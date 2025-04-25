Какие профессии исчезают в Армении?

Рынок труда меняется все стремительнее: с развитием современных технологий и тенденций по оптимизации труда многие профессии перестают быть востребованными. Расскажем, какие специальности находятся на грани исчезновения в Армении.

Агроном

В советские времена в индустриальной АрмССР профессия агронома особо востребована не была. Однако даже в такой непригодной для масштабного сельского хозяйства республике были колхозы и совхозы. После распада СССР Армения прошла долгий путь к деиндустриализации, который привел к формированию частного землевладения, фермерских угодий сравнительного молодого класса армянских аграриев.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Но работать на земле, чтобы прокормить целую республику, никто не хочет, тем более что необходимых ресурсов все равно нет. Дефицит продуктов питания покрывается покрыть благодаря импорту из Ирана. А те, кого все еще притягивает земледельческая культура, отдают симпатии не агрономии, а агроэкономике, предпочитая узкоспециализированные хозяйства по производству конкретных торговых позиций для их скорой реализации.

Лингвист

Когда-то армяне с удовольствием постигали языки на научном уровне. Современным молодым людям уже не нужно исследовать загадки романской письменности, достаточно освоить иностранный язык, чтобы устроиться на престижную работу в области IT. В топах по-прежнему английский, немецкий и французский языки, поскольку родственники многих армян осели в европейских странах и США. Динамика последних лет фиксирует возросший интерес в отношении китайского языка, подтверждая ведущие мировые позиции торгово-экономической активности КНР. Но глубоко исследовать китайский язык, как и любой другой иностранный, армяне не готовы.

Геолог

В горной Армении, начиная с советских времен, геологами преимущественно были русские специалисты. Своих геологов здесь всегда было крайне мало. Горы для армян - это труизм, культурное наследие и памятники истории, что угодно, но не объект исследования. Армяне мало интересуются горными породам и скальными отложениями. Мало кто может похвастаться коллекцией минералов, поскольку, в понимании армян, горы были, есть, всегда будут и никуда не денутся.

Химик

Крупнейшие химические комплексы Армении - заводы-гиганты «Наирит» и «Ванадзор-Химпром» - не подлежат восстановлению. В целом профессия химика в Армении пришла в упадок, поскольку в стране не видят перспектив развития и конкуренции всей отрасли. В республике, где ощущается дефицит энергоресурсов, поддерживать трудозатратную химическую промышленность очень сложно.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, у Армении совершенно нет инвесторов, которые бы могли вложиться в отрасль, так как страна по-прежнему испытывает сложности с логистикой и ж/д сообщением. В сложившихся условиях профессия химика в стране стала непопулярной и специалистам в этой области приходится еще на стадии обучения рассматривать варианты трудоустройства за пределами республики. Оживить интерес к специальности не помогают попытки создания небольших производственных мощностей, специализирующихся на работе с полимерными изделиями, так как потребности в них перекрываются за счет доступного китайского импорта.

Машинист, крановщик, сварщик

Армянская молодежь стремится к модным профессиям: менеджменту, информационным технологиям, туризму. Трудовые профессии уходят в прошлое: здесь работают или люди в возрасте, или многочисленные трудовые мигранты из Индии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И если с работой на железной дороге все понятно (армянское ж/д сообщение поставлено на паузу), то профессии, которые всегда были востребованы на строительном рынке, стали непривлекательными для армян, предпочитающих применять свои знания в межотраслевых специальностях. Работать на строительных объектах, мало кто хочет, хотя труд высококвалифицированного специалиста хорошо оплачивается.