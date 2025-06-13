Чем занимается израильский институт Вейцмана, который бомбил Иран?

На днях несколько зданий израильского института Вейцмана получили серьезные повреждения, а его ключевая лаборатория была полностью уничтожена в результате попадания иранской ракеты. Расскажем, что это за институт, с какой целью именно по нему нанес ракетный удар Иран?

Государственный научно-исследовательский институт Вейцмана называют израильской технологической базой в сферах ядерных исследований и разработки военных технологий. Он открылся в городе Реховот, недалеко от Тель-Авива, в 1934 году.

Кто такой Хаим Вейцман?

Ученый-химик Хаим Вейцман родился в 1874 году в Российской империи. Учился в Германии, в Швейцарии, в Англии, где получил британское гражданство. Выступал за создание «еврейского национального дома на Земле Израиля». Во время Второй мировой войны как химик разрабатывал высокооктановое горючее и искусственную резину, а как политик - вместе с Бен-Гурионом пропагандировал идею будущего еврейского государства в Палестине. В 1947 году ООН приняла резолюцию о разделе Палестины, и через полтора года Кнессет утвердил 74-летнего Вейцмана первым президентом страны. Но преклонный возраст и болезни не дали ему возможности развернуться на этом посту. Через три года Вейцман умер в своем доме в Реховоте, где сегодня о первом президенте Израиля напоминает основанный им институт, носящий его же имя.

Чем занимается Институт Вейцмана?

Сейчас основными направлениями обучения и научных изысканий института стали биология/медицина, математика, химия, информатика и физика. Сюда поступают только те, что кто хочет посвятить свою жизнь науке.

Исследования Института Вейцмана, в частности, касаются

астрономических феноменов и поиска законов Вселенной

генетических заболеваний и развития онкологии

разработки лекарств и вакцин от неизлечимых пока заболеваний.

лечения нейродегенеративных заболеваний и строения мозга

иммунологии, генетики и цитологии.

При этом институт играет большую роль в военных исследованиях и разработках, сотрудничает с израильской армией и оборонной компанией Elbit Systems, в том числе в плане развития беспилотных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и сигнальной разведки.

Преподавание ведется на английском языке. Обучение в Институте Вейцмана бесплатное. Всем студентам выпячивают стипендию: магистрами - более 1,5 тыс. дол. в месяц, докторантам - до 2 тысяч.

Институт Вейцмана занимает несколько десятков современных зданий на территории научного субтропического парка. Там работают клубы и концертные залы. Символом института Вейцмана считается научная лаборатория — ускоритель частиц Коффлера, представляющаяся собой 20-метровую башню из белого камня.

Почему Иран бил по институту Вейцмана?

Помимо символического значения – основатель института был одним из вдохновителей Государства Израиль, против самого существования которого выступает Иран; у иранского удара была функция «возмездия» – таким образом Тегеран ответил на ликвидацию 13 июня израильскими ракетами иранских ученых-ядерщиков.

Но главное, конечно, практическая роль института в создании вооружений. По данным iran.ru, в результате иранского ракетного была было сильно повреждено оборудование стоимостью несколько миллионов долларов, которым была оснащена лаборатория по разработке алгоритмических систем, используемых для принятия решений на поле боя и наблюдения в режиме реального времени. В Тегеране считают, что связи института с израильской армией, сделали его «законной целью», учитывая разработку передовых оружейных технологий. По некоторым данным, на восстановление уничтоженных лабораторий понадобится больше года.