Отдых в Узбекистане: что посмотреть в Ташкенте за 3 дня

В Ташкент обычно приезжают, чтобы отправиться в путь по городам Великого Шелкового пути. Но столица Узбекистана - не просто транспортные ворота в эту удивительную центрально азиатскую страну. Расскажем, как провести идеальные выходные в Ташкенте: когда ехать в Ташкент, как добраться из аэропорта в город и что посмотреть в Ташкенте за 3 дня самостоятельно.

В Ташкенте культурное влияние древних торговых путей Великого Шелкового пути гармонично сливаются с наследием советской эпохи. На широких, засаженных деревьями бульварах города советские жилые кварталы соседствуют с современными торговыми центрами, а всего в нескольких кварталах находятся очень древние мечети и медресе.

Когда ехать в Ташкент?

Осень и весна - это лучшие времена года для посещения Ташкента. Особенно после главного весеннего праздника Навруз, который совпадает в Узбекистане с весенним равноденствием 21 марта. Погода также прекрасна в октябре и ноябре, но жаркого сезона с середины июня до конца сентября лучше избегать.

Погода весной в Ташкенте в среднем колеблется +15°C до +25°C днем, минимальные осадки после марта. В начале сезона цены ниже, кроме того в марте меньше туристов. Но ночи прохладные (+5°C) и возможны кратковременные дожди.

В сентябре-октябре температура воздуха от +20°C до +30°C и сухо, к ноябрю холодает до +15°C, могут быть дожди.

В декабре-феврале температура днем обычно колеблется от 0°C до +5°C, ночью до -5°C, снег бывает редко. Около Ташкента есть горнолыжные курорты, но днем световой день довольно короткий.

Как добраться из аэропорта Ташкента в город?

В аэропорту имени Ислама Каримова есть официальные такси, но поездка через Яндекс.Такси скорее всего обойдется дешевле, в любом случае стоит проверить цены через приложение. Ехать до центра около 20 минут (25-30 тысяч сумов - это 150-200 рублей). Можно доехать на автобусах или маршрутках, но они ходят с 5:00 до 20:00, а для багажа в салоне мало места. Стоимость проезда в общественном транспорте с 2025 года в Ташкенте составляет 3 тысячи сумов (18,5 рублей). Кроме того, удобно передвигаться на Ташкентском метро, оно работает регулярно с 5 утра до полуночи.

© Фото: Artem Abd

Что посмотреть в Ташкенте за 3 дня самостоятельно?

Первый день в Ташкенте

Хотя завтраки в Узбекистане не является основным приемом пищи, посытнее подкрепиться можно в одном из кафе с более европейской направленностью: например, Bon! или Arrows & Sparrows, где подают кофе с яйцами, выпечкой, круассанами и авокадо-тостами.

Даже при передвижениях на такси стоит посетить Ташкентский метрополитен, каждая из 29 станций которого отличается уникальными архитектурными элементами (витиеватые люстры, сверкающие гранитные колонны и настенные мозаики). Хотя по красоте метро Ташкента не дотягивает до московского метрополитена, его смело можно назвать самым интересным в Средней Азии. Если на станции "Пахтакор" представлена бирюзово-желтая мозаика, воспевающая хлопкоуборочную отрасль, некогда бывшую основой местной экономики, то станция "Космонавтлар" - это ода русским космонавтам от Юрия Гагарина до Валентины Терешковой и космической гонке 1960-х годов.

Линия "Ўзбекистон" в конечном итоге привозит путешественников к базару Чорсу - огромному рынку под обширным голубым куполом, куда местные жители приходят купить все, что угодно: от тюбетеек до специй, а продавцы неустанно предлагают попробовать цукаты и орехи. Около рынка на площади Чорсу стоит украшенное голубой плиткой медресе Кукельдаш, которое было построено в 1570 году. С тех пор его неоднократно разрушали и восстанавливали, прежде чем здание вновь обрело статус медресе там был караван-сарай и музей. Рядом расположена и соборная пятничная мечеть Ташкента.

На обед стоит направиться прямиком в Besh Qozon, ранее известный как Центральноазиатский центр плова, где каждый день для туристов и местных жителей готовят несколько сотен килограммов плова. Нет лучшего места, чтобы попробовать "национальное блюдо" Узбекистана - приправленный специями рис, приготовленный с кусочками мяса, луком, морковью и изюмом.

Если плов кажется слишком тяжелой пищей, то на ужин хорошим способом попробовать современную узбекскую кухню будет кафе Afsona, где можно попробовать самсу, манты и лагман с говядиной и приготовленной вручную лапши. После ужина можно понаблюдать за людьми на центральной площади Мустакиллик (Независимости), окруженной правительственными зданиями и монументами. В Ташкенте многие бары ориентированы на русских туристов, в некоторых есть живая музыка.

Второй день в Ташкенте

Начать утро можно с исследования старой части города, известной как Эски Шахар. Хотя несколько объектов комплекса Хазрати Имам временно закрыты на реставрацию на момент июля 2025 года, здесь все равно можно находиться, просто не все здания получится зайти внутрь. Очень красивы его мавзолей и медресе, но главная достопримечательность - это библиотека восточных рукописей Муйи-Муборак, расположенная возле главной мечети. В этой небольшой библиотеке хранится Коран Усмана VII века, считающийся старейшей сохранившейся копией Корана.

Далее стоит отправиться в Музей прикладного искусства. Расположенный в красивом особняке конца XIX века музей демонстрирует широкий спектр традиционных узбекских искусств и ремесел: керамику, текстиль, вышивку и миниатюрную живопись. А в Большом театре имени Алишера Навои можно увидеть оперу или балет мирового класса по разумным ценам.

Третий день в Ташкенте

Прежде чем уехать из Ташкента в другие города Узбекистана, стоит посетить Human House - творческое пространство в центре города, созданное для демонстрации и продвижения местных ремесел. В этом месте сочетается художественная галерея, сувенирный магазин и культурный центр с регулярными мероприятиями и мастер-классами для посетителей. На обратном пути в Ташкенте можно успеть посетить и другие увлекательные музеи города.