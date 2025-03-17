Как Ближний Восток вдохновлял Агатe Кристи?

Среди множества стран, которые за свою жизнь посетила Агата Кристи, Ближний Восток стал для писательницы особым местом, где она черпала идеи для новых детективных историй. О том, в каких странах Леванта побывала самая знаменитая писательница детективов в мире и на какие произведения они ее вдохновили, рассказываем в нашем материале.
Стамбул и ”Убийство в Восточном экспрессе”
Впервые на Ближний Восток Агата Кристи, уже известная к тому времени писательница, самостоятельно отправилась в 1928 году. В том же году она оказалась в Турции, Стамбуле, который вскоре станет одним из её самых любимых городов для уединённого отдыха и работы. Считается, что именно в Стамбуле писательница создала один из наиболее успешных своих детективных романов, который с тех пор был экранизирован четыре раза: ”Убийство в Восточном экспрессе”. Неоднократно путешествовавшая из Лондона в Стамбул, Агата Кристи всегда останавливалась в отеле ”Пера Палас”, который работает по сей день и чрезвычайно гордится тем, что в номере 411 жила английская писательница, чьи детективы по-прежнему любимы во всём мире. Отель специально был построен для тех, кто путешествовал на Восточном экспрессе.
Еще одним любимым местом писательницы в турецком городе был ресторан ”Режанс”, основанный русскими эмигрантами в 1917 году. Сегодня ресторан называется ”24 Istanbul”. И ”Пера Палас”, и ”Режанс” находятся в одном районе Бейоглу, в шаговой доступности друг от друга.
”Багдадские встречи” Агаты Кристи
Ирак в жизни Агаты Кристи занимал особое место: здесь она познакомилась со своим вторым мужем, знаменитым британским археологом Максом Маллованом в 1930м году. Вместе с ним Кристи примет участие в многочисленных археологических раскопках в Леванте, а в её книгах неоднократно будут фигурировать ближневосточные города. В частности, в романе ”Убийство в Месопотамии” 1934 года, действие происходит на археологических раскопках в Ираке.
В Ираке Агата Кристи вместе с мужем прожила более 10 лет, а их резиденцией стал исторический особняк в Багдаде, Бейт Мелек Али на берегу реки Тигр. По слухам, до Агаты Кристи в доме жил Али, брат основателя Ирака, Фейсала I. К сожалению, сегодня исторический особняк в районе Каррада-Марьям, фигурирующий в приключенческом романе Кристи ”Багдадские встречи”, находится в плачевном состоянии, и если в ближайшее время не начнётся реставрация, от виллы, на которой жила писательница, останутся только руины.
Агата Кристи на Ниле
Египет - одна из самых ярких ближневосточных жемчужин Агаты Кристи. Впервые в Египте будущая писательница побывала в возрасте 17 лет, зимой 1907-1908 года. Вместе с матерью они жили три месяца в отеле ”Гезира Палас”, который за 50 лет до этого был одним из дворцов Династии Мухаммеда Али. Сегодня этот отель, который находится на острове Гезера в центральной части Каира, часть гостиничного комплекса ”Каир Марриотт”.
В юном возрасте, по словам самой Агаты Кристи, Египет совсем ее не заинтересовал. Его красоту известная писательница познала только в 1933 году, отправившись с мужем Максом и дочерью Розалиндой на пароходе ”Судан” в тур по Нилу из Асуана до Луксора. Именно этот вояж вдохновил её на написание известнейшего детективного романа ”Смерть на Ниле”.
Еще один роман, действие которого разворачивается в Египте, точнее, в Фивах (сегодня Луксор) за две тысячи лет до нашей эры, был написан Агатой Кристи в 1944 году. ”Смерть приходит в конце” - единственное историческое произведение известной писательницы.
Палестина, Израиль, Иордания и Иран
Помимо Ирака, Египта и Турции, Агата Кристи также побывала в Палестине, Иордании, Израиле, Сирии и Персии (сегодня Иран), сопровождая мужа и участвуя в археологических экспедициях в эти страны, что нашло отражение в её творчестве. В романе ”Свидание со смертью” действие происходит в Иерусалиме (сегодняшний Израиль) и в Петре (Иордания), а в рассказе ”Дом в Ширазе” писательница отправляет героев в три иранских города: Тегеран, Исфахан и Шираз. Сирия упоминается в таких романах как ”Убийство в Восточном экспрессе”, ”Убийство в Месопотамии” и ”Десять негритят”.