Подземный Баку: от первых станций до масштабной модернизации

Анастасия Жалина

Бакинский метрополитен почти 60 лет остается важной частью транспортной системы столицы Азербайджана. Его история началась с пяти станций, открытых в 1967 году. За это время метро стало не только важной частью транспортной системы, но и неотъемлемой частью архитектурного и культурного облика Баку.

Сегодня подземная сеть насчитывает 27 станций общей протяженностью 40,7 километра. Некоторые станции известны своим необычным оформлением, а одной из самых узнаваемых особенностей метрополитена остаются мелодии, звучащие в поездах при приближении к станциям.

Сегодня бакинское метро проходит новый этап модернизации. В столице строятся тоннели, обновляется подвижной состав, внедряются цифровые системы управления и готовится дальнейшее расширение сети. Согласно государственной программе развития транспортной инфраструктуры, до 2030 года в Баку предусмотрено строительство еще десяти станций метро.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История появления

Первые планы строительства метрополитена в Баку возникли в 1932 году, когда специалисты разрабатывали генеральный план развития города. К тому времени Баку уже был крупным промышленным центром. Развитие нефтедобычи, строительство предприятий и новых жилых районов сопровождались увеличением населения. Наземный транспорт постепенно переставал справляться с растущим количеством пассажиров.

Однако реализация проекта затянулась. Решение о строительстве метро было принято в конце 1940-х годов, а подготовительные работы начались в 1949 году. В 1951 году утвердили технический проект первой очереди и приступили к основному строительству. Работы велись в сложных геологических условиях. Строителям приходилось учитывать особенности грунтов, высокое давление подземных вод и необходимость прокладки тоннелей под городской застройкой. Эти трудности сохранялись на протяжении всего строительства. В сентябре 1953 года по решению правительства СССР строительство приостановили в связи с прекращением государственного финансирования. Возобновить работы удалось только в апреле 1961 года, спустя более семи лет.

Официальное открытие Бакинского метрополитена состоялось 6 ноября 1967 года. Он стал пятым метрополитеном Советского Союза после Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси. Первыми открылись пять станций: «Бакы Совети» (ныне «Ичеришехер»), «26 Бакинских комиссаров» («Сахиль»), «28 Апреля» («28 Мая»), «Гянджлик» и «Нариман Нариманов». Протяженность первоначальной линии составляла 9,2 километра. Регулярное пассажирское движение началось 25 ноября 1967 года. 22 февраля 1968 года открылся участок от станции «28 Мая» до «Хатаи», что позволило улучшить транспортное сообщение между центральной частью города и его промышленными районами.

© Фото: Лола Мусаева/ "Вестник Кавказа"

Как расширялось Бакинское метро?

После открытия первых станций строительство метрополитена продолжилось в направлении новых жилых и промышленных районов.

В 1970 году заработала станция «Улдуз», а в 1972 году — «Мешади Азизбеков» (ныне «Кероглу»), «Аврора» («Кара Караев») и «Нефтчиляр». Благодаря этому метро добралось до крупного жилого массива «8-й километр», где проживало около 120 тысяч человек. Новый участок протяженностью 5,3 километра значительно улучшил транспортное сообщение с центром столицы.

В 1976 году открылась станция «Низами», ставшая одним из наиболее узнаваемых архитектурных объектов бакинского метро.

Еще одной особенностью подземки стала наземная станция «Электрозаводская» (ныне «Бакмил»), открытая в 1979 году. Первоначально на ее месте находилась небольшая платформа «Депо», построенная в 1970 году для работников метрополитена. Позднее ее преобразовали в полноценную станцию, а в 1992 году переименовали в «Бакмил».

Следующий крупный этап расширения пришелся на 1985 год. Тогда открылись четыре станции: «Эльмляр Академиясы», «Иншаатчылар», «Площадь XI Красной Армии» (ныне «20 Января») и «Мемар Аджеми». Протяженность нового участка составила около 6,5 километра, благодаря чему метро получило направление в западную часть города. В 1992 году станцию «Площадь XI Красной Армии» переименовали в «20 Января» в память о трагических событиях 20 января 1990 года.

