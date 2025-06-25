Ирано-израильское перемирие: хрупкий мир или тактическая пауза?

Михаил Богданов

Через 12 дней после начала прямых боевых действий между Израилем и Ираном 24 июня президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о достижении полного прекращения огня. Разберем аргументы «за» и «против» реального завершения войны.

Заявление Трампа, подкрепленное формальными согласиями Тегерана и Тель-Авива, вызвало вздох облегчения на международной арене. Однако уже через три часа после вступления перемирия в силу израильская армия заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана, а министр обороны Исраэль Кац приказал «решительно ответить» на нарушение. Ставит ли это крест на мирной инициативе?

Аргументы в пользу завершения войны

Ключевую роль в достижении перемирия сыграла администрация Трампа, применившая как военные, так и дипломатические рычаги. Удары США 22 июня по ядерным объектам Ирана (Натанз, Фордо, Исфахан) с использованием бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» стали демонстрацией силы. Трамп лично требовал от Нетаньяху прекратить атаки, заявив:

Больше никакой войны.

Дипломатический прорыв обеспечило посредничество Катара: его премьер согласовал условия с Тегераном после звонка Трампа и удара Ирана по американской базе в Катаре. Беспрецедентное давление США, таким образом, привело к перемирию.

Израиль заявил о выполнении целей своей операции: уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана ликвидация высшего командования (начальник Генштаба Багери, глава КСИР Салами) и ядерных ученых.

Начальник штаба ЦАХАЛа Эяль Замир подтвердил:

Мы отбросили ядерный проект Ирана на годы назад.

Иран представил перемирие как победу, объявив о «наказании» Израиля и вынужденном прекращении им «агрессии». Сплочение общества вокруг режима в ходе войны укрепило внутренние позиции Тегерана. Создалась незаурядная ситуация, когда тактические цели оказались достигнуты (по крайней мере, публично об этом заявлено) обеими сторонами конфликта.

Израиль возобновил работу аэропорта Бен-Гурион, отменил запрет на массовые мероприятия. Иран столкнулся с массовыми разрушениями нефтегазовой инфраструктуры (Шахран, Южный Парс) и гражданскими протестами из-за бомбежек. Мировые рынки отреагировали снижением цен на нефть и газ после объявления перемирия. Тотальная экономическая и гуманитарная усталость стала подытогом 12 дней конфликта.

Аргументы против: почему война может возобновиться?

Глубинные причины конфликта остаются. Ядерная программа Ирана — по-прежнему главный камень преткновения. Эксперты сомневаются, что Тегеран окончательно свернет ее: по данным TRT, обогащенный уран был эвакуирован до ударов США, а в Иране считают ядерную программу вопросом национального суверенитета. Пока сложно оценить сроки восстановления объектов. Очевидно, что при сохранении режима решению этой задачи будет отдан приоритет.

Никуда не делась и идеологическая вражда. Иран не признает право Израиля на существование, поддерживает «Хезболлу» и ХАМАС. Израиль видит в Иране экзистенциальную угрозу.

Перемирие началось совсем недавно, а уже фиксируются его нарушения и стороны выказывают взаимное недоверие. В первые же часы после прекращения огня ЦАХАЛ зафиксировал ракетные пуски из Ирана. Тегеран отрицает причастность, но Кац пригрозил ударами «по сердцу Тегерана». Кроме того, исторический опыт напоминает о неоднократных нарушениях перемирий Израилем в палестинском конфликте. Иран, по мнению экспертов, рассматривает передышку как возможность перегруппировки сил.

На Ближнем Востоке окончательно укрепилась нестабильность. Снято табу на прямые удары между государствами.

В обоих государствах усиливаются внутриполитические риски. В Израиле растет критика Нетаньяху за «незавершенность» операции. В Иране — недовольство населения тяжелыми последствиями войны.

Прогноз: три сценария для Ближнего Востока

Сценарий 1: «Холодный мир» (вероятность: 20%)

Возврат к переговорам по ядерной сделке под давлением США и ЕС возможен при определенных условиях: длительная проверка МАГАТЭ, гарантии безопасности для Израиля, снятие санкций с Ирана. Возможны риски: нежелание Тегерана идти на уступки «под дулом пистолета» и неприятие сделки израильским истеблишментом.

Сценарий 2: «Тлеющий конфликт» (вероятность: 60%)

Наиболее реалистичный вариант. Прямые столкновения сведены к минимуму, но военный конфликт продолжается в формате прокси-войн (эскалация ударов «Хезболлы» с территории Ливана, поддержка ХАМАС), кибератак на критическую инфраструктуру, точечных ликвидаций ученых и военных (как перед 13 июня). Нефтяные цены стабилизируются и будет создан относительно благоприятный экономический фон.

Сценарий 3: «Новая региональная война» (вероятность: 20%)

Триггерами к эскалации могут послужить восстановление Ираном ядерных объектов или накопление урана военного качества, крупная провокация против Израиля со стороны «Хезболлы», ХАМАС или хуситов, а также новый ракетный удар Ирана по Израилю. Последствия окажутся глобальными: вовлечение США, Саудовской Аравии, Турции. Рост цен на нефть до $150+, гуманитарная катастрофа.

Мир как передышка

Перемирие от 24 июня — не конец войны, а ее новая фаза. Оно стало возможным благодаря силовому вмешательству США и тактической усталости сторон, но не устранило корни конфликта: ядерные амбиции Ирана, непримиримую идеологию и борьбу за региональную гегемонию. Ближний Восток вступил в эпоху управляемой эскалации, где дипломатия и угроза силы будут сосуществовать.

Институты государства и правительства должны находиться в состоянии постоянной готовности для отслеживания региональных изменений, чтобы принимать необходимые меры на всех уровнях, особенно по вопросам безопасности на границах, для предотвращения любых военных действий, которые могут привести к втягиванию Ливана в игру блоков

- член блока «Силы перемен», депутат парламента Ливана Ясин Ясин.

Наша позиция ясна — это объявление войны против американского присутствия и Израиля в регионе, потому что защита ислама и мусульман является религиозным долгом

- шейх Мохаммед ат-Тамими, генеральный секретарь иракской «Бригады истинного обещания».

Убийство невинных детей в Палестине, нападения на Ливан, Ирак, Сирию и последнее нападение на Иран –международная агрессия, которая должна быть осуждена в соответствии с международным правом

- политолог, специалист по международным отношениям Сейед Билал Фатеми.

Официальные данные и действия сторон свидетельствуют о завершении войны, особенно учитывая, что все стороны заявляют о достижении поставленных целей. Однако Израиль продолжает демонстрировать привычное поведение, находя оправдания для нарушения перемирия и повторяя атаки, когда им это нужно

- бывший советник МИД Саудовской Аравии Салем аль-Ями.

Главный вопрос теперь — как долго «управляемость» продержится перед лицом провокаций и глубинного взаимного озлобления. Цена срыва — стабильность глобальных рынков и новые тысячи жертв.