Конфликт в Газе: что такое ось "Мораг" и зачем она Израилю?

Движение ХАМАС положительно отреагировало на предложение о прекращении огня с Израилем, но официальный ответ посредникам пока не поступал. В новом предложении о перемирии содержится условие об отводе отрядов израильской армии за ось "Мораг". Расскажем, что такое ось "Мораг", почему она так названа и где находится, а также почему важна для переговоров.

Что такое ось "Мораг"?

С апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал называть часть южного сектора Газа "осью Мораг". В середине апреля было объявлено о ее полном захвате. Ранее израильская армия обозначала части этой территории как "гуманитарную зону", куда направляла перемещенных палестинцев для укрытия. До заявлений Нетаньяху термин "ось" или "коридор" к этой местности не применялся.

Где находится ось "Мораг"?

Этот район на юге сектора, не имеющий устоявшегося арабского названия, представляет собой полосу преимущественно сельскохозяйственных земель, расположенную между Хан-Юнисом и Рафахом и протянувшуюся с востока на запад через сектор Газа. Коридор “Мораг” проходит параллельно Филадельфийскому коридору, тянущемуся на протяжении почти 15 км на границе между Газой и Египтом.

Откуда взялось название "Мораг"?

На иврите "мораг" означает "цеп" - ручное орудие для молотьбы зерна, что отражает сельскохозяйственный характер местности. Однако выбор Нетаньяху напрямую связан с израильским населенным пунктом "Мораг", существовавшим в этом районе с 1972 по 2005 год (традиционно израильские поселения часто получали названия на сельскохозяйственную тематику). Двадцать лет назад в рамках Плана одностороннего размежевания израильские поселения в секторе Газа были расселены, была проведена эвакуация населения, среди них был и Мораг. Планировалось построить на этом месте палестинское поселение, но проект не получил дальнейшего развития и, по всей видимости, был отменен.

Для израильского руководства термин несет политическую нагрузку: он создает узнаваемую точку отсчета для армии, помогает получить у общественности поддержку военных действий и подчеркивает преемственность с прежним израильским присутствием в регионе. Нетаньяху также открыто называет эту ось "второй Филадельфи", проводя параллель с контролируемым Израилем Филадельфийским коридором на границе с Египтом.

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Зачем Израилю контроль над осью "Мораг"?

По словам Нетаньяху, цель контроля над осью - "разделить" сектор Газа, отрезав Рафах от Хан-Юниса, и "поэтапно усилить давление" на ХАМАС для освобождения израильских заложников. Однако источники в израильских СМИ указывают на более масштабный замысел: разделение Хан-Юниса и Рафаха может рассматриваться как потенциальный шаг к реализации плана президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из Газы. По их мнению, контроль над восточно-западными коридорами, подобными оси "Мораг" и коридору Нетцарим (между северной и южной частью Газы), является частью военной стратегии по изоляции районов Газы и усилению давления на конкретные регионы. То есть, захват этих ключевых точек фактически дробит анклав.

При этом палестинцы категорически отвергают любые планы по разделу Газы и присвоению ее частям названий на иврите. Палестинская администрация осудила захват оси "Мораг" как "преступную схему, направленную на закрепление оккупации и фрагментацию анклава". Палестинское население Газы решительно против их перемещения.

Какое место ось "Мораг" занимает в переговорах по Газе?

Ось "Мораг" фигурирует в предложениях о перемирии. Так, в одном из последних предложений по 60-дневному перемирию указывалось, что в обмен на возвращение тел 18 погибших и освобождение 10 заложников израильская армия выведет войска с оси "Мораг". Это следует логике предыдущих израильских операций по созданию коридоров в Газе. Из коридора Нетцарим на севере Израиль вывел войска в этом феврале. Филадельфийский коридор должен был быть также оставлен в рамках подписанного в январе соглашения о перемирии с ХАМАС, которое Израиль нарушил в марте после отказа ХАМАС одобрить предложение о плане продления перемирия.