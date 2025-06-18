Чего нельзя делать в Армении летом?

В июле столбики термометров в Армении поднимаются до экстремальных 40º. Расскажем о тонкостях поведения в стране жарким летом, которым следуют местные.

Не пейте алкоголь днем

Праздные армяне, для которых употребление крепких напитков есть элемент повседневности, в жару никогда не утоляют жажду даже пивом. Для восполнения дефицита воды в организме армяне используют минеральные источники, питьевые фонтанчики (пулпулаки), чай, кофе или спелые ягоды. Пить алкоголь на солнце вне застолья считается дурным тоном. Кроме того, последствия от употребления спиртосодержащей продукции в условиях летнего зноя могут быть непредсказуемыми. Поэтому приезжая в Армению летом, воздержитесь от употребления крепких напитков днем, так как неприлично и не безопасно.

Не планируйте дневные застолья

В Армении нет строгих правил, когда начинать и заканчивать застолье. Однако все меняется в июле, поскольку в это время года праздничный стол не принято накрывать в квартире или в доме. Непременно нужна летняя веранда, терраса или любая другая локация на свежем воздухе.

Зной в Армении в июле стоит между 12 часами дня и 19 часами вечера, и в этот промежуток времени застольный церемониал может быть омрачен жарой и духотой. Поэтому армяне планируют летние посиделки вечером, чтобы температура воздуха позволяла начать застолье без ущерба готовым блюдам и самочувствию гостей. В 19 часов армяне заполоняют улицы и парки, всевозможные кафе и рестораны. Для Еревана это старт ночной жизни, когда с гор начинает дуть холодный ветер, охлаждая атмосферу нагретого города. В такие ночи армяне гуляют до самого утра.

Не используйте косметику

Армянские модницы известны своими экстравагантными образами. Однако в июльскую жару обходятся очень легким мейкапом, поскольку косметика способна закупорить поры, препятствуя насыщению кожи кислородом. Кожа не дышит под слоем макияжа. Кроме того, дневной зной способствует потоотделению, которое усиливается, если выпить холодной воды. Каким бы ни был хорошим макияж, он рискует быть испорченным. Интересно, что местные не используют кремы для загара, поскольку в Армении никто никогда не загорает.

Осторожно садитесь в автомобиль

В жару армянские дороги с асфальтовым покрытием раскаляются до невыносимых температур. Еще сильнее греются темные пластиковые панели автомобилей, подолгу простаивающих на солнце. Садясь в такси, неосторожно облокотившись на пластиковые элементы дверей и кузовов машин, можно получить ожог.

Не ходите босиком

Босые прогулки загородным дорогам также исключены. Пыль и грязь на жаре мгновенно загрязняет кожу, а также есть значительный риск поранить ногу.

Не ешьте тяжелую пищу

Армянская кухня изобилует мясными блюдами, но долго усваиваемая пища требует больше жидкости и перегружает ЖКТ. Для перекусов лучше подойдут овощи, фрукты и ягоды. В жару армяне не едят мяса, жирного, соленого предпочитая орехи, яблоки, груши черешню, арбузы и абрикосы. Также подойдет кефир или мацун. Для остальной пищи есть вечернее время. Хотя диетологи не рекомендуют есть после 18 часов вечера, армян мало заботит размер их талии, а потому они с удовольствием предадутся трапезе после жаркого дня.