В 1989 году заработали станции «Халглар Достлугу» и «Ахмедлы», продлившие восточное направление еще на 3,3 километра.

Таким образом, за два десятилетия после открытия метро охватило значительную часть столицы. Его развитие позволило сократить время поездок между жилыми районами, промышленными предприятиями и центром Баку.

В мае 1990 года станцию «Шаумян», открытую еще в 1968 году, переименовали в «Шах Исмаил Хатаи» в честь азербайджанского государственного деятеля и поэта.

После распада СССР темпы строительства заметно снизились на фоне экономических трудностей. Тем не менее развитие метрополитена продолжилось.

В 1993 году открылась станция «Джафар Джаббарлы», ставшая первой пересадочной станцией Бакинского метро. Она обеспечила переход на станцию «28 Мая» и сообщение с «Хатаи». После открытия «Джафар Джаббарлы» между ней и «Хатаи» организовали отдельное челночное движение. Первоначально пассажиров перевозил один поезд, курсировавший по одному пути.

В 2002 году заработала станция «Ази Асланов», благодаря чему общая протяженность линий метро достигла 31,5 километра.

Новый этап расширения начался во второй половине 2000-х годов. В 2008 году открылась станция «Насими», в 2009 году — «Азадлыг Проспекти», а в 2011 году — «Дарнагюль».

В 2008 году также открылась вторая платформа станции «Джафар Джаббарлы», благодаря чему между ней и «Хатаи» стало возможным движение двух челночных поездов.

Особенно важным событием стало открытие Фиолетовой линии в апреле 2016 года. Она стала первой новой линией, построенной в период независимости Азербайджана. Первыми заработали станции «Автовокзал» и «Мемар Аджеми». При этом последняя получила такое же название, как станция Зеленой линии, открытая еще в 1985 году. Две станции образовали пересадочный узел, связавший новое направление с действующей сетью.

В отличие от исторически связанных Красной и Зеленой линий, Фиолетовая линия создавалась как самостоятельное направление с использованием современных технических решений. Ее станции рассчитаны на семивагонные поезда, тогда как на двух старых линиях используются пятивагонные составы.

В 2019 году завершилась масштабная реконструкция станции «Хатаи», в ходе которой обновили платформу, отделку и инженерное оборудование.

В 2021 году открылась станция «8 Ноября», а в декабре 2022 года — «Ходжасан» вместе с одноименным электродепо. «Ходжасан» стала второй наземной станцией Бакинского метрополитена после «Бакмил».

К этому времени на Фиолетовой линии также началась эксплуатация семивагонных составов, что позволило увеличить вместимость поездов.

После открытия «Ходжасан» количество станций Бакинского метрополитена достигло 27, а общая протяженность трех линий составила 40,7 километра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музыка Бакинского метро

Одной из наиболее узнаваемых традиций Бакинского метрополитена стало музыкальное сопровождение поездов. Перед объявлением каждой станции пассажиры слышат короткий фрагмент специально подобранного музыкального произведения. Эта особенность появилась еще в 1990-х годах и постепенно стала неотъемлемой частью поездок в Бакинском метро. Для станций подобрали мелодии из произведений известных азербайджанских композиторов, народных песен и мугамов.

При приближении к станции «Кероглу» звучит фрагмент увертюры к одноименной опере Узеира Гаджибейли

На «Кара Караев» — музыка из балета «Семь красавиц» самого композитора

Станции «28 Мая» соответствует мугам «Карабахская шикесте»

На «Низами» — романс «Без тебя» Узеира Гаджибейли на слова Низами Гянджеви.

На «Ичеришехер» звучит песня «Бакинские ночи» Алекпера Тагиева

На «Нариман Нариманов» — «Гюллерим» Арифа Меликова

На «20 Января» — мугам «Баяты-Шираз».

Свое музыкальное сопровождение есть и у станций Фиолетовой линии.