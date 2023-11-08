КПП "Рафах" открыт: что это такое, где находится и чем важен

КПП "Рафах" возобновил работу после почти двухлетнего закрытия. Событие, ставшее результатом сложных политических договоренностей, знаменует фактический переход ко второй фазе мирного плана для региона. Расскажем, что такое КПП "Рафах", где он находится, когда и зачем он был основан, почему все ждали его открытия и как будет организована его работа.

Что такое КПП "Рафах"?

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" - это единственный пункт пересечения границы сектора Газа, который ведет не в Израиль, а в Египет.

Строительство и ранний период (1967-2005 годы)

Погранпереход построили в 1967 году, после захвата Израилем Газы и полуострова Синай в ходе Шестидневной войны. Изначально КПП был под полным контролем Израиля, но после подписания мирного договора с Египтом (1979 год) и вывода израильских войск с Синая (1982 год) контроль над пунктом стал совместным - его осуществляли Израиль и Египет;

Эпоха нестабильности и переворот ХАМАС (2005-2017 годы)

В 2005 году, в рамках плана одностороннего размежевания, Израиль вывел войска из Газы, включая КПП "Рафах". Переход был передан под управление Палестинской автономии и Египта и вновь открыт в ноябре 2005 года. Однако стабильная работа длилась недолго, после победы ХАМАС на выборах в 2006 году и его военного переворота в Газе в 2007 году переход закрыли. Это привело к масштабному кризису: в январе 2008 года палестинцы разрушили часть пограничной стены, и десятки тысяч жителей Газы хлынули в Египет за товарами первой необходимости. В последующие годы работа погранперехода была спорадической. Он ненадолго открывался после египетской революции 2011 года, но его работа была вновь остановлена после переворота 2013 года. Только в ноябре 2017 года переход возобновил работу под наблюдением инспекторов Палестинской автономии;

Война и захват Израилем (2023-2025 годы)

После нападения ХАМАС на Израиль и начала полномасштабной войны КПП "Рафах" периодически закрывался. Переломный момент наступил в мае 2024 года, когда армия Израиля в ходе наземной операции захватила палестинскую сторону перехода и установила полный контроль над Филадельфийским коридором, уничтожив десятки туннелей. Город Рафах, где до войны проживало около 280 тысяч человек, был практически стерт с лица земли: к 2024 году его население из-за внутренних перемещений достигло 1,3 млн человек, но в результате боев было разрушено около 70% зданий, и более 1 млн людей покинули город.

Где находится КПП "Рафах"?

КПП "Рафах" расположен в одноименном городе на южной оконечности сектора Газа, примыкая к Синайскому полуострову Египта. Его ключевая уникальность заключается в том, что это единственный выход из Газы, не ведущий напрямую в Израиль. Все остальные переходы связывают анклав с еврейским государством, делая Рафах важным символом палестинской связи с арабским и остальным миром. Этот переход функционирует как часть так называемого Филадельфийского коридора - узкой буферной зоны вдоль всей границы Газы и Египта. Эта песчаная полоса длиной около 14,5 км разделяет Египет и Газу. После ухода Израиля в 2005 году эта зона стала местом масштабного строительства подземных туннелей, которые использовались для контрабанды товаров и оружия, обходя блокаду. Контроль над этим коридором всегда имел ключевое военно-стратегическое значение.

Каковы были условия для открытия КПП "Рафах"?

Открытие пограничного пункта стало прямым следствием выполнения условий соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США в октябре 2025 года. Одним из ключевых предварительных условий со стороны Израиля было возвращение останков последнего израильского заложника, солдата Рана Гвили, которое произошло за неделю до открытия. В результате 1 февраля КПП "Рафах" был открыт в тестовом режиме, а 2 февраля через него началось ограниченное пешее движение.

Почему КПП "Рафах" был закрыт и почему он важен?

До эскалации палестино-израильского конфликта в 2023 году Рафах был главными воротами Газы для людей, товаров и гуманитарной помощи из Египта, связывая палестинский анклав с арабским миром. Например, в 2022 году через него было зарегистрировано более 277 тысяч пересечений границы. Ситуация коренным образом изменилась после того, как в мае 2024 года израильские силы взяли под полный контроль палестинскую сторону перехода в рамках военной операции. Основной заявленной целью было уничтожение сети подземных туннелей, использовавшихся для контрабанды оружия, и перекрытие этого канала. С тех пор переход оставался практически полностью закрытым, за исключением краткого периода во время временного прекращения огня в начале 2025 года.

Как организована работа КПП "Рафах"?

Работа возобновленного перехода характеризуется строгими ограничениями и многоуровневым контролем безопасности:

На первом этапе переход открыт исключительно для пешеходного движения. Перевозка гуманитарных или коммерческих грузов через Рафах не разрешена;

Власти установили жесткие ежедневные квоты. В первый день операции планировалось пропустить по 50 человек в каждом направлении. В последующие дни ожидается, что на выезд будут разрешать до 150 человек в день, а на въезд - 50 человек в день. Приоритет на выезд отдается тяжелобольным и раненым, которым требуется неотложное лечение за границей.

Помимо медицинских случаев, существует большая категория палестинцев, желающих вернуться домой. По оценкам, с начала конфликта город Газа покинули более 100 тысяч человек. Более 30 тысяч из них зарегистрировались для возвращения в палестинском посольстве в Каире. Израиль, однако, разрешает возвращение только тем, кто уже имеет его специальное разрешение, и явно дает понять, что приоритет отдается выезду, а не въезду.

Процесс контроля безопасности включает несколько сторон:

Египет - контролирует свою сторону границы и составляет предварительные списки пересекающих;

контролирует свою сторону границы и составляет предварительные списки пересекающих; ЕС - миссия по приграничной помощи EUBAM Rafah осуществляет наблюдение и административное управление на палестинской стороне перехода, выступая в роли нейтральной третьей стороны;

- миссия по приграничной помощи EUBAM Rafah осуществляет наблюдение и административное управление на палестинской стороне перехода, выступая в роли нейтральной третьей стороны; Израиль - не присутствуя непосредственно на КПП, Израиль сохраняет полный контроль над прилегающей территорией. Армия обороны Израиля установила дополнительный КПП под названием "Регавим", где все въезжающие в Газу проходят окончательную проверку документов по спискам, утвержденным израильскими спецслужбами, и тщательный досмотр вещей. Все списки палестинцев, желающих пересечь границу в любом направлении, должны быть заранее согласованы с Израилем.

Но открытие Рафаха - это лишь первый шаг в долгом и сложном процессе. Даже в условиях действующего режима прекращения огня обстановка остается напряженной, и инциденты продолжают происходить. Восстановление разрушенной инфраструктуры Газы через Рафах в ближайшее время невозможно, так как Израиль запретил ввоз строительных материалов через этот переход, опасаясь их использования в военных целях. Полноценное открытие для товаров и начало масштабной реконструкции потребуют создания специальных логистических зон под международным наблюдением и будут зависеть от прогресса в политическом урегулировании, включая разоружение группировок.