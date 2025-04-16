Каково будущее ядерной программы Ирана?

После американских ударов по Ирану разразился спор о масштабах разрушений на объектах по обогащению урана в Фордо и Натанзе. . Расскажем, уничтожена ли ядерная программа Ирана, возможно ли возродить ядерное соглашение и возобновит ли Иран обогащение урана.

С предварительными оценками выступили Разведывательное управление Минобороны США и иранские власти, причем их заключения контрастируют с заявлениями Вашингтона и израильских чиновников.

Уничтожена ли ядерная программа Ирана?

Дональд Трамп продолжает утверждать, что иранские ядерные объекты "стерты с лица земли". А вот по оценке американской разведки, ущерб ядерной программе может варьироваться от "умеренного до значительного", при этом в выводах указана "низкая степень достоверности" из-за предварительного характера оценки. Однако срок, на который отбросило иранскую ядерную программу, по их мнению, вряд ли превышает несколько месяцев.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на данный момент сообщил лишь о “серьезных повреждениях” ядерных объектов ИРИ в ходе ударов. Существенный ущерб признал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, отметив, что Организация по атомной энергии Ирана занимается оценкой урона. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американская атака не нанесла объектам существенного ущерба, подчеркнув, что Вашингтону выгодно преувеличить ущерб от ударов.

Израиль годами заявлял, что Иран планирует создать бомбу, в то время как Иран последовательно настаивает на исключительно мирном характере своей программы. В США единой позиции нет: в марте разведка сообщила, что Тегеран не создает бомбу, но Трамп в июне утверждал обратное.

Без инспекций на месте никакой уверенности быть не может. В ЦРУ сообщили, что несколько ключевых объектов иранской ядерной программы были уничтожены, а их восстановление займет годы. Эта точка зрения расходится с оценкой разведуправления Минобороны, но такое происходит не первый раз. На днях директор Национальной разведки Тулси Габбард поддержала президента, сказав, что ядерные объекты ИРИ уничтожены. Однако Габбард уже меняла позицию в угоду Трампу. В марте она заявила Конгрессу, что Иран не создает ядерное оружие, а 20 июня Трамп назвал это мнение "ошибкой". Габбард затем заявила, что СМИ исказили ее слова, и что Иран способен создать бомбу за недели/месяцы. А вчера СМИ сообщили, что Габбард частично отстранили от работы по иранскому ядерному вопросу, вместо нее на закрытых брифингах будет присутствовать директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, сообщил, что назвать объекты уничтоженными было бы преувеличением, однако "ущерб огромен". Израильская комиссия по атомной энергии согласилась с ЦРУ, что иранские ядерные объекты были полностью выведены из строя, что отбросит программу на годы.

Таким образом, пока что невозможно оценить ущерб от авиаударов. На фоне противоречивых заявлений об ущербе и целях Ирана ясно одно: Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы. Но каково ее будущее, позволит ли альянс США и Израиль возобновить ядерную программу ИРИ?

Иран возобновит обогащение?

В США призывают Иран отказаться от увеличения содержания изотопа урана-235 и взамен импортировать уже обогащенный уран. Но заявления иранских властей показывают, что Тегеран не готов отказаться от обогащения урана. Даже если объекты не уничтожены, по спутниковым снимкам видно, что центры обогащения Натанз и Фордо повреждены. К тому же погибли ведущие ученые-ядерщики, в том числе в ходе израильских ударов. Однако большинство предварительных оценок сходятся в том, что ядерная программа ИРИ не уничтожена, а лишь застопорилась на некоторое время.

Кроме того, в Иране утверждают, что с объектов заранее вывезли обогащенный уран. Ранее МАГАТЭ сообщало о наличии у Ирана 400 кг урана, обогащенного до 60%. И хотя Трамп считает, что вывезти ничего не успели, эксперты считают перемещение запасов вполне возможным. Глава ОАЭИ Мохаммад Эслами отметил, что республика заранее начала готовиться к восстановлению ядерных объектов, и теперь они пытаются избежать перебоев в их обслуживании.

И хотя Трамп в последнее время требовал полного отказа Ирана от ядерной программы, уже появились сообщения, что власти США рассматривают возможность выделения нескольких десятков миллиардов долларов на продвижение гражданской ядерной программы при условии, что процесс обогащения урана в ИРИ будет полностью прекращен. При этом обсуждаются варианты ослабления санкций и разблокировки части замороженных активов, а также финансирование партнерами США замены ядерного объекта в Фордо на инфраструктуру, исключающую обогащение урана.

Возможно ли возрождение СВПД?

Несколько дней назад Трамп сказал, что на следующей неделе могут пройти переговоры с Тегераном, Аракчи при этом опроверг информацию о возобновлении диалога с США по ядерной сделке, заявив, что никаких договоренностей с Вашингтоном нет. Он подчеркнул, что стороны пока не обсуждали ни даты, ни условия переговоров, ни возможность возобновления переговоров в целом. Глава МИД Ирана сослался на "неприятный опыт" предыдущих переговоров, что влияет на текущую позицию Тегерана. Решение о возобновлении диалога будет приниматься исходя из национальных интересов.

Более того, в Министерстве иностранных дел ИРИ сегодня подтвердили, что в стране вступает в силу закон о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. Это означает ограничение доступа инспекторов к ядерным объектам. При этом новая ядерная сделка потребует возврата инспекторов МАГАТЭ.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный в 2015 году с Ираном, разрешал Ирану обогащение урана до 3,67% для АЭС. По требованию Израиля Трамп вышел из сделки в 2018 году; Иран отказался от нее год спустя. Хотя американский президент заявляет, что не вернется к сделке, он вполне может заключить аналогичное соглашение. Но неизвестно, поддержит ли его в этом Израиль, и разрешат ли Ирану иметь мирную программу, на которую он имеет дозволение по международному праву.