Какой бизнес армяне «держат» в России?

В России проживает одна из крупнейших армянских диаспор, среди членов которой есть владельцы крупных торговых сетей, групп компаний, а также инвесторы в области IT. Расскажем об экономических нишах, которые занимают российские армяне вне крупных корпораций.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Автодорожное строительство

Во многих административных центрах российских регионов, строительство дорог «держат» армяне. Причем армянская доля в бизнесе не ограничивается юридическим оформлением индивидуального предпринимательства. Как правило, армянский дорожный бизнес предполагает более одной бригады строителей, своего автопарка, предоставляющего услуги доставки сыпучих материалов, а также производство асфальтобетонного покрытия. Большие объемы дорожных работ, а также самые значимые проекты по строительству мостов, вылетных магистралей и реконструкции федеральных автотрасс чаще достаются крупным игрокам (компаниям «Трансстроймеханизация» или «Дороги и мосты»), однако за ямочный ремонт, обновление дорожного полотна, строительство дорог муниципального значения часто берутся армяне.

Если же речь идет о масштабных проектах, то армянский сегмент дорожного бизнеса участвует в качестве субподрядчиков. Логика вложения в дорожный бизнес предельно прагматична: дорог в России очень много, их будет еще больше, и они всегда будут нуждаться в обслуживании.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выпечка лаваша

Сегодня люди предпочитают приобретать готовые хлебобулочные изделия, но лаваш дело другое, поскольку современные роботы, которым оснащают пекарни, не умеют готовить так вкусно, как это делают народы Южного Кавказа. Хотя в сетях крупных гипермаркетов можно найти продукцию с этикетками «армянский лаваш» до оригинального лаваша ей далеко. Поэтому предприимчивые армяне организуют у себя дома настоящие пекарни, где есть место для очага и человек сотрудников. Армяне готовят его прямо дома, размещая объявления на всевозможных интернет-ресурсах. Домашние пекарни часто сотрудничает с тематическими ресторанами традиционной кавказской кухни или обычными шашлычными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоматология и пластическая хирургия

Медицина во все времена была почитаемой профессией, а потому армяне часто поступают в мединституты. Прагматичные армяне, желающие открыть свое дело в сфере медицинских услуг, часто выбирают профессию дантиста. Логика проста, если с какими иными хроническими недугами люди могут уживаться годами, с больным зубами жить затруднительно. Коммерческая стоматология в России нередко представлена дантистами-армянами. Спрос на их услуги высокий.

А в США с армянской диаспорой прочно ассоциируется пластическая хирургия.