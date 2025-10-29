Паром ”Сочи-Трабзон”: расписание, цены и сложности

Паром Сочи-Трабзон, запуск которого был запланирован еще два года назад, наконец, начинает ходить между двумя странами, разделенными Черным морем. Что собой представляет паромная переправа Сочи-Турция, сколько стоят билеты, какие есть варианты размещения на борту, как часто будет ходить паром и сколько времени занимает морское путешествие?

Для туристов паромное сообщение - альтернатива более дорогостоящим перелетам и возможность отправиться в страну на личном автомобиле.

Когда откроют паромную линию из Сочи в Турцию?

Паромная линия Сочи-Трабзон уже заработала: 5 ноября из турецкого города Трабзон в сторону российского Сочи вышел первый за много лет паром. В первый морской рейс проекта российско-турецких предпринимателей отправились, по сообщениям, 20 человек. Расстояние между черноморским турецким курортом Трабзоном и Сочи составляет чуть менее 290 километров.

Зачем нужен паром до Турции?

Пассажирское паромное сообщение между Россией и Турцией было прекращено более десяти лет назад и с тех пор идея его возобновления неоднократно обсуждалась обеими сторонами. Паром Сочи-Трабзон не только дополнительный способ для туристов попасть в Турцию и обратно, но так же возможность развития экономической и туристической сферы обоих городов. Паромную переправу планировалось открыть еще в 2023 году, тогда была подготовлена вся необходимая инфраструктура, однако запуск морской пассажирской линии был отложен, в том числе из-за проблем со страхованием судна.

Сколько стоит паром Сочи-Трабзон?

Билеты на паром из Сочи в Трабзон есть в разных ценовых категориях:

сидячее место в общей каюте, напоминающей салон самолета, обойдется в 6 тысяч рублей;

стоимость места в каюте ”люкс” - около 20 тысяч рублей;

размещение в четырехместной каюте будет стоить около 7,5 тысяч рублей;

стоимость размещения в трехместной каюте - чуть более 8 тысяч рублей.

Перевезти машину в Турцию на пароме обойдётся от 30 до 40 тысяч рублей.

Пока купить билеты онлайн невозможно. По словам представителей компании Liderline, обслуживающей паромную линию, привычная продажа билетов будет организована в ближайшее время.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда будет ходить паром из Сочи в Трабзон?

Организаторы проекта паромной линии Трабзон-Сочи обещают, что паром будет осуществлять четыре рейса в неделю:

два рейса из Сочи - по четвергам и понедельникам;

два рейса из Трабзона - по средам и воскресеньям.

Время отправления из обоих городов: 21:00. Приблизительное время в пути будет составлять 10-12 часов в зависимости от погодных условий. В летние месяцы предусмотрено увеличение количества рейсов.

Что за паром соединит Трабзон и Сочи?

Паром между российским Сочи и турецким Трабзоном обслуживается турецкой компанией Liderline. С российской стороны паромным маршрутом занимается компания ООО ”СВС Шиппинг”. Ходит паром под флагом Камеруна, порт прописки - Трабзон. Паром под названием Seabridge рассчитан на 450 пассажиров, на его борту 145 кают, оборудованных всем необходимым. Паром, построенный в Италии, может перевозить 221 автомобиль на трех специально оборудованных палубах. На пароме есть зона питания с баром и линией самообслуживания. Обновлен паром, созданный в середине 1970х годов, был в 1991м году, пассажирский отсек был полностью отремонтирован в 2020 году.

Какие сложности могут возникнуть с паромным сообщением?

Запуск парома Сочи-Трабзон неоднократно переносился и откладывался по разным причинам на протяжении нескольких лет, и пока что говорить о том, что морское пассажирское сообщение между Россией и Турцией налажено, рано. Одна из проблем, с которой могут столкнуться организаторы паромной линии, выполнение условий безопасности в российском порту. Поэтому тем, кто планирует отправиться на пароме в Турцию, следует внимательно следить за актуальными новостями и расписанием морского сообщения.

Какие документы нужны для парома Сочи-Трабзон?

Из документов российским гражданам, которые собираются на пароме добраться из Сочи в Трабзон, понадобится действующий загранпаспорт, оформлять визу при посещении Турецкой Республики менее чем на 60 дней не нужно.

Чтобы ввезти свой автомобиль на территорию Турции, необходимы водительское удостоверение, российский паспорт и автомобильная страховка, действующая в Турецкой Республике.