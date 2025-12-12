Какими армяне видят себя со стороны?

Армянская культура сформировала целый пласт предписаний к формированию мужского поведения. Эти нормы прививаются с детского возраста и в разной степени присутствуют у мужчин. Расскажем о трех наиболее выразительных элементах армянского мужского поведения, которые чаще всего бросаются в глаза.

Стиль: никакого гранжа

Армяне предпочитают строгий стиль в одежде, и даже если это не классический пиджак и брюки, а молодежная мода, то вы редко увидите армянина, одетого в стиле гранж, основанного на небрежности и сочетании поношенных вещей, таких как рваные джинсы, мешковатые свитера, тяжелые ботинки.

Армянина с детства приучают ухаживать за обувью. Внимание к мелочам - важное качество в армянской среде.

У армянских мужчин прекрасно растет борода, но она требует не меньшего ухода, чем прическа. Сейчас борода все реже становится обязательным атрибутом, поэтому армяне (особенно молодые) предпочитают легкую небритость или вовсе обходятся без бороды.

Особое внимание уделяется запахам, поэтому консервативные армяне не скупятся на парфюмерию, иной раз с избытком аромата.

Отношение к женщинам

Отношение армян к женщинам - целая философия. Природное естество женщины созидательное, противопоставленное разрушительному началу. Поскольку армянин в народной культурной традиции - воин, защитник и охотник, направлять свой гнев в сторону женщины он не может. Искусство женщины - слово, которым она вдохновляет мужчину на подвиги, соответственно и мужчина не может воздействовать на женщину ничем иным кроме как словом. Поэтому среди армян всячески порицается рукоприкладство, сквернословие или истерические формы общения с женщинами. Тех, кто не придерживается этих норм, считают слабыми, лишенными мужественности.

Альфа-лидер в семье

Альфа-лидерами называют тех, кто жертвуют своими интересами, чтобы заботиться о более слабых. Это правило четко работает в армянской семье. Считается, что армянин не должен подвергать близких психологическим испытаниям, игнорируя их проблемы. Казалось бы, простая общественная установка, которая характерна для большинства современных культур, в Армении имеет философские корни. Считается, что мужчина наделен силой, которую он должен приумножать. Это касается как физических, так и умственных способностей. Обладая силой, мужчина обязан развивать в себе добродетели, чтобы избавиться от своего природного, дикого начала, не став, таким образом, угрозой для общества, а особенно для родных и близких.