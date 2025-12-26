Минеральные источники Азербайджана: где добывают целебную воду и зачем ее пить?

Азербайджан называют музеем минеральных вод - здесь более тысячи источников с разнообразным составом и целебными свойствами. Расскажем о трех самых известных - Истису, Бадамлы и Сираб, которые расположены в совершенно разных по ландшафту регионах.

Истису - горячая вода в сердце гор Малого Кавказа

Истису (в переводе «горячая вода») находится в Кяльбаджарском районе, в горах Малого Кавказа на высоте 2200-2400 метров над уровнем моря, на берегу реки Тертер, среди крутых скалистых ущелий и отвесных обрывов.

Местность здесь суровая и величественная: высокие горные хребты, покрытые снежниками и ледниками (в том числе знаменитая гора Муровдаг с вечными снегами), густые туманы, окутывающие вершины, альпийские луга и цветущие склоны горы Делидаг. Воздух чистейший, горный, с легкой прохладой даже летом. Эта суровая, но невероятно красивая природа делает Истису одним из самых живописных и одновременно труднодоступных мест Азербайджана.

Основные свойства

Гипертермальная (58–64 °C), минерализация ~6,5-7 г/л, богатый микроэлементный состав. Лечит суставы, кожу, нервную систему, обмен веществ. Считается азербайджанским аналогом знаменитых источников Карловых Вар.

Бадамлы - прохладная углекислая вода среди миндальных рощ

Источник Бадамлы расположен в Шахбузском районе Нахчыванской автономии, в селе Бадамлы, на высоте 1274-1400 м над уровнем моря, примерно в 30-33 км от города Нахчыван.

Местность здесь гораздо уютнее: живописные горные долины, пологие склоны, покрытые миндальными рощами (отсюда и название - «Бадамлы»), чистые горные ручьи и умеренный климат. Район известен спокойной, идиллической природой, подходящей для спокойного отдыха и семейных поездок. Вокруг источника создана зона отдыха, а сам родник окружает приятный горный пейзаж с хорошей видимостью на окрестные хребты.

Основные свойства

Холодная углекислая гидрокарбонатная магниево-кальциево-натриевая вода, содержит йод. Идеальна для ежедневного питья, ЖКТ, щитовидной железы. Часто сравнивают с Нарзаном.

Сираб - «таинственная вода» в горной долине

Сираб добывают в Бабекском районе, в 14,6 км к северо-востоку от города Нахчыван, на склоне высоких гор, в живописной долине Калбаагыл, на высоте около 1100-1200 м.

Здесь типичный нахчыванский горный ландшафт: крутые склоны, глубокие долины, каменистые и травянистые участки, чистый горный воздух. Долина относительно закрытая, что создает особую атмосферу уединения и спокойствия. Вода бьет ключом с большой глубины (около 250 м), а вокруг - классическая красота Нахчывана с видом на окружающие горные хребты.

Основные свойства

Углекислая гидрокарбонатно-натриевая, средняя минерализация, высокое содержание природного CO₂. Лечит заболевания желудка, поджелудочной, печени, желчевыводящих путей. Считается азербайджанским аналогом (и по мнению многих - даже превосходящим) знаменитого Боржоми.

Сравнение местности и свойств минеральных вод

Истису 2200-2400 Снег, туманы, альпийские луга, скалы Суставы, кожа, нервы, обмен веществ Высокогорье Малого Кавказа, ущелья Карловы Вары Бадамлы 1274-1400 Мягкий рельеф, рощи, спокойные пейзажи ЖКТ, щитовидка, ежедневное питье Среднегорье, долины с миндальными рощами Нарзан Сираб 1100-1200 Закрытая долина, крутые склоны, горный воздух Желудок, печень, поджелудочная Горные склоны и долина Боржоми

Каждый из этих источников — не только кладезь здоровья, но и уникальный природный уголок Азербайджана. Посещение любого из них оставляет незабываемые впечатления от сочетания целебной силы воды и потрясающей красоты горной природы.