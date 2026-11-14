Горнолыжный сезон 2026/2027 в России набирает обороты: часть курортов уже открыта, остальные начнут работать с середины декабря. Где покататься новичкам? Какие горнолыжные курорты самые доступные по ценам? Где самая лучшая инфраструктура? Куда поехать профессионалам? Где самый романтичный курорт?

Где сейчас можно покататься?

По состоянию на конец ноября 2026 года кататься на лыжах и сноуборде в России уже можно как минимум на пяти курортах:

с 26 октября принимает гостей курорт ”Абзаково” в Башкортостане. Температура на склонах составляет от -2 до 0 °C, толщина свежевыпавшего снега - более 30 см.

7 ноября сезон открыл челябинский курорт ”Солнечная долина”. Температура на курорте держится в районе -3 - 1 °C, свежего снега пока нет, сезон был открыт благодаря искусственному оснежению.

11 ноября горнолыжный сезон открылся на ”Эльбрусе” в Кабардино-Балкарии. В настоящий момент работает только верхняя зона ”Гарабаши-Мир” с двухкилометровой трассой. Сейчас в разных зонах курорта от -19 до -10 °C, толщина снежного покрова - от 40 до 102 см.

”Архыз” в Карачаево-Черкессии принимает гостей с 14 ноября. Температура на курорте составляет от -5 до -3 °C, а высота свежевыпавшего снега - 50 см.

”Шерегеш” в Кемеровской области работает с 21 ноября. Температура на курорте держится в районе -3 - 0 °C, толщина снежного покрова составляет около 80 см.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда откроются ”Роза Хутор”, ”Мамисон” и ”Домбай”?

Большинство популярных и новых курортов России, в том числе и Северного Кавказа, запланировали открытие на вторую половину декабря. ”Домбай” в Карачаево-Черкесии, в частности, начнет принимать гостей с 19 декабря, ”Роза Хутор” в Сочи - на день раньше, 18 декабря. ”Мамисон” в Северной Осетии, сочинская ”Красная поляна” и алтайский ”Манжерок” пока не определились с точной датой начала горнолыжного сезона 2026/2027. Курорт ”Горный воздух” на Сахалине начнет работать 5 декабря.

Где лучшие трассы для новичков?

Научиться прилично стоять на лыжах и кататься на сноуборде можно на трассах, курортов, подходящих для новичков. В 2026-2027 году склоны с широкими трассами и относительно пологими спусками можно найти:

на курортах Карачаево-Черкессии - ”Архызе” и ”Домбае”;

на курортах Сочи - ”Роза Хутор” и ”Газпром Поляна”

на алтайском ”Манжероке”

на кемеровском ”Шерегеше”.

На всех этих курортах есть зеленые или учебные трассы, подходящие для тех, кто впервые решил попробовать свои силы на лыжах или сноуборде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где самые сложные трассы?

Самый экстремальный курорт для настоящих профессионалов - это ”Чегет” в Кабардино-Балкарии. ”Чегет” считается одним из самых известных в России центров экстремального горнолыжного катания. Без подготовки и специального снаряжения на трассах этого курорта даже хорошо подготовленному лыжнику или сноубордисту, который не относит себя к категории любителей экстрима, придется довольно сложно. Также черные трассы и фрирайд доступны в ”Абзаково”, на ”Манжероке”, ”Красной поляне”, ”Шерегеше” и ”Архызе”.

Где самые демократичные цены на ски-пассы сезоне 2026/2027?

Дешевле всего ски-пассы в новом горнолыжном сезоне:

в ”Шерегеше” с четырех-часовым ски-пассом от 2500 рублей;

в ”Большом Вудъявре” в Мурманской области, где двухчасовой ски-пасс стоит 1500 рублей;

в ”Абзаково” в Башкортостане - 2 часа со ски-пассом обойдутся в 2400 рублей в будни и 2600 - в выходные дни;

на челябинском курорте ”Солнечная долина” - услуги подъемника на три часа стоят 4200 рублей.

Также бюджетными считаются уральские курорты - ”Евразия”, ”Аджигардак”, ”Мраткино”, ”Гора Белая” и ”Ежовая”.

Где самая развитая инфраструктура?

Курорты Краснодарского края - абсолютные лидеры в рейтинге горнолыжных комплексов с точки зрения инфраструктуры. Первое место по удобству, доступности, сервису, возможности катания в темное время суток и оборудованию за горным кластером Сочи с тремя курортами: ”Роза Хутор”, ”Красная поляна” и ”Газпром”. ”Архыз” в Карачаево-Черкесии и алтайский ”Манжерок” тоже могут похвастаться идеальными трассами, возможностями для семейного отдыха и технологичными решениями. Кроме того, цены на проживание, ски-пассы и прокат оборудования в ”Манжероке” и на ”Архызе” на порядок ниже, чем на топовых сочинских курортах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые романтичные курорты сезона 2026-2027

С точки зрения романтики горнолыжные курорты России можно разделить на три категории: