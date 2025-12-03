Что армяне считают чертами своего национального характера?

У армян существует свой уникальный свод негласных правил и предписаний, по которыми люди идентифицируют соплеменников. Расскажем о том, каким должен быть армянин, чтобы соответствовать облику порядочного человека в понимании самих армян.

Быть гостеприимным

В век высоких технологий и социальных сетей армянин по-прежнему должен принимать гостей. Этим правилом не пренебрегают. От того как армянин встречает и провожает гостей зависит, будут ли с ним поддерживать деловые контакты.

Если у армянина есть семья, то все ее члены обязаны принимать активное участие в создании гостеприимной атмосферы. Кроме того, армяне обычно ходят в гости семьями.

Быть семейным

Армяне ухаживают за девушками романтично и долго, и не торопятся жениться, но после свадьбы наступает совсем другая жизнь. Не принято заводить случайные связи, хвастаться победами на любовном фронте.

Каждая свободная минута женатого армянин принадлежит семье. Он не может отдыхать вне дома, где его ждут жена и дети. Отход от этого правила считается индикатором нездоровых отношений между супругами.

Холостые армяне вольны распоряжаться сводным временем, но с учетом интересов родителей. Запрещается критиковать своих родителей, сквернословить в адрес жен и детей. Образ семьи женатого или холостого армянина должен соответствовать идеалу, даже если реальные отношения далеки от него.

Иметь чувство юмора

Шутки для армян целое искусство. Шутят обычно тонко, высмеивая чужие пороки таким образом, чтобы объект шутки посмеялся вместе со всеми. Относиться ко всему с юмором - характерная черта армянского менталитета. Считается, что заострять внимание на трагедиях или скорби и бесконечно транслировать это - дело неблагодарное и даже вредное. Чтобы преодолевать невзгоды и печали как можно легче, армяне шутят, смеются, иронизируют. Чрезмерно серьезных людей сторонятся, считая их педантами, а излишне меланхоличных жалеют и относят к слабым личностям.