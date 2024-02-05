Что Путин передал Байдену через Карлсона?

Путин традиционно начал большой разговор с истории, но закончил заявлениями о готовности к диалогу с Украиной и Западом.

В выступлениях Владимира Путина, касающихся отношений с Западом и проблемы Украины, всегда прослеживается тенденция уделять внимание историческому подходу. Интервью с известным американским журналистом Такером Карлсоном не стало исключением. Около часа президент России рассказывал ему о том, как появилась Русь, когда в нее вошли нынешние украинские территории, как была потеряна Западная Украина в ходе нашествия поляков и Первой мировой войны, как территории возвращались при Екатерине II и Иосифе Сталине.

Более известные слуху журналиста события касались современности. Путин напомнил Карлсону о том, как США обманули Россию с нерасширением НАТО "ни на дюйм", о нарушениях международного права в Югославии и Ираке. С российской стороны были конструктивные предложения о совместных гарантиях безопасности в Европе в виде единой системы ПВО и даже инициатива о вступлении Москвы в НАТО. Однако Вашингтон отказывался слушать мнение Кремля, вышел из договора о ПРО и бомбил третьи страны.

Красной линией стала Украина. Основной акцент здесь Путин сделал на саммите НАТО в Бухаресте 2008 года, когда альянс открыл свои двери перед Украиной и Грузией. Затем последовал госпереворот 2014 года. Франция, ФРГ и Польша не сдержали обещание уладить конфликт оппозиции и Януковича. И финальный момент - угроза военным базам России в Крыму, война на Донбассе и несоблюдение Минских договоренностей. США перешли черту и спровоцировали специальную военную операцию на Донбассе, дал понять Путин. Россия не "начала войну в 2022 году", а пытается закончить войну, начатую в 2014 году, отметил он.

В интервью журналист спросил Путина и о глобальных трендах. Президент рассказал, что санкции и войны бьют по самой же американской экономике, что доминирование Китая в БРИКС - "страшилка", и баланс сил в мире постепенно меняется не в пользу G7. Карлсон также услышал об истинных виновниках взрывов на "Северных потоках" - это ЦРУ. Однако была еще одна тема, которая не уступила по значению экскурсу в историю, с которого начал президент. Это переговоры о мире.

В отличие от исторической части, которую Путин сам хотел донести, тезисы об урегулировании конфликта на Украине во многом озвучены благодаря настойчивости американца. Судя по ответам президента, он допускает окончание конфликта.

Выделим сначала общие тезисы. Путин отметил, что мир как голова, поделенная на два полушария, должен быть единым, иначе это "болезнь". И второе - народы рано или поздно мирятся.

Конкретно по Украине президент уже не первый раз обратился к марту 2022 года. По соглашениям в Стамбуле Россия и Украина практически обо всем договорились - и о прекращении боев, и о нейтральном статусе Киева, и даже о запрете культивирования неонацизма. На документе стоит подпись Давида Арахамия, который все еще остается главой партии "Слуга народа". Однако после отвода войск России от Киева и визита бывшего главы МИД Британии Бориса Джонсона Украина отказалась от переговоров и закрепила их запрет указом Владимира Зеленского.

Несмотря на это, Россия готова к диалогу. К нему готов и Запад. "Я не просто вижу это, я знаю, что они хотят этого, но им трудно понять, как это сделать", - отметил Путин. Россия и Украина "рано или поздно все равно договорятся". В качестве первого шага российский президент предложил, чтобы США уговорили Зеленского отменить указ о запрете переговоров с Москвой. Вашингтону также следует остановить поставки оружия, что поможет запуску мирного диалога.

"Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение", - сказал Путин.

Из интервью Путина американскому журналисту видно, что он пытается донести до мирового сообщества и западного зрителя российское понимание причин конфликта на Украине. В то же время президент продемонстрировал готовность к решению проблемы, если начнутся встречные шаги со стороны руководства Украины и ее спонсоров. Определенные надежды на это есть, поскольку "стратегического поражения России никогда не добиться, и на Западе, в том числе среди правящего класса, начинают это осознавать". Главный вопрос - какова дистанция между осознанием и практическими действиями?