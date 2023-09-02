Где и когда в мире появились первые вузы?

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Болонский университет в Италии считается старейшим в мире, однако задолго до него высшие учебные заведения стали появляться в исламском мире. Мечеть в Медине была первым вузом в истории ислама. Сподвижники пророка Мухаммеда постоянно жили во дворе его мечети. Этих людей называли ахль ас-суффа. Они изучали Коран, распространяли ислам в отдаленных регионах.

Появление медресе и первых университетов

С IX века при мечетях стали создаваться медресе. Они были разделены на кулийи (факультеты), каждая из которых предлагала образование в отдельной области науки. В медресе были лекционный зал, конференц-зал и классы, кабинеты и жилые помещения для профессоров, мечеть, библиотека, лазарет, студенческие общежития, бани и столовая. Медресе создавались и управлялись через вакфы (фонды).

Университет Аль-Карауин – старейший из действующих университетов в мире - был основан Фатимой аль-Фихри в Фесе (Марокко) в 859 году. Аль-Фихри была дочерью богатого купца. Аль-Карауин изначально был основан как мечеть. Со временем религиозный комплекс стал известен как духовный и образовательный центр. Среди его выпускников был мусульманский историк Ибн Халдун, богослов и теоретик суфизма Ибн Араби.

Но университет Кордовы старше марокканского. Он был основан в Андалусии в 786 году, правда, не сохранился до наших дней, так как был упразднен в связи с преобразованием мечети в собор.

Среди ныне действующих учебных заведений исламского мира стоит назвать университет Аз-Зайтуна. Он был основан в Тунисе в 732 году и сначала функционировал в качестве медресе. В 1960-х он превратился в один из факультетов университета Туниса. Возрожден в качестве отдельного учебного заведения он был в 2010-х. Все эти учреждения действовали в рамках огромного комплекса мечетей в соответствии с традициями ранней исламской эпохи.

Низамия

В XI веке появились новые учебные заведения, которые оказали значительный вклад в развитие образования в мусульманском мире. Они были основаны по инициативе великого визиря Сельджукской империи Низама аль-Мулька и получили название медресе Низамия. Первый из этих университетов был основан в Багдаде в 1076 году, а филиалы были открыты во многих городах, например, в Исфахане, Нишапуре, Балхе, Герате. В этих учреждениях преподавали известные ученые, в том числе аль-Газали. За медресе Низамия последовало появление и других учебных заведений, которые со временем распространились на Дамаск и Египет и послужили моделями будущих османских медресе.

Медресе османов

Османские медресе стали своеобразным продолжением модели медресе Сельджуков. Научным центром во времена Османов стало медресе Сахн-и Семан, название которого переводилось как "восемь дворов". Оно было основано Мехмедом Завоевателем после завоевания Константинополя. Помимо традиционных дисциплин здесь преподавали астрономию, химию, медицину, математику. Это учебное заведение не уступало аналогам в Европе.

Перед поступлением в Сахн-и Семан необходимо было даже пройти несколько этапов предварительного обучения. Считается, что османские университеты приняли свой окончательный облик во время правления султанов Баязида II и Сулеймана Великолепного. В медресе Сулеймание впоследствии перенесли преподавание наук, а в Сахн-и Семан стали делать акцент на религиозном образовании. Эти медресе продолжали действовать до прихода республиканского правительства.