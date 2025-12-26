Минеральные источники Азербайджана: где добывают целебную воду и зачем ее пить?

Истису - горячая вода в сердце гор Малого Кавказа
Истису (в переводе «горячая вода») находится в Кяльбаджарском районе, в горах Малого Кавказа на высоте 2200-2400 метров над уровнем моря, на берегу реки Тертер, среди крутых скалистых ущелий и отвесных обрывов.
Местность здесь суровая и величественная: высокие горные хребты, покрытые снежниками и ледниками (в том числе знаменитая гора Муровдаг с вечными снегами), густые туманы, окутывающие вершины, альпийские луга и цветущие склоны горы Делидаг. Воздух чистейший, горный, с легкой прохладой даже летом. Эта суровая, но невероятно красивая природа делает Истису одним из самых живописных и одновременно труднодоступных мест Азербайджана.
Основные свойства
Гипертермальная (58–64 °C), минерализация ~6,5-7 г/л, богатый микроэлементный состав. Лечит суставы, кожу, нервную систему, обмен веществ. Считается азербайджанским аналогом знаменитых источников Карловых Вар.
Бадамлы - прохладная углекислая вода среди миндальных рощ
Источник Бадамлы расположен в Шахбузском районе Нахчыванской автономии, в селе Бадамлы, на высоте 1274-1400 м над уровнем моря, примерно в 30-33 км от города Нахчыван.
Местность здесь гораздо уютнее: живописные горные долины, пологие склоны, покрытые миндальными рощами (отсюда и название - «Бадамлы»), чистые горные ручьи и умеренный климат. Район известен спокойной, идиллической природой, подходящей для спокойного отдыха и семейных поездок. Вокруг источника создана зона отдыха, а сам родник окружает приятный горный пейзаж с хорошей видимостью на окрестные хребты.
Основные свойства
Холодная углекислая гидрокарбонатная магниево-кальциево-натриевая вода, содержит йод. Идеальна для ежедневного питья, ЖКТ, щитовидной железы. Часто сравнивают с Нарзаном.
Сираб - «таинственная вода» в горной долине
Сираб добывают в Бабекском районе, в 14,6 км к северо-востоку от города Нахчыван, на склоне высоких гор, в живописной долине Калбаагыл, на высоте около 1100-1200 м.
Здесь типичный нахчыванский горный ландшафт: крутые склоны, глубокие долины, каменистые и травянистые участки, чистый горный воздух. Долина относительно закрытая, что создает особую атмосферу уединения и спокойствия. Вода бьет ключом с большой глубины (около 250 м), а вокруг - классическая красота Нахчывана с видом на окружающие горные хребты.
Основные свойства
Углекислая гидрокарбонатно-натриевая, средняя минерализация, высокое содержание природного CO₂. Лечит заболевания желудка, поджелудочной, печени, желчевыводящих путей. Считается азербайджанским аналогом (и по мнению многих - даже превосходящим) знаменитого Боржоми.
Сравнение местности и свойств минеральных вод
|Истису
|2200-2400
|
Снег, туманы, альпийские луга, скалы
|Суставы, кожа, нервы, обмен веществ
|Высокогорье Малого Кавказа, ущелья
|Карловы Вары
|Бадамлы
|
1274-1400
|Мягкий рельеф, рощи, спокойные пейзажи
|ЖКТ, щитовидка, ежедневное питье
|Среднегорье, долины с миндальными рощами
|Нарзан
|Сираб
|1100-1200
|Закрытая долина, крутые склоны, горный воздух
|Желудок, печень, поджелудочная
|
Горные склоны и долина
|Боржоми
Каждый из этих источников — не только кладезь здоровья, но и уникальный природный уголок Азербайджана. Посещение любого из них оставляет незабываемые впечатления от сочетания целебной силы воды и потрясающей красоты горной природы.