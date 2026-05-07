Что посмотреть в Верхней Балкарии за один день?

Верхняя Балкария — высокогорная долина в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, которую называют колыбелью балкарского народа. Если выехать из Нальчика рано утром, то проехав около 80 км, можно увидеть все главные достопримечательности за один день.

На высоте около 1100–1120 метров над уровнем моря здесь сохранились средневековые башни, родовые склепы, руины старых аулов и потрясающие природные пейзажи.

Как добраться?

Самый удобный вариант — на автомобиле или с экскурсией. Дорога занимает 1,5–2 часа в одну сторону. После асфальтированной трассы начинается живописный серпантин через Черекское ущелье.

Есть и рейсовые маршрутки из Нальчика, но с ними сложнее успеть всё за день и вернуться до темноты.

В Верхней Балкарии сезон практически круглогодичный, а в урочище Уштулу лучше ехать с мая по ноябрь.

Маршрут на один день

Утро. Выезд из Нальчика в 8:00–9:00. Первая остановка — Голубые озера (примерно 55 км от Нальчика). Главная жемчужина — Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель). Это карстовый провал глубиной более 250–280 метров (одно из самых глубоких карстовых озер в России и мире) с ярко-голубой или зеленоватой водой. Температура воды круглый год около 9 °C, запах сероводорода легкий. Рядом есть Верхние Голубые озера, Сухое и Секретное. Остановка 30–40 минут: смотровые площадки, фото, короткая прогулка. Далее — Черекская теснина. Узкое ущелье с отвесными скалами высотой до 300–500 метров. Старая дорога, вырубленная прямо в скале, — одна из самых впечатляющих частей маршрута. Здесь особенно красиво, когда река Черек бурлит внизу. Можно пройтись пешком по карнизу (осторожно, высоты!). После тоннелей открывается вид на долину.

Выезд из Нальчика в 8:00–9:00. Первая остановка — Голубые озера (примерно 55 км от Нальчика). Главная жемчужина — Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель). Это карстовый провал глубиной более 250–280 метров (одно из самых глубоких карстовых озер в России и мире) с ярко-голубой или зеленоватой водой. Температура воды круглый год около 9 °C, запах сероводорода легкий. Рядом есть Верхние Голубые озера, Сухое и Секретное. Остановка 30–40 минут: смотровые площадки, фото, короткая прогулка. Далее — Черекская теснина. Узкое ущелье с отвесными скалами высотой до 300–500 метров. Старая дорога, вырубленная прямо в скале, — одна из самых впечатляющих частей маршрута. Здесь особенно красиво, когда река Черек бурлит внизу. Можно пройтись пешком по карнизу (осторожно, высоты!). После тоннелей открывается вид на долину. День — сама Верхняя Балкария. Село состоит из новой части (жилой) и старой. Главное — прогулка по руинам древних аулов. Самый популярный — Кюнлюм (Кюннюм). Здесь стоит хорошо сохранившаяся башня Абаевых (Абай-Кала) XVII века. Подъем к ней занимает 15–30 минут по тропе. С башни открываются виды на долину и соседние аулы. Рядом — башня Амирхан-Кала, построенная на огромном валуне, и другие сторожевые башни. Обязательно посмотрите кешене — родовые каменные склепы с пирамидальными крышами. Местные называют старую часть «балкарскими Помпеями» или «Городом мертвых». Атмосфера здесь особенная: тишина, камни, горы вокруг. Если время позволяет и есть джип или хороший внедорожник, можно заехать в урочище Уштулу (выше по долине, сезонно). Там альпийские луга, водопады, нарзаны и виды на ледники. Но для классического однодневного маршрута достаточно посетить озера, теснины и башни.

— сама Верхняя Балкария. Село состоит из новой части (жилой) и старой. Главное — прогулка по руинам древних аулов. Самый популярный — Кюнлюм (Кюннюм). Здесь стоит хорошо сохранившаяся башня Абаевых (Абай-Кала) XVII века. Подъем к ней занимает 15–30 минут по тропе. С башни открываются виды на долину и соседние аулы. Рядом — башня Амирхан-Кала, построенная на огромном валуне, и другие сторожевые башни. Обязательно посмотрите кешене — родовые каменные склепы с пирамидальными крышами. Местные называют старую часть «балкарскими Помпеями» или «Городом мертвых». Атмосфера здесь особенная: тишина, камни, горы вокруг. Если время позволяет и есть джип или хороший внедорожник, можно заехать в урочище Уштулу (выше по долине, сезонно). Там альпийские луга, водопады, нарзаны и виды на ледники. Но для классического однодневного маршрута достаточно посетить озера, теснины и башни. Вечер. Обратная дорога. Многие останавливаются в Аушигере на термальные источники — горячие минеральные бассейны для расслабления после гор. Обед обычно устраивают в кафе Верхней Балкарии: обязательно попробуйте балкарские хычины (лепешки с сыром, картошкой или мясом) и местный чай.

Что еще часто включают в маршрут?

Язык Тролля (в соседнем Безенгийском ущелье) — скальный выступ с панорамой на Безенгийскую стену и пятитысячники. Многие комбинируют его с Верхней Балкарией за один день.

Водопад Тыжынты по дороге.

Замок Шато-Эркен (иногда по пути или отдельно).

Практические советы

Одежда и обувь. Удобная закрытая обувь для троп и камней, ветровка (в ущелье бывает прохладно и ветрено), головной убор и солнцезащитный крем. Летом может быть жарко на солнце, в тени — прохладно.

Еда и вода. Возьмите перекус и воду. В селе есть кафе, но выбор ограничен.

Время. На осмотр основных точек закладывайте 6–8 часов активного времени + дорога. Выезжайте пораньше, чтобы успеть вернуться засветло.

Транспорт. Для теснины и подъемов к башням удобнее легковой автомобиль или минивэн. Дальше в Уштулу — только внедорожник.

Сезон. Лето и ранняя осень — самые комфортные. Зимой дорога обычно открыта до села, но тропы могут быть скользкими.

С детьми. Маршрут подходит семьям, но высоты в теснине и подъемы к башням требуют внимания.

Верхняя Балкария за один день дает мощный контраст: от бирюзовой воды карстовых озер и головокружительных скал ущелья до тихих каменных башен, которые стоят здесь столетиями. Это одно из самых атмосферных мест Северного Кавказа — без толп туристов, но с сильным ощущением истории и природы.