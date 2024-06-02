Лавандовые поля в Крыму 2025: когда цветут и где находятся?

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Крым, чтобы прогуляться среди ароматных сиреневых полей. Расскажем, когда цветет лаванда в Крыму и почему это стоит увидеть, когда ждать цветение в 2025 году, где находятся самые живописные лавандовые поля в Крыму, как сделать идеальные фотографии, а также какие лавандовые сувениры увезти с собой.

Почему стоить увидеть лавандовые поля в Крыму?

Цветущая лаванда в Крыму - это одно из самых впечатляющих природных явлений на полуострове, которое ежегодно привлекает туристов и фотографов со всей страны. Яркие фиолетовые поля превращают крымские ландшафты в настоящую сказку, поэтому планируя поездку в Крым на первую половину лета, стоит следить за прогнозами цветения и выбирать локации в зависимости от предпочтений: организованные поля в Тургеневке или дикие уголки у Тарханкута.

Крымские поля засеяны плотно, без широких междурядий, создавая эффект сплошного "сиреневого ковра". Кроме того, на полуострове есть дикие лавандовые поля, которые хоть и заросли сорняками, выглядят даже живописнее ухоженных - здесь царит природная гармония. К тому же посещение таких полей будет бесплатным.

© Фото: Sefer azeri/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

История и польза крымской лаванды

Лаванду завезли в Крым больше 200 лет назад, но первые промышленные плантации появились лишь в 1928 году. Лавандовое масло использовали в парфюмерии, кулинарии, медицине и даже в керамике. Сегодня крымская лаванда в первую очередь ценится за косметические свойства, так как кремы и масла с лавандой устраняют воспаления и омолаживают кожу.

Когда ехать в Крым смотреть на лавандовые поля?

Оптимальные даты для поездки: с 20 июня по 10 июля

Пик цветения лаванды: 25-30 июня

Продолжительность цветения лаванды: 2-3 недели

Когда зацветут лавандовые поля в Крыму в 2025 году?

Сезон цветения лаванды в Крыму зависит от погоды. Обычно она распускается в середине июня и радует глаз до июля на протяжении нескольких недель, но в теплые годы первые бутоны появляются уже в начале июня, а в прохладные - к июлю. Кроме погодных условий сроки цветения лаванды зависят от региона, например в горной местности сезон цветения начинается позже и длится дольше.

Например, в прошлом году из-за аномально теплой весны лавандовые поля зацвели уже в середине мая, а полностью в сиреневый цвет поля окрасились к началу июня. В 2025 году цветение лаванды в Крыму все-таки ожидается во второй половине июня. Точную информацию о начале цветения сообщают лавандовые фермы на сайтах или страницах в социальных сетях.

В целом пик цветения обычно приходится на последнюю неделю июня - начало июля. Именно в это время поля лаванды приобретают насыщенный фиолетовый оттенок. Цветение продолжается около 3 недель, после чего растения начинают терять яркость, а затем их срезают для дальнейшей переработки.

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Где находятся лавандовые поля в Крыму?

Лавандовые поля в Крыму есть в нескольких районах полуострова. Вот наиболее популярные места:

Тургеневка (Бахчисарайский район)

Небольшое село Тургеневка, расположенное недалеко от Бахчисарая, стало настоящим магнитом для любителей лаванды. Местные лавандовые поля недаром называют "крымским Провансом", ведь здесь находится самое большое в Восточной Европе поле лаванды. Каждый год в Тургеневке даже проводится фестиваль лаванды, обычно в начале июля.

Координаты главного входа: 44.700326, 33.835304

Вход: 300 рублей (пенсионеры и лица, достигшие возраста в 65 лет - 200 рублей, дети до 16 лет и особые льготные группы граждан - бесплатно);Для посещения на рассвете необходимо бронирование;

Как добраться: из Симферополя/Бахчисарая на автобусе или машине через поселок Железнодорожное.

Другие локации с лавандой

Органическая ферма Viva Lavanda в селе Аромат Бахчисарайского района (проводятся разные мероприятия, в том числе аромадегустации);

Крымская Роза и Мазанка (под Симферополем) - поля вдоль трассы Симферополь-Судак;

Учкуевка и Андреевка (Севастополь) - небольшие плантации лаванды;

Дикие поля у поселка Лаванда у горы Демерджи, а также около поселка Оленевка на мысе Тарханкут.

Недалеко от Севастополя, в селе Вилино, также есть поле лаванды. Это хорошее место для тех, кто отдыхает на южном берегу Крыма и не хочет ехать далеко. В районе Белогорска, в предгорьях, тоже можно найти лавандовые плантации. Кроме Тургеневки и Аромата, лаванда выращивается и в других частях Бахчисарайского района. Лаванду можно увидеть и около Массандровского дворца, а также в окрестностях горы Парагильмен.

© Фото: Dina Rogatnykh/Creative Commons Attribution 3.0

Как посетить лавандовые поля в Крыму?

До большинства лавандовых полей удобнее всего добираться на собственной или арендованной машине, либо в рамках экскурсионных туров. Но доехать на общественном транспорте или попутках тоже возможно.

Экскурсии: групповые фототуры из Симферополя, Алушты, Судака и других курортов стоят обычно от 1200 рублей за человека. Джиппинг-туры чаще всего стоят 5-6 тысяч рублей за 3 часа.

Правила посещения: на частных полях запрещено срывать цветы и заезжать на машинах. За нарушение - штраф.

Какие бывают сувениры из лаванды?

Домой из поездки стоит захватить кусочек крымского лета, это может быть ароматный букетик, мыло или косметическое масло. Кроме того, бывает лавандовый чай (необходимо употреблять с осторожностью, есть противопоказания), а также лавандовый мед. Сушеная лаванда находит применение в кулинарии, может помочь в борьбе с бессонницей и тревогой.

При посещении агроферм или лавандовых ферм Крыма еще одним плюсом будет большой выбор сувениров:

разнообразные эфирные и косметические масла (масло лаванды - в среднем от 200 рублей);

гидролаты (от 270 рублей);

сухоцветы, саше и спортивные валики (от 130 рублей);

подарочные наборы (от 630 рублей).

Лаванда в Крыму: советы для идеальных фотографий:

Если планируется фотосъемка с профессиональным фотографом, его стоит забронировать заранее, так как цветение лаванды в Крыму - это “горячий” сезон для фотографов, то же самое касается спотов на лавандовых фермах. Поэтому некоторые фотографы даже оформляют абонемент на посещение полей;