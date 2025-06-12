Лето 2025: пожары в Турции и жара в Европе

Пока Россию заливает дождями Турцию охвачена природными пожарами, а жители и Европы страдают от 40-градусного зноя. Рассказываем, почему горит Турция, где еще существует опасность возгорания леса и почему там становится всё жарче.

Что сейчас горит в Турции?

Сезон лесных пожаров в Турции в самом разгаре: за последние пять дней в стране было зафиксировано 342 очага возгорания. Днём ранее из провинций Измир, Биледжик и Хатай в более безопасные районы были эвакуированы около 50 тысяч человек. В Биледжике было повреждено более 60 домов, а в Измире - 132. По состоянию на 1 июля, в республике продолжаются 6 лесных пожаров в провинциях:

Измир - на западе страны у побережья Средиземного моря

Хатай - южная провинция на границе с Сирией

Маниса - в западной части Турции.

Сегодня в Измире горят районы Мендерес и Сеферихисар, многие дома и автомобили были повреждены. Территория возгорания - 12 километров. Более тысячи человек с почти 300 единиц техники занимаются тушением, однако огонь уже подбирается к курортам.

В Манисе пожаром охвачены районы Кула и Ахметли. Около 500 человек занимаются их тушением, привлечены 14 вертолётов и 5 самолётов. Ряд деревень в обоих районах были эвакуированы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему горят леса в Турции?

Причины интенсивных лесных пожаров, которые в Турции продолжаются уже три дня, пока что властями не установлены. Но, скорее всего, как и в большинстве случаев с природными пожарами во всем мире, леса горят из-за человеческого фактора: неаккуратного обращения с огнём на открытой местности. Министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики, Ибрагим Юмаклы, призвал граждан и гостей страны не разводить огонь на природе, а также не выбрасывать тлеющие сигареты на дороги и в траву.

Человеческий фактор усугубляется климатическими условиями: отсутствием дождей, низкой влажностью, высокой температурой воздуха и сильными ветрами. Всё это осложняет работу пожарных и спасателей, а также способствует распространению лесных пожаров на огромных территориях.

Сколько человек пострадало от пожаров в Турции?

В настоящее время более 40 человек пострадали от пожаров в Турции, все они находятся в больницах. Более 110 медицинских бригад работают на местах самых интенсивных природных пожаров, оказывая помощь пострадавшим. Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям направило в Биледжик и Измир более $ 750 тысяч на борьбу с последствиями катастрофы.

Пожары во Франции

29 июня лесные пожары вспыхнули и во Франции, на юго-западе страны в коммуне Корбьер в южном департаменте Од. В результате стихийного бедствия сгорело более 400 гектаров леса. Из 7 пожаров, охвативших регион, четыре были потушены, а три взяты под контроль. Причина нынешнего природного пожара во Франции - тлеющие угли в гриле. Гриль находился в прицепе движущегося автомобиля: искры от углей разлетелись на 12 километров дