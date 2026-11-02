Анастасия Жалина

В этом году исполнилось ровно 60 лет со дня открытия Тбилисского метрополитена. К юбилею подошли с масштабными планами модернизации. Они включают закупку новых поездов, обновление действующих станций и подготовку к дальнейшему расширению сети.

11 января 1966 года начал работу первый участок метро — от станции «Дидубе» до станции «Руставели». Он включал шесть станций общей протяженностью около 6,3 км. За прошедшие десятилетия метро стало одним из основных видов общественного транспорта грузинской столицы. Сегодня его сеть состоит из двух линий, а ежегодный пассажиропоток превышает 140 млн поездок.

Первое метро на Кавказе

В середине XX века Тбилиси активно развивался. Увеличивалось население, расширялись жилые районы, росла потребность в общественном транспорте, способном перевозить большое количество пассажиров. Решение о строительстве метрополитена было принято в 1951 году. В следующем году создали специальное строительное управление «Тбилметрострой», а в 1953 году начались работы по сооружению первых шахт и тоннелей.

Строительство велось в сложных географических условиях. Тбилиси расположен в долине реки Куры, а его районы отличаются значительными перепадами высот. При прокладке тоннелей необходимо было учитывать особенности рельефа, подземные воды и расположение существующей городской застройки.

11 января 1966 года состоялось официальное открытие первого участка метро протяженностью около 6,3 км. В его состав вошли шесть станций: «Дидубе», «Электродепо» (сейчас «Гоциридзе»), «Октябрьская» (сейчас «Надзаладеви»), «Вокзальная площадь», «Марджанишвили» и «Руставели».

Тбилиси стал четвертым городом Советского Союза, в котором появился метрополитен, после Москвы, Ленинграда и Киева. При этом он стал первым городом Кавказа с собственным метро. Первоначально линия соединяла северную часть столицы с центральными районами. В дальнейшем сеть постепенно расширялась по мере развития города.

Расширение Тбилисского метрополитена

Уже через год после открытия началось расширение первой линии.

В 1967 году движение продлили от станции «Руставели» до станции «300 Арагвели». На новом участке открылись три станции: «Площадь Ленина» (сейчас «Площадь Свободы»), «26 Комиссаров» (сейчас «Авлабари») и «300 Арагвели».

В 1971 году линия достигла станций «Исани» и «Самгори», что позволило расширить транспортное сообщение с восточными районами города.

Следующий важный этап пришелся на 1979 год, когда в Тбилиси открылась вторая линия — Сабурталинская. Первоначально она включала пять станций и соединила район железнодорожного вокзала с Сабуртало, где активно развивалась жилая и общественная застройка. Появление второй линии позволило увеличить охват городских районов и создать пересадочное сообщение между двумя направлениями метрополитена.

В 1985 году первая линия получила новые участки в направлениях «Варкетили» и «Гурамишвили». В этот период также открылась станция «Грмагеле».

В 1989 году начали работу станции «Сараджишвили» и «Театр Ахметели», благодаря чему метро стало обслуживать дополнительные жилые кварталы северной части Тбилиси.

После распада СССР развитие сети значительно замедлилось. Основное внимание постепенно сместилось на поддержание действующей инфраструктуры, ремонт вагонов и технического оборудования.

В 2000 году на Сабурталинской линии открылась станция «Важа-Пшавела».

Следующим крупным расширением стало открытие станции «Государственный университет» 16 октября 2017 года. Она позволила улучшить транспортное сообщение с университетским районом и стала 23-й станцией Тбилисского метрополитена.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Тбилисское метро сегодня

Сегодня метрополитен грузинской столицы состоит из двух линий общей протяженностью около 27,3 км. На них расположены 23 действующие станции.

Первая линия — «Ахметели — Варкетили» — наиболее протяженная. Длина составляет 19,6 км, на ней расположены 16 станций. Линия проходит через северные, центральные и восточные районы Тбилиси, соединяя крупные жилые массивы с деловой и общественной частью города. Вторая линия — Сабурталинская — имеет протяженность 7,7 км и включает семь станций. Она обеспечивает сообщение между районом Вокзальной площади, Сабуртало и Государственным университетом. Пересадка между линиями осуществляется на станции «Вокзальная площадь».

Эксплуатацией метро занимается муниципальная компания Tbilisi Transport Company, которая также управляет городскими автобусами и канатными дорогами.

Особенность Тбилисского метрополитена связана с географией города. Тбилиси вытянут вдоль долины Куры, поэтому значительная часть транспортных потоков сосредоточена на основных направлениях между жилыми районами и центром. Метро позволяет перевозить пассажиров независимо от загруженности автомобильных дорог и остается важной частью городской транспортной системы.

Пассажиропоток

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2025 году Тбилисский метрополитен перевез около 147,6 млн пассажиров. Это на 1,9% меньше, чем годом ранее, однако показатель остается выше допандемийного уровня 2019 года. После значительного сокращения перевозок в период пандемии пассажиропоток постепенно восстановился и в 2023 году превысил 150 млн поездок. В последующие два года наблюдалось небольшое снижение. В январе 2026 года, во время празднования 60-летия метрополитена, власти Грузии оценили ежедневный пассажиропоток примерно в 500 тыс. поездок. Сохраняющаяся высокая нагрузка на транспортную систему делает особенно важными обновление поездов и модернизацию действующей инфраструктуры. Эти проекты направлены на повышение надежности перевозок и улучшение условий для пассажиров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обновление поездов

Одним из крупнейших проектов модернизации Тбилисского метрополитена стала закупка новых поездов. По данным Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), действующий парк метро насчитывает 192 вагона, многие из которых эксплуатируются уже несколько десятилетий. Благодаря капитальному ремонту срок их службы был продлен с первоначальных 35 до 50 лет, однако значительная часть подвижного состава постепенно нуждается в замене.

В июле 2025 года власти Тбилиси заключили контракт на поставку 111 новых вагонов общей стоимостью около 150 млн евро без учета НДС. Поставщиком выступает грузинская компания GT Group, сотрудничающая с китайским производителем железнодорожной техники CRRC. Всего предусмотрена поставка 25 поездов: 14 четырехвагонных и 11 пятивагонных составов. Пятивагонные поезда планируется использовать на линии «Ахметели — Варкетили», что позволит увеличить вместимость составов и повысить их провозную способность.

Закупка осуществляется при финансовой поддержке АБИИ, который в декабре 2024 года одобрил кредит в размере 125 млн евро на модернизацию метрополитена. 29 сентября 2026 года на заводе CRRC в китайском Нанкине представили первый четырехвагонный поезд, изготовленный специально для Тбилиси. В церемонии принял участие мэр города Каха Каладзе. Поступление первого состава в грузинскую столицу ожидается до конца 2026 года. Остальные поезда планируется поставлять поэтапно в течение пяти лет.

Модернизация станций и инфраструктуры

Помимо обновления поездов, в Тбилиси планируется масштабная реконструкция действующих станций метрополитена. Один из основных проектов реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и предусматривает модернизацию до 12 станций. Общий объем финансирования программы составляет 55,6 млн евро. Проект включает обновление станционных помещений, эскалаторов, вентиляции, освещения и систем безопасности. Также предусмотрены мероприятия по повышению энергоэффективности и улучшению доступности станций для пассажиров.

В марте 2026 года вице-мэр Тбилиси Георгий Ткемаладзе сообщил о разработке концептуальных проектов реконструкции 12 станций. Тендер на детальное проектирование и строительные работы планировалось объявить до конца 2026 года. Завершить модернизацию предполагается к 2030 году. Кроме того, предусмотрена подготовка проектов обновления еще десяти станций, реконструкция которых может проводиться на следующих этапах.

Параллельно ведутся работы на отдельных объектах метрополитена. В частности, в марте 2026 года станция «Варкетили» возобновила обычный режим обслуживания пассажиров после выполнения основной части реконструкции. При этом ремонт станции еще не завершен. Согласно пересмотренному графику, окончание работ запланировано на 30 декабря 2026 года.

Планы расширения

Помимо модернизации действующей инфраструктуры, в Тбилиси рассматривается возможность дальнейшего расширения метрополитена. В январе 2026 года Тбилисская транспортная компания объявила международное исследование рынка для оценки стоимости продления первой линии и строительства двух новых станций.

Согласно предварительным параметрам, общая протяженность дополнительных участков может составить 5,2 км. Из них 2,2 км приходятся на направление Глдани, еще 3 км — на направление Варкетили. На каждом участке рассматривается строительство одной новой станции. Проект также предполагает сооружение тоннелей и платформ, рассчитанных на пятивагонные поезда. По состоянию на октябрь 2026 года окончательное решение о расширении метрополитена еще не принято. В случае реализации проекта количество станций Тбилисского метро увеличится с 23 до 25.

Дальнейшее развитие

В ближайшие годы основное внимание будет сосредоточено на обновлении подвижного состава и реконструкции действующих станций Тбилисского метрополитена. Поставка новых поездов позволит постепенно заменить устаревающие вагоны, а модернизация инфраструктуры должна повысить надежность работы метро и улучшить условия для пассажиров. Отдельным направлением остается возможное расширение первой линии. Строительство дополнительных станций позволит улучшить транспортное обслуживание районов, расположенных за пределами действующей сети.

Таким образом, дальнейшее развитие Тбилисского метро будет связано прежде всего с обновлением существующей инфраструктуры, а перспективы расширения сети будут зависеть от принятия соответствующих решений и обеспечения финансирования.