Опасно ли в Камбодже и Таиланде: что происходит между двумя странами?

24 июля на границе Таиланда и Камбоджи многолетний приграничный конфликт между двумя странами перешел в острую фазу. В результате столкновений погибли более десяти человек, страны развернули вооруженные силы друг против друга, а жители приграничных районов эвакуируются.

Таиланд и Камбоджа на карте

Таиланд и Камбоджа находятся в Юго-Восточной Азии: Таиланд чуть севернее , Камбоджа ближе к югу. Общая граница, проходящая по восточной части Таиланда и северо-западной Камбоджи составляет 817 километров. Обе страны, привлекающие туристов со всего мира, омывает Сиамский залив. Население Таиланда - 66 млн человек, почти в четыре раза больше, чем население Камбоджи. И та, и другая страна - конституционные монархии. Площадь Камбоджи - 184 тысячи квадратных километров, она в 2,7 раза меньше, чем Таиланд. В Таиланде официальной религии нет, в отличие от Камбоджи, где исповедуют буддизм. В Камбодже большая часть населения живёт в сельской местности, а в Таиланде - в городской. Официальный язык Таиланда - тайский, а в Камбодже - кхмерский. Столица Таиланда - Бангкок, а Камбоджи - Пномпень.

Какие отношения у Таиланда и Камбоджи?

Таиланд и Камбоджа - старейшие королевства Юго-Восточной Азии с общими историческим корнями, уходящими в эпоху Кхмерской империи IX-XIII веков, у них похожие языки, культуры и социо-этническое устройство. Между тем, отношения между двумя соседними странами сложные, несмотря на то, что они поддерживают дипломатические связи, у них общие экономические интересы, и они являются членами организации АСЕАН. В целом обе страны понимают важность мирного сосуществования, однако территориальный спор не даёт им выйти на высокий уровень двусторонних отношений.

В чем суть конфликта Таиланда и Камбоджи?

Конфликту между Таиландом и Камбоджей, который обострился в 2025 году, более ста лет. Его причина - границы, которые были определены между двумя странами Францией, в то время управлявшей Камбоджей, в 1907 году. Граница была прочерчена по водоразделу двух стран без учета культурных и исторических памятников, на которые претендуют обе страны.

Помимо храмов, за которые борются соседние государства, есть еще и природные ресурсы: и Камбоджа, и Таиланд заявляют права на акваторию Сиамского залива площадью в 27 тысяч квадратных километров, где, по предварительным оценкам, потенциально находится 11 триллионов кубометров природного газа (шестая часть российских запасов), а также запасы нефти.

Что сейчас происходит между Таиландом и Камбоджей?

Поводом для нынешнего противостояния стал храмовый комплекс Та Моан Тхом, однако конфликт обострился почти два месяца назад, в конце мая, когда на общей границе в результате перестрелки был убит камбоджийский солдат. Спустя несколько недель дипломатической напряженности, 24 июля, конфликт перешёл в острую фазу.

Кто первый атаковал, неизвестно:

Таиланд утверждает, что примерно в 8:20 утра по местному времени камбоджийские военные открыли огонь по восточной стороне храма, расположенного неподалёку от тайской военной базы, а также ударили ракетами по четырём провинциям королевства. Таиланд в ответ отправил в сторону Камбоджи 6 истребителей F-16, которым удалось поразить две военные цели на территории соседнего государства.

Камбоджа говорит, что первым начал Таиланд, который в среду закрыл храмовый комплекс Та Моан Тхом, а в четверг запустил дрон и открыл огонь по камбоджийским позициям.

В результате военных действий в приграничных районах погибли как минимум 11 тайских мирных жителей и один военнослужащий. Какие жертвы понесла камбоджийская сторона неизвестно. В настоящий момент столкновения продолжаются как минимум на шести участках вдоль границы.

Где сейчас опасно в Таиланде и Камбодже?

В центре конфликта провинции Сурин, Сисакет, Бурирам и Убонратчатхани на северо-востоке Таиланда. Из почти 90 деревень провинций было эвакуировано как минимум 45 тысяч человек. C камбоджийской стороны под ударом оказалась северо-западные провинции Прэахвихеа и Оддармеантьей.

Тайские и камбоджийские провинции, оказавшиеся в зоне конфликта, не относятся к наиболее популярным среди туристов. Более того, сейчас в Таиланде и Камбодже низкий туристический сезон. Российский МИД пока что не даёт никаких рекомендаций в отношении путешествий в обе страны, однако тем, кто собирается на отдых в Юго-Восточную Азию, следует:

следить за местными новостями

иметь при себе наличные деньги и российскую сим-карту с роумингом

выписать адреса российских посольств и консульств в обеих странах

не покидать туристические районы и не отправляться в провинции, где в настоящее время происходят столкновения.

Важно также помнить, что в данный момент наземная граница между Таиландом и Камбоджей закрыта, при этом авиасообщение между государствами не заблокировано.

Что будет дальше?

Как будут развиваться события в Юго-Восточной Азии между соседними Таиландом и Камбоджей пока сказать сложно. Возможна как дальнейшая эскалация, так и перемирие. По состоянию на 24 июля Камбоджа понизила статус дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого, обе страны отозвали своих послов. Таиланд заявляет, что переговоры с Камбоджей невозможны, пока не прекратится столкновения на границе, а премьер-министр Камбоджи просит СБ ООН срочно собраться, чтобы остановить агрессию Таиланда. ЕС, Китай, Малайзия и Япония призывают стороны к деэскалации посредством диалога.