правки в интерфейс заказа);

Daikin использует их отзывы для персонализированной среды - системы, регулирующие температуру/освещение под настроение человека (например, режим концентрации или релаксации;

Для Zoshinkai жители помогают собирать данные об эффективности образовательных методов в смешанной реальности.

Когда откроется Woven City?

Работа над Woven City ведется с января 2020 года. В 2021 году в префектуре Сидзуока официально начались строительные работы. К октябрю 2024 года первая фаза строительства Эгорода роботов” была завершена, а запуск проекта наметили уже на эту осень.

При открытии Woven City примет примерно 100 жителей, состоящих в основном из сотрудников Toyota и Woven by Toyota и их семей. Со временем город будет расти: ожидается, что сначала в городе будет проживать около 360 человек, а долгосрочная цель - достичь 2 тысяч человек. Хотя туристов пока пускать не планируют, у Toyota есть планы открыть Woven City для более широкой публики, начиная с 2026 года.

В своей речи на церемонии завершения 1-й фазы в феврале Акио Тойода подчеркнул, что Woven City никогда не будет завершен и всегда продолжит развиваться. Такой подход отражает готовность к постоянной трансформации на основе обратной связи от жителей и изобретателей.

Чем уникален Woven City?

Одной из главных особенностей Woven City являются автономные транспортные средства. Вместо традиционных автомобилей или общественного транспорта жители будут использовать беспилотные транспортные средства Toyota e-Palette, изначально разработанные для Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Помимо использования подземных тоннелей для оптимизации движения автоматизированных служб доставки в любых погодных условиях, наземные улицы в Woven City будут разделены на три отдельных полосы для повышения безопасности и удобства.

Подтвержденные "изобретатели" включают:

Daikin Industries, Ltd. - тестирование свободных от пыльцы зон и персонализированных функциональных сред (аллергены отслеживаются и устраняются в реальном времени);

DyDo DRINCO, INC. - создание инновационных концепций торговых автоматов (распознавание эмоций, Zero-Waste концепция);

NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD. - персонализированное питание с учетом погоды и данных о здоровье, генерация и улучшение новых рецептов через анализ отзывов, вертикальные фермы на фасадах зданий;

UCC Japan Co., Ltd. - беспилотные кофейни с напитками адаптированными под циркадные ритмы и данные фитнес-трекеров;

Zoshinkai Holdings Inc - создание инновационных методов обучения и новых образовательных сред, включая классы смешанной реальности и адаптацию под уровень концентрации и стресса детей.

Энергосистема “города роботов” сочетает водородные топливные элементы, “умные” солнечные панели, повторное использование сточных вод и экологически чистое управление отходами. Этот проект стал первым в Японии объектом городской застройки, получившим платиновый сертификат LEED - международной системы сертификации зданий.