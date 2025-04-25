Какие профессии исчезают в Армении?

Агроном
В советские времена в индустриальной АрмССР профессия агронома особо востребована не была. Однако даже в такой непригодной для масштабного сельского хозяйства республике были колхозы и совхозы. После распада СССР Армения прошла долгий путь к деиндустриализации, который привел к формированию частного землевладения, фермерских угодий сравнительного молодого класса армянских аграриев.
Но работать на земле, чтобы прокормить целую республику, никто не хочет, тем более что необходимых ресурсов все равно нет. Дефицит продуктов питания покрывается покрыть благодаря импорту из Ирана. А те, кого все еще притягивает земледельческая культура, отдают симпатии не агрономии, а агроэкономике, предпочитая узкоспециализированные хозяйства по производству конкретных торговых позиций для их скорой реализации.
Лингвист
Когда-то армяне с удовольствием постигали языки на научном уровне. Современным молодым людям уже не нужно исследовать загадки романской письменности, достаточно освоить иностранный язык, чтобы устроиться на престижную работу в области IT. В топах по-прежнему английский, немецкий и французский языки, поскольку родственники многих армян осели в европейских странах и США. Динамика последних лет фиксирует возросший интерес в отношении китайского языка, подтверждая ведущие мировые позиции торгово-экономической активности КНР. Но глубоко исследовать китайский язык, как и любой другой иностранный, армяне не готовы.
Геолог
В горной Армении, начиная с советских времен, геологами преимущественно были русские специалисты. Своих геологов здесь всегда было крайне мало. Горы для армян - это труизм, культурное наследие и памятники истории, что угодно, но не объект исследования. Армяне мало интересуются горными породам и скальными отложениями. Мало кто может похвастаться коллекцией минералов, поскольку, в понимании армян, горы были, есть, всегда будут и никуда не денутся.
Химик
Крупнейшие химические комплексы Армении - заводы-гиганты «Наирит» и «Ванадзор-Химпром» - не подлежат восстановлению. В целом профессия химика в Армении пришла в упадок, поскольку в стране не видят перспектив развития и конкуренции всей отрасли. В республике, где ощущается дефицит энергоресурсов, поддерживать трудозатратную химическую промышленность очень сложно.
Кроме того, у Армении совершенно нет инвесторов, которые бы могли вложиться в отрасль, так как страна по-прежнему испытывает сложности с логистикой и ж/д сообщением. В сложившихся условиях профессия химика в стране стала непопулярной и специалистам в этой области приходится еще на стадии обучения рассматривать варианты трудоустройства за пределами республики. Оживить интерес к специальности не помогают попытки создания небольших производственных мощностей, специализирующихся на работе с полимерными изделиями, так как потребности в них перекрываются за счет доступного китайского импорта.
Машинист, крановщик, сварщик
Армянская молодежь стремится к модным профессиям: менеджменту, информационным технологиям, туризму. Трудовые профессии уходят в прошлое: здесь работают или люди в возрасте, или многочисленные трудовые мигранты из Индии.
И если с работой на железной дороге все понятно (армянское ж/д сообщение поставлено на паузу), то профессии, которые всегда были востребованы на строительном рынке, стали непривлекательными для армян, предпочитающих применять свои знания в межотраслевых специальностях. Работать на строительных объектах, мало кто хочет, хотя труд высококвалифицированного специалиста хорошо оплачивается.