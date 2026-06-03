Как в Германии видят Азербайджан: не только энергетика

Азербайджанский газ закупают 16 стран европейских стран – число покупателей расширилось благодаря Австрии и Германии, куда с начала 2026 года госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставки по Трансадриатическому газопроводу. Однако Баку и Берлин связывает не только энергетика.

На днях на немецком телеканале TV Berlin показали большой репортаж об азербайджано-германских отношениях.

TV Berlin называет Южный Кавказ мостом, соединяющим Европу, Каспийский бассейн и Центральную Азию, утверждая, геополитическое положение Азербайджана создает возможности для расширения сотрудничества и укрепления стабильности в регионе. Так, Средний коридор превращается в один из основных маршрутов грузоперевозок между Европой и Центральной Азией, а альтернативные логистические линии имеют стратегическое значение для такой экспортоориентированной экономики как германская.

На фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рисков, влияющих на международные торговые маршруты, роль Азербайджана как транзитного узла между Востоком и Западом укрепилась. Эксперт по Среднему коридору Мирко Новак заявил TV Berlin:

Средний коридор предлагает необходимые маршруты и возможности для дешевого и конкурентоспособного вывода товаров на рынок

В репортаже также говорится, что Азербайджан увеличил экспорт природного газа в Европу по Южному газовому коридору до 13 млрд кубов в год, часть которого закупают немецкие компании Uniper, SEFE и VNG. При этом Азербайджан наращивает инвестиции в ветровую и солнечную энергетику, намереваясь стать одним из важных участников проектов зеленой энергии, которые соединят Каспийский регион с Европой. Это сотрудничество означает для Германии не новую зависимость, а диверсификацию источников энергии и укрепление энергетической безопасности.

TV Berlin также акцентирует внимание на том, что с 2023 года Ильхам Алиев пять раз побывал Германии: дважды в Берлине по приглашению канцлера Олафа Шольца и трижды на Мюнхенской конференцией по безопасности. А апреле прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер первым среди президентов Германии, посетил с Азербайджан официальным визитом.

Кроме того, немцев волнуют шаги, предпринимаемые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открывающие новые возможности для развития сотрудничества в регионе. TV Berlin утверждает, что парафирование мирного договора в Вашингтоне в августе 2025 года стало важным дипломатическим шагом с точки зрения обеспечения долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. Журналисты телекомпании также акцентируют внимание на инициативах по восстановлению транзитных грузоперевозок и расширению экономических связей, способствующих формированию новых транспортных маршрутов в регионе, росту торговли и укреплению экономической интеграции между Европой и Центральной Азией.

Германские журналисты напоминают, что Азербайджан остается крупнейшим торговым партнером ФРГ на Южном Кавказе, в стране работает более 200 немецких компаний в сферах машиностроения, строительства, логистики, энергетики и сфере услуг. Экономический потенциал, удачное географическое положение, мультикультуральные традиции и формирующийся имидж Азербайджана как стабильного партнера повышают его значимость для Германии.

Посол Азербайджана в ФРГ Насими Агаев в интервью телеканалу говорит:

Энергетическая безопасность, экономическая устойчивость, укрепление связей между Азией и Европой и надежные цепочки поставок занимают важное место в германо-азербайджанском партнерстве. Все это приносит огромную пользу нашим гражданам и экономикам

Словом, Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, в последние годы приобретает все большее значение для Германии и Европы не только в области энергетики, но и в сферах торговли, транспорта, цифровой инфраструктуры и региональной стабильности.