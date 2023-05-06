Конные прогулки в Киргизии: где и как кататься верхом на лошадях?

Расскажем, что лошади значат для киргизов, когда отправиться на конную прогулку в Киргизии и что взять с собой, что есть во время конного похода и где спать, а также нужен ли для этого опыт верховой езды, где кататься на лошадях в Кыргызстане и какие маршруты лучше.

Непродолжительная прогулка на лошади или конный поход длиной в несколько дней будет лучшим способом почувствовать дух Киргизии и увидеть местную нетронутую природу.

Что лошади значат для Кыргызстана?

В киргизской культуре лошади являются неотъемлемой частью национальной идентичности. А во многих отдаленных районах страны лошади по-прежнему считаются самым надежным и эффективным видом транспорта. Дело в том, что будучи страной с древней кочевой историей Кыргызстан на протяжении тысяч лет полагался на коневодство в вопросах передвижения и заработка.

Веками лошади сопровождали кочующие семьи кочевников, купцов Великого шелкового пути, воинов и земледельцев, большую роль в жизни кыргызского народа они продолжают играть и по сей день в разных сферах жизни. Например, состязание на лошадях Кок-Бору - это национальный вид спорта.

Где кататься на лошадях в Кыргызстане?

Более 90% территории Кыргызстана покрывают горы, поэтому в стране предостаточно красивых мест для конных походов. Две основные горные системы называются Тянь-Шань (на востоке) и Памиро-Алай (на юго-западе). Самое популярное направление для конных походов - это горы Тянь-Шаня. Здесь можно отправиться в многодневный конный поход к синему озеру Сон-Куль или пройти через Джеты-Огуз к бурым каньонам и цветущим долинам. Но также популярны хребты Памиро-Алая. Этот регион немного более скалистый и суровый, чем Тянь-Шань, его любят за виды на заснеженные вершины, возвышающиеся над крутыми долинами.

Большинство конных туров отправляются из Бишкека, Каракола или Оша. Добраться до Каракола из Бишкека можно на машине за 7-8 часов. По пути стоит остановиться в Боконбаево, чтобы окунуться в озеро Иссык-Куль. В юго-западных горах Бабаш-Ата находится село Арсланбоб, известное близостью к ореховым лесам. Из этого села проводятся конные экскурсии в Сары-Челек и долину Токтогул.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристические компании предлагают различные варианты продолжительности для каждого из маршрутов. Существует множество местных и международных туристических компаний, организующих конные походы, например, Visit Alay, Gulsary Stables, Datka Travel, Kyrgyzstan Nomad Trekking, Community Based Tourism Kyrgyzstan, Bulak Say Horseback Riding and Trekking.

Лучшие маршруты для конных туров в горах Тянь-Шаня

Озеро Сон-Кель - самый популярный у туристов вариант конной прогулки, он же больше всего подходит для начинающих всадников. Прохождение маршрута, во время которого открываются потрясающие виды на альпийское озеро, горные панорамы и пышные зеленые леса, длится от 2 до 5 дней.

Озеро Ала-Кель и долина Алтын-Арашан - маршруты к этим местам начинаются из Каракола. Изюминка прогулки - купание в горячих источниках Алтын-Арашана наряду с погружением в ледяные воды реки Арашан.

Джергалан - бывший шахтерский городок превратился в развивающийся горный курорт. Расположенный недалеко от Каракола Джергалан служит базой для разнообразных маршрутов для верховой езды, продолжительностью от 1 до 4 дней.

Природный парк Чон-Кемин - расположенное в 135 км от Бишкека ущелье расположено между двумя отрогами Тянь-Шаня. Извилистую реку обрамляют ели, а на ее берегах пасутся стада. Конные туры здесь начинаются от одного дня, а во время более длительного похода можно добраться к озеру Иссык-Куль.

Поход от Таш-Рабат до Чатыр-Кель обычно занимает около 5 дней, следуя древнему маршруту Великого Шелкового пути мимо зеленых холмов, скалистых горных перевалов и караван-сарая Таш-Рабат - каменного здания XV века. Для посещения Чатыр-Куля в рамках конного тура необходимо заранее получить разрешение.

Лучшие маршруты для конных туров в горах Памиро-Алая

Поход от Тулпар-Кель до базового лагеря Пика Ленина - Пик Ленина считается самым доступным для восхождения семятысячником, но это не означает, что восхождение на него простое. Этот многодневный тур проведет всадников по Памирскому региону с возможностью переночевать в базовом лагере Пика Ленина.

Перевалы Ак-Тор и Кум-Бел - во время этих конных походов путешественники не только увидят захватывающие пейзажи, но и быт местных кочевников, которые на лето переселяются в горы.

Когда отправиться на конную прогулку в Кыргызстане?

Конные походы в горах Кыргызстана возможны только в теплое время года, так как зимой много снега и наледи, что очень опасно для лошадей. Чаще всего сезон для конных прогулок в Кыргызстане длится с конца мая до сентября, в остальные месяцы многие высокогорные маршруты будут недоступны.

Что взять с собой на конную прогулку в Кыргызстане?

В горах Кыргызстана нужно быть готовым к переменам погоды, понадобится несколько слоев одежды, дождевик и защита от солнца (головной убор и солнцезащитный крем). При этом верхняя одежда не должна быть длинной и стеснять движения во время езды. Может быть очень жарко, но стоит скрыться солнцу, быстро холодает. Для катания на лошади подойдут треккинговые ботинки или даже обычные кроссовки, главное, что это были не шлепки или босоножки.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что есть во время конного похода?

Во время конного тура вопросами пропитания занимаются организаторы тура. Обычно приемы пищи проходят на палаточной стоянке или в юрточном лагере. Во время трапезы можно попробовать традиционные лепешки, фрукты, варенье, сладости и другие закуски. А в качестве основного блюда скорее всего будет сытная тарелка плова или суп, хотя при запросе учитывают диетические ограничения туристов. На завтрак может быть также айран и яичница.

Где спать во время конного похода?

Обычно туристы останавливаются либо в палатках, либо в более традиционном юрточном лагере, что дополнительно поможет погрузиться глубже в кыргызскую культуру. Юрты имеют глубокие корни в кыргызской культуре, и это отражено в национальном флаге, где в центре красного полотна изображен стилизованный тундук, представляющий верхнюю часть юрты. В теплое время года юрточные лагеря разбиты по всей стране на высокогорных пастбищах. Юрточный лагерь состоит из нескольких юрт, отдельная из которых служит кухней, а другие - спальнями или столовыми. В некоторых юрточных лагерях есть полноценные санузлы, но не во всех.

Нужен ли опыт верховой езды для конной прогулки в Кыргызстане?

Конные походы в Кыргызстане - это безопасное занятие для людей с любым уровнем навыков верховой езды. Главное, это выбрать конный тур под руководством опытных местных инструкторов - многие из которых ездят верхом чуть ли не с тех пор, как начали ходить. Важно слушать проводника и не пугать лошадей. Новичков сажают на самых спокойных лошадей и уделяют им много внимания, пока они не освоятся, в то время как более опытным туристам позволяют переходить в галоп, где можно.