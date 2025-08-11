Когда Яблочный спас в 2025 году: история, традиции, запреты

Преображение Господне, известное в народе как Яблочный спас, занимает особое место среди православных торжеств и ежегодно приходится на 19 августа. В этот знаменательный день верующие вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос предстал перед своими ближайшими учениками в божественной славе на вершине горы Фавор.

Яблочный спас: как связан с Преображением Господним

Преображение Господне — так называется церковный праздник, который православные христиане отмечают 19 августа. В народе же этот день известен как Яблочный Спас, и такое название прочно закрепилось в народной традиции. Преображение – один из двунадесятых праздников, которые считаются важнейшими в православии. В основе торжества лежит знаменательное событие из жизни Спасителя. Согласно библейскому повествованию, Иисус Христос избрал трёх своих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и отправился с ними на гору Фавор. Именно там, в момент глубокой молитвы, произошло чудо, потрясшее всех присутствующих. Лик Спасителя преобразился: его лицо засияло неземным светом, подобным солнечному сиянию, а одежды приобрели ослепительно белый цвет. В этот момент рядом с Иисусом явились великие пророки древности — Моисей и Илия. Они вели беседу с Христом о предстоящих ему страданиях и смерти в Иерусалиме. Ученики были охвачены благоговейным трепетом перед величием происходящего. В подтверждение божественной природы Иисуса с небес раздался голос Бога Отца, провозгласивший:

Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте

Это событие стало одним из важнейших в христианской традиции, символизируя божественную сущность Спасителя и его особую миссию на земле.

Почему Яблочный спас так называется?

Свое народное название – Яблочный Спас – праздник получил благодаря тому, что к 19 августа начинают поспевать первые яблоки, которые и стали главным символом этого дня. В этот день верующие приносят в храмы яблоки и другие плоды для освящения. До наступления Яблочного Спаса, согласно народным обычаям, употреблять яблоки нового урожая возбранялось.

Традиции Яблочного Спаса

Яблочный Спас — особенный праздник августа, который любят и ждут многие. В этот день православные традиции соединяются с народными обычаями, которые люди помнят и соблюдают уже много веков.

· Посещение храма

В этот день многие стремятся посетить праздничные службы в храмах. Во время праздничной службы священнослужители надевают особые белые одеяния. Белая риза священника символизирует чистоту и божественный свет, который исходил от Спасителя на горе Фавор, став зримым проявлением его божественной природы.

· Освящение плодов

В этот праздничный день верующие приносят в храм свежие плоды нового урожая — прежде всего яблоки, а также другие фрукты и овощи. Существует особое поверье: только после того, как священник освятит эти дары природы, их разрешается употреблять в пищу. Также есть множество примет, связанных с этим запретом, однако они никак не связаны с православием. Так, например, некоторые считали, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки, если в доме недавно был усопший. Однако были и более позитивные приметы: первое яблоко ели, загадав желание. Оно должно было исполнится ровно в тот момент, когда человек проглотит первый кусочек.

· Приготовление блюд из яблок

Традиционно 19 августа готовят различные блюда из яблок: пекут всевозможные пироги, делают шарлотки, варят компоты. Яблоками также украшали столы на праздник.

· Угощение яблоками

В этот день принято угощать всех символом праздника. А в народе также существовала традиция угощать освященными яблоками и нищих.

· Приготовление блюд из рыбы

Хотя праздник Яблочного Спаса приходится на время Успенского поста, церковь делает для верующих послабление. В этот особенный день разрешается отступить от строгих правил поста — можно включить в меню рыбные блюда.

Что нельзя делать на праздник?