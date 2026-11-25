В Москве в Общинном центре горских евреев прошла десятая церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна, приуроченная к 25-летию благотворительного фонда СТМЭГИ.

Премия названа в честь ученого-этнолога и общественного деятеля Сергея Вайнштейна, который ушел из жизни в 2015 году. Эта награда присуждается выдающимся личностям — общественным и религиозным деятелям, мастерам культуры и ученым — за их значительный вклад в сохранение и популяризацию горско-еврейской культуры и языка джуури как в России, так и за ее пределами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учредителем премии имени Сергея Вайнштейна выступает Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ.

По словам президента фонда Германа Захарьяева, четверть века работы организации — это годы колоссального труда, поиска, встреч и огромной ответственности перед своим народом:

Недостаточно сохранить наследие для себя, самое главное — передать его детям и внукам. История нашей семьи и общин должна жить в книгах, музыке, семейных разговорах, в сердцах наших детей. За эти годы мы прошли большой путь — от семейной инициативы, до крупнейшей международной организации: издаем книги, помогаем семьям, оказавшимся в трудной ситуации, развиваем проект «26 Ияра» и не дали нашему языку джуури покрыться забвением. Все вместе мы строим будущее

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лауреаты премии имени Вайнштейна — это те, кто вносит наибольший вклад в сохранение традиций, обычаев и культуры горских евреев, формирует образ общины в международном медиапространстве. Определяя победителей, мы оказались перед нелегким выбором, ведь среди многих достойных кандидатов предстояло выбрать лучших. Выбор был непростым, но мы уверены, что отметили достойнейших

- Захарьяев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году лауреатами премии имени Сергея Вайнштейна стали российско-турецкий певец курдского происхождения Адиль Караджа, активно продвигающий музыкальное наследие горских евреев, раввин Московской общины горских евреев Аарон Цадиков, занимающийся религиозным просвещением молодежи, израильская писательница Батцион Абрамова, работающая над сохранением языка джуури, израильский антрополог Хен Брам, изучающий историю и культуру горско-еврейской общины и художник-ковродел из Азербайджана и России Альберт Рафиев, сохраняющий культурные традиции в своем творчестве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодняшняя премия – не только моя. Я считаю, что это общая премия всего моего народа. Дело в том, что в моем искусстве присутствует быт, образ жизни моего народа. Без этого моя работа не получилась бы!

- Альберт Рафиев