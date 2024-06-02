Лавандовые поля в Крыму 2025: когда цветут и где находятся?

Почему стоить увидеть лавандовые поля в Крыму?
Цветущая лаванда в Крыму - это одно из самых впечатляющих природных явлений на полуострове, которое ежегодно привлекает туристов и фотографов со всей страны. Яркие фиолетовые поля превращают крымские ландшафты в настоящую сказку, поэтому планируя поездку в Крым на первую половину лета, стоит следить за прогнозами цветения и выбирать локации в зависимости от предпочтений: организованные поля в Тургеневке или дикие уголки у Тарханкута.
Крымские поля засеяны плотно, без широких междурядий, создавая эффект сплошного "сиреневого ковра". Кроме того, на полуострове есть дикие лавандовые поля, которые хоть и заросли сорняками, выглядят даже живописнее ухоженных - здесь царит природная гармония. К тому же посещение таких полей будет бесплатным.
История и польза крымской лаванды
Лаванду завезли в Крым больше 200 лет назад, но первые промышленные плантации появились лишь в 1928 году. Лавандовое масло использовали в парфюмерии, кулинарии, медицине и даже в керамике. Сегодня крымская лаванда в первую очередь ценится за косметические свойства, так как кремы и масла с лавандой устраняют воспаления и омолаживают кожу.
Когда ехать в Крым смотреть на лавандовые поля?
- Оптимальные даты для поездки: с 20 июня по 10 июля
- Пик цветения лаванды: 25-30 июня
- Продолжительность цветения лаванды: 2-3 недели
Когда зацветут лавандовые поля в Крыму в 2025 году?
Сезон цветения лаванды в Крыму зависит от погоды. Обычно она распускается в середине июня и радует глаз до июля на протяжении нескольких недель, но в теплые годы первые бутоны появляются уже в начале июня, а в прохладные - к июлю. Кроме погодных условий сроки цветения лаванды зависят от региона, например в горной местности сезон цветения начинается позже и длится дольше.
Например, в прошлом году из-за аномально теплой весны лавандовые поля зацвели уже в середине мая, а полностью в сиреневый цвет поля окрасились к началу июня. В 2025 году цветение лаванды в Крыму все-таки ожидается во второй половине июня. Точную информацию о начале цветения сообщают лавандовые фермы на сайтах или страницах в социальных сетях.
В целом пик цветения обычно приходится на последнюю неделю июня - начало июля. Именно в это время поля лаванды приобретают насыщенный фиолетовый оттенок. Цветение продолжается около 3 недель, после чего растения начинают терять яркость, а затем их срезают для дальнейшей переработки.
Где находятся лавандовые поля в Крыму?
Лавандовые поля в Крыму есть в нескольких районах полуострова. Вот наиболее популярные места:
Тургеневка (Бахчисарайский район)
Небольшое село Тургеневка, расположенное недалеко от Бахчисарая, стало настоящим магнитом для любителей лаванды. Местные лавандовые поля недаром называют "крымским Провансом", ведь здесь находится самое большое в Восточной Европе поле лаванды. Каждый год в Тургеневке даже проводится фестиваль лаванды, обычно в начале июля.
- Координаты главного входа: 44.700326, 33.835304
- Вход: 300 рублей (пенсионеры и лица, достигшие возраста в 65 лет - 200 рублей, дети до 16 лет и особые льготные группы граждан - бесплатно);Для посещения на рассвете необходимо бронирование;
- Как добраться: из Симферополя/Бахчисарая на автобусе или машине через поселок Железнодорожное.
Другие локации с лавандой
- Органическая ферма Viva Lavanda в селе Аромат Бахчисарайского района (проводятся разные мероприятия, в том числе аромадегустации);
- Крымская Роза и Мазанка (под Симферополем) - поля вдоль трассы Симферополь-Судак;
- Учкуевка и Андреевка (Севастополь) - небольшие плантации лаванды;
- Дикие поля у поселка Лаванда у горы Демерджи, а также около поселка Оленевка на мысе Тарханкут.
Недалеко от Севастополя, в селе Вилино, также есть поле лаванды. Это хорошее место для тех, кто отдыхает на южном берегу Крыма и не хочет ехать далеко. В районе Белогорска, в предгорьях, тоже можно найти лавандовые плантации. Кроме Тургеневки и Аромата, лаванда выращивается и в других частях Бахчисарайского района. Лаванду можно увидеть и около Массандровского дворца, а также в окрестностях горы Парагильмен.
Как посетить лавандовые поля в Крыму?
До большинства лавандовых полей удобнее всего добираться на собственной или арендованной машине, либо в рамках экскурсионных туров. Но доехать на общественном транспорте или попутках тоже возможно.
Экскурсии: групповые фототуры из Симферополя, Алушты, Судака и других курортов стоят обычно от 1200 рублей за человека. Джиппинг-туры чаще всего стоят 5-6 тысяч рублей за 3 часа.
Правила посещения: на частных полях запрещено срывать цветы и заезжать на машинах. За нарушение - штраф.
Какие бывают сувениры из лаванды?
Домой из поездки стоит захватить кусочек крымского лета, это может быть ароматный букетик, мыло или косметическое масло. Кроме того, бывает лавандовый чай (необходимо употреблять с осторожностью, есть противопоказания), а также лавандовый мед. Сушеная лаванда находит применение в кулинарии, может помочь в борьбе с бессонницей и тревогой.
При посещении агроферм или лавандовых ферм Крыма еще одним плюсом будет большой выбор сувениров:
- разнообразные эфирные и косметические масла (масло лаванды - в среднем от 200 рублей);
- гидролаты (от 270 рублей);
- сухоцветы, саше и спортивные валики (от 130 рублей);
- подарочные наборы (от 630 рублей).
Лаванда в Крыму: советы для идеальных фотографий:
Если планируется фотосъемка с профессиональным фотографом, его стоит забронировать заранее, так как цветение лаванды в Крыму - это “горячий” сезон для фотографов, то же самое касается спотов на лавандовых фермах. Поэтому некоторые фотографы даже оформляют абонемент на посещение полей;
- Лучшее время суток - рассвет или перед закатом. Утром лаванда кажется синеватой, днем - классической сиреневой, а на закате поля приобретают розовые переливы;
- Для фотосессии стоит избегать полуденной жары, в это время суток эфирные масла лаванды могут вызвать головную боль;
- Что надеть: одежду белого или другого светлого цвета (например, розовый, кремовый), так как пастельные цвета лучше сочетаются с фиолетовым фоном. Наряды ярких фиолетовых оттенков будут скорее всего теряться на фоне цветов, но можно выбрать нежно-сиреневый. Фотосъемки в одежде темных цветов будут выглядеть красиво при правильной обработке фотографий.