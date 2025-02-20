Худший год в истории человечества: когда был, что произошло и почему?

Человечество в прошлом пережило немало страшных времен: масштабные войны, смертоносные эпидемии и необычайной силы стихийные бедствия. Расскажем, какой год и век считается самым худшим в истории человечества и почему.

В жизни каждого человека был год, который казался плохим. Для многих таким периодом могут стать недавние годы пандемии и политических потрясений. Но было ли в прошлом жить так же нервно, как сейчас? Да, и во многих случаях намного хуже. Какой год и век ученые называют худшим в истории? У экспертов есть однозначный ответ: период, выпавший на правление византийского императора Юстиниана I, между 527 и 565 годами н.э. В частности, особенно плохим был 536 год н.э.

Почему 536 год был худшим в истории?

В истории было много невероятно сложных периодов, к примеру, пандемия "Черной смерти" в Европе и Азии в XIV веке или годы Второй мировой войны. Так почему же историки утверждают, что именно 536 год н.э. был худшим годом в истории человечества? Причина кроется в чудовищной природной катастрофе, которая вызвала потрясения по всему миру. Эта катастрофа привела к голоду, нехватке рабочей силы и даже к позднеантичному малому ледниковому периоду, который способствовал падению империй. Но самое страшное, что за этим периодом последовала первая пандемия чумы. Бури и наводнения происходили также чаще, чем обычно.

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Какая же природная катастрофа настолько усложнила жизнь всему человечеству? В начале 536 года н.э. в Исландии произошло мощное извержение вулкана. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла и сульфатов. Это значительно уменьшило количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, вызвав климатические сдвиги по всему миру. Средние температуры тогда упали на 2,5°C, а за первым исландским извержением последовали еще два (540 и 547 годы).

Летописцы от Ирландии до Византии и Китая зафиксировали это событие. В Византии писали, что солнечные лучи поблекли и казались голубоватыми, тени на земле не было видно, погода была необычно холодной, заморозки стали обычным явлением во время сбора урожая, а небо все время было затянуто облаками. В Китае анналы династии Тан фиксировали падавший с неба желтоватый пепел, сильный холод и снег летом. Некоторые историки даже полагают, что эта вулканическая зима вдохновила викингов на создание мифа о трехлетней зиме Фимбульветр предшествующей Рагнареку.

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Недостаток солнечного света и низкие температуры означали неминуемый голод. А всего несколько лет спустя началась страшная эпидемия невиданной ранее болезни, которую прозвали Юстиниановой чумой. Начавшаяся на территории Египта пандемия опустошала Средиземноморье между 541 и 549 годами, унеся жизни от 30 до 50 миллионов человек. Отдельные вспышки болезни продолжались до середины VIII века, убив в целом 100 млн человек.

Какой век самый худший?

Когда закончился 536 год, проблемы населения не исчезли. Правление Юстиниана I в целом было отмечено природными катастрофами, с которыми мало кто тогда смог бы справиться. Вулканическая зима 536 года была сложным периодом, но события, которые она спровоцировала, превратили последующее десятилетие в ад на земле.

Правление Юстиниана ознаменовалось невероятным количеством землетрясений в Восточном Средиземноморье, многие из которых имели магнитуду выше 7,0. Крупнейшие землетрясения произошли в Антиохии в 526 и 528 годах, в Бейруте в 551 году, в Коринфском заливе в 552 году, а также в Константинополе в 542 и 557 годах. Бейрутское землетрясение 551 года было настолько мощным, что его ощущали на расстоянии 650 км в Александрии. Константинопольское землетрясение с магнитудой 6,4, во время которого столице Византии был нанесен огромный ущерб, совпало с аномально холодной зимней ледяной бурей, а толчки продолжались с полуночи и до рассвета. Некоторые из этих землетрясений были настолько сильны, что вызвали цунами.

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Помимо этого, по рассказам Прокопия Кесарийского, в районе Босфора в V-VI веках плавало морское чудовище. Кашалот, которого назвали Порфирий, нападал на корабли, входящие в Константинополь, примерно с 487 по 547 годы н.э. Юстиниан тогда издал специальный приказ убить чудище, но кашалота никто не мог одолеть, пока кит сам не оказался выброшен на берег.

Расцвет в эпоху катастроф?

В то же время Византийская империя переживала период расцвета культуры. Тогда был построен Собор Святой Софии, Юстиниан пытался объединить враждующие церковные фракции, а в 552 году н.э. даже приказал тайно ввезти шелкопрядов в Европу. Через своих полководцев Юстиниан завоевал обширные территории Западной Римской империи. Трудно представить, что у Юстиниана оставалось время на что-то еще, кроме решения многочисленных кризисов, но благодаря этим усилиям он вошел в мировую историю как один из величайших византийских правителей.