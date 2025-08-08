Отменят ли США 907-ю «азербайджанскую» поправку?

На этой неделе член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна представила законопроект, направленный на отмену 907-й поправки, ограничивающей предоставление американской помощи Азербайджану. Расскажем, кто такая Луна, что такое 907-я поправка к Акту в поддержку свободы и могут ли ее отменить.

О том, что речь идет именно об отмене 907-й поправки, пока официально не объявлено. Известно лишь, что речь в законопроекте идет об отмене ограничений на поддержку Азербайджана. Но именно эта поправка уже 33 года мешает отношениям Баку и Вашингтона.

Что такое 907-я поправка?

Так называемый Акт в поддержку свободы американский конгресс принял в 1992 году, практически сразу после распада Советского Союза. Речь в документе шла об оказании помощи бывшим республикам СССР со стороны правительства США. А 907-я поправка к акту исключала из списка получателей помощи Азербайджан. Тому, что именно Азербайджан впал в немилость, в немалой степени способствовала активная работа армянской диаспоры Америки. В начале Первой карабахской войны армянским лоббистам удалось убедить американских конгрессменов в том, что якобы Азербайджан выступил агрессором, хотя на самом деле все происходило с точностью до наоборот. Так или иначе американские власти начали оказывать помощь Армении, но не Азербайджану.

Попытки отмены 907-й поправки

Поправку много раз пытались отменить, приостанавливали ее действие. Так, спустя два года после подписания в 1994-ом Контракта века с американскими нефтяными компаниями, конгресс принял «поправку Уилсона». Конгрессмен-демократ Чарльз Уилсон предложил дать президенту США полномочия оказывать прямую поддержку Баку, если не будет хватать помощи, идущей через неправительственные организации.

Вскоре был инициирован законопроект, условно названный «дополнение Портера». Сенатор-демократ Джон Портер увязал оказание помощи Азербайджану с переговорным форматом по карабахскому урегулированию, предложив рассматривать сепаратистов в качестве стороны конфликта, что ставило под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Правда, после беседы президента Азербайджана Гейдара Алиева с американским послом в «дополнении Портера» изначальную формулировку заменили на «оказание содействия Азербайджану, включая Карабах».

В 1997 году тогдашний президент США Билл Клинтон обещал Гейдару Алиеву заняться проблемой отмены 907-й поправки, но в дело снова вмешалось армянское лобби, в частности Армянский национальный комитет Америки.

После 11 сентября 2001 года Азербайджан разрешил американским самолетам использовать своей воздушное пространство для военной операции в Афганистане. За это президент США Джордж Буш решил приостановить, но не отменять действие 907-й поправки.

В 2009 году рабочая группа по Азербайджану конгресса США вновь призвала аннулировать 907-ю поправку, аргументируя свою инициативу тем, что хотя действие поправки постоянно приостанавливается, но угроза того, что она вновь может реализоваться, остается.

В апреле 2021 года, уже после победы Азербайджана во Второй карабахской войне, тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен снова временно приостановил действия 907-й поправки. Тогда речь шла о необходимости совместной борьбы с международным терроризмом, что было важно и для безопасности границ Азербайджана. Блинкен выразил уверенность, что приостановка не будет препятствовать усилиям по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном или «использоваться в наступательных целях против Армении».

Отменят ли теперь 907-ю поправку?

До 2020 года, говоря об отмене поправки, часто ссылались на проблему прав человека, но на самом деле главную роль играла проблема урегулирования карабахского конфликта: вроде бы конгресс был готов отменить поправку в обмен на уступки Баку в карабахском вопросе.

Но сегодня ситуация кардинально изменилась: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, Баку и Ереван при посредничестве Дональда Трампа парафировали двустороннее мирное соглашение, Минская группа ОБСЕ безуспешно пытавшаяся заниматься урегулированием конфликта, прекратила существовать.

Более трех десятков лет назад армянские лоббисты, проталкивая поправку, утверждали, что Азербайджан держит Армению в блокаде. Но теперь Армения интегрируется в мировую транспортную систему: через ее территорию пройдет транзитный «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», причем управление этим коридором Ереван передает США на 99 лет.

Другими словами, оснований для сохранения поправки фактически не осталось.

Кто такая Анна Паулина Луна?

Отмену поправки инициировала республиканка Анна Паулина Луна, которую называют приближенной к Трампу. Американка мексиканского происхождения избрана в конгресс от Флориды. Сейчас она входит в состав комитета по надзору и правительственной реформе, а также комитета по иностранным делам.

Луна родилась 6 мая 1989 года и выросла в Южной Калифорнии в семье матери-одиночки, и, как говорится на ее сайте, «в суровых условиях усвоила важность упорного труда и стойкости».

В 2009-2014 служила в Военно-воздушных силах США, 2017-2018 — в Нацгвардии. Окончила Университет со степенью бакалавра биологии.

Анна считает, что вашингтонское «болото», так она называет политический истеблишмент, слишком долго игнорировало интересы и потребности американского народа, воспринимая его исключительно в качестве электората.

Два года назад Луна была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Живет в американском Санкт-Петербурге с мужем Энди - участником афганской войны, с которым познакомилась во время службы в армии.

В октябре этого года Луна встречалась со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который после встречи завил, что в США есть люди, которые выступают за диалог с Москвой и хотят понять ее позицию.

На днях на рождественском приеме у Луны побывал российский посол Александр Дарчиев.

Сама Луна уверена, что «курс на взаимопонимание» должен стать основой будущих контактов между Вашингтоном и Москвой. Похоже, такой же линии она придерживается и в отношении Азербайджана.