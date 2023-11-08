КПП "Рафах" открыт: что это такое, где находится и чем важен

Что такое КПП "Рафах"?
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" - это единственный пункт пересечения границы сектора Газа, который ведет не в Израиль, а в Египет.
Строительство и ранний период (1967-2005 годы)
Погранпереход построили в 1967 году, после захвата Израилем Газы и полуострова Синай в ходе Шестидневной войны. Изначально КПП был под полным контролем Израиля, но после подписания мирного договора с Египтом (1979 год) и вывода израильских войск с Синая (1982 год) контроль над пунктом стал совместным - его осуществляли Израиль и Египет;
Эпоха нестабильности и переворот ХАМАС (2005-2017 годы)
В 2005 году, в рамках плана одностороннего размежевания, Израиль вывел войска из Газы, включая КПП "Рафах". Переход был передан под управление Палестинской автономии и Египта и вновь открыт в ноябре 2005 года. Однако стабильная работа длилась недолго, после победы ХАМАС на выборах в 2006 году и его военного переворота в Газе в 2007 году переход закрыли. Это привело к масштабному кризису: в январе 2008 года палестинцы разрушили часть пограничной стены, и десятки тысяч жителей Газы хлынули в Египет за товарами первой необходимости. В последующие годы работа погранперехода была спорадической. Он ненадолго открывался после египетской революции 2011 года, но его работа была вновь остановлена после переворота 2013 года. Только в ноябре 2017 года переход возобновил работу под наблюдением инспекторов Палестинской автономии;
Война и захват Израилем (2023-2025 годы)
После нападения ХАМАС на Израиль и начала полномасштабной войны КПП "Рафах" периодически закрывался. Переломный момент наступил в мае 2024 года, когда армия Израиля в ходе наземной операции захватила палестинскую сторону перехода и установила полный контроль над Филадельфийским коридором, уничтожив десятки туннелей. Город Рафах, где до войны проживало около 280 тысяч человек, был практически стерт с лица земли: к 2024 году его население из-за внутренних перемещений достигло 1,3 млн человек, но в результате боев было разрушено около 70% зданий, и более 1 млн людей покинули город.
Где находится КПП "Рафах"?
КПП "Рафах" расположен в одноименном городе на южной оконечности сектора Газа, примыкая к Синайскому полуострову Египта. Его ключевая уникальность заключается в том, что это единственный выход из Газы, не ведущий напрямую в Израиль. Все остальные переходы связывают анклав с еврейским государством, делая Рафах важным символом палестинской связи с арабским и остальным миром. Этот переход функционирует как часть так называемого Филадельфийского коридора - узкой буферной зоны вдоль всей границы Газы и Египта. Эта песчаная полоса длиной около 14,5 км разделяет Египет и Газу. После ухода Израиля в 2005 году эта зона стала местом масштабного строительства подземных туннелей, которые использовались для контрабанды товаров и оружия, обходя блокаду. Контроль над этим коридором всегда имел ключевое военно-стратегическое значение.
Каковы были условия для открытия КПП "Рафах"?
Открытие пограничного пункта стало прямым следствием выполнения условий соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США в октябре 2025 года. Одним из ключевых предварительных условий со стороны Израиля было возвращение останков последнего израильского заложника, солдата Рана Гвили, которое произошло за неделю до открытия. В результате 1 февраля КПП "Рафах" был открыт в тестовом режиме, а 2 февраля через него началось ограниченное пешее движение.
Почему КПП "Рафах" был закрыт и почему он важен?
До эскалации палестино-израильского конфликта в 2023 году Рафах был главными воротами Газы для людей, товаров и гуманитарной помощи из Египта, связывая палестинский анклав с арабским миром. Например, в 2022 году через него было зарегистрировано более 277 тысяч пересечений границы. Ситуация коренным образом изменилась после того, как в мае 2024 года израильские силы взяли под полный контроль палестинскую сторону перехода в рамках военной операции. Основной заявленной целью было уничтожение сети подземных туннелей, использовавшихся для контрабанды оружия, и перекрытие этого канала. С тех пор переход оставался практически полностью закрытым, за исключением краткого периода во время временного прекращения огня в начале 2025 года.
Как организована работа КПП "Рафах"?
Работа возобновленного перехода характеризуется строгими ограничениями и многоуровневым контролем безопасности:
- На первом этапе переход открыт исключительно для пешеходного движения. Перевозка гуманитарных или коммерческих грузов через Рафах не разрешена;
- Власти установили жесткие ежедневные квоты. В первый день операции планировалось пропустить по 50 человек в каждом направлении. В последующие дни ожидается, что на выезд будут разрешать до 150 человек в день, а на въезд - 50 человек в день. Приоритет на выезд отдается тяжелобольным и раненым, которым требуется неотложное лечение за границей.
Помимо медицинских случаев, существует большая категория палестинцев, желающих вернуться домой. По оценкам, с начала конфликта город Газа покинули более 100 тысяч человек. Более 30 тысяч из них зарегистрировались для возвращения в палестинском посольстве в Каире. Израиль, однако, разрешает возвращение только тем, кто уже имеет его специальное разрешение, и явно дает понять, что приоритет отдается выезду, а не въезду.
Процесс контроля безопасности включает несколько сторон:
- Египет - контролирует свою сторону границы и составляет предварительные списки пересекающих;
- ЕС - миссия по приграничной помощи EUBAM Rafah осуществляет наблюдение и административное управление на палестинской стороне перехода, выступая в роли нейтральной третьей стороны;
- Израиль - не присутствуя непосредственно на КПП, Израиль сохраняет полный контроль над прилегающей территорией. Армия обороны Израиля установила дополнительный КПП под названием "Регавим", где все въезжающие в Газу проходят окончательную проверку документов по спискам, утвержденным израильскими спецслужбами, и тщательный досмотр вещей. Все списки палестинцев, желающих пересечь границу в любом направлении, должны быть заранее согласованы с Израилем.
Но открытие Рафаха - это лишь первый шаг в долгом и сложном процессе. Даже в условиях действующего режима прекращения огня обстановка остается напряженной, и инциденты продолжают происходить. Восстановление разрушенной инфраструктуры Газы через Рафах в ближайшее время невозможно, так как Израиль запретил ввоз строительных материалов через этот переход, опасаясь их использования в военных целях. Полноценное открытие для товаров и начало масштабной реконструкции потребуют создания специальных логистических зон под международным наблюдением и будут зависеть от прогресса в политическом урегулировании, включая разоружение группировок.