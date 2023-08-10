Как учились в медресе: что изучали, как играли, что читали?

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Одним из наиболее важных элементов исламской культуры и цивилизации всегда университеты – медресе, где готовили правящую элиту, но и обучали студентов в разных областях: религии, права, медицины, астрономии. До ХХ века каждый известный мусульманский ученый, художник и государственный деятель получал образование в системе медресе.

Учреждения исламского Возрождения

Исследователи считают основанные персидским ученым и великим визирем сельджукской империи Низамом аль-Мульком медресе Низамия учреждениями исламского Возрождения. Эти медресе появились в XI веке и стали одними из первых хорошо организованных высших учебных заведений в исламском мире, а качество образования было настолько высоким, что они были известны в Европе.

Как преподавали в медресе?

В медресе не было обязательной учебной программы, согласно которой ученые вели бы занятия. Профессора непосредственно определяли принципы обучения и выдавали "иджаза" (лицензию) на передачу определенных знаний. Ее получали студенты, достигшие высокого уровня.

Эти документы, написанные профессорами, включали информацию о том, какие книги читал студент, в каких областях науки он приобрел знания и какие курсы он мог бы преподавать, а также имена предыдущих получателей иджаза. Благодаря таким документам, выпущенным османскими медресе, можно проследить цепь ученых, восходящую к Фахруддину ар-Рази.

Что изучали студенты?

Сначала студенты медресе читали и запоминали Коран. Знание арабского языка, а также его литературного наследия считалось важным качеством османского интеллектуала, а изучение Корана помогало заложить эту основу.

Арабский был общим академическим языком исламского мира. Наиболее часто изучаемыми в медресе книгами были работы по арабской грамматике, а также словари.

После этого в медресе изучались книги по методологии, астрономии, геометрии, исчислению и логике, которые также формировали у учащихся методологическое мышление.

Что касается литературных работ, то в медресе в первую очередь изучали диваны - сборники стихов. Иногда этот предмет был для студентов отдыхом между изучением серьезных дисциплин.

Как играли студенты медресе?

В перерывах между занятиями и по вечерам студенты обсуждали литературу и устраивали поэтические конкурсы. Так, один ученик читал двустишие, выбранное наугад из сборника стихов, а другой должен был подобрать произведение, начинающееся с последней буквы стихотворения предыдущего ученика. Таким образом, студенты проверяли свои навыки запоминания. В случае ничьей поэт должен использовать последний слог последнего слова оппонента. На некоторых конкурсах читались тысячи куплетов.

Что читали студенты медресе?

Чаще всего преподавались книги персидского поэта Саади Ширази "Бустан" ("Сад") и "Гулистан" ("Розовый сад"). Также к числу наиболее популярных литературных произведений в медресе были "Диван" поэта Джами и "Маснави" поэта-суфия Джалаладдина Руми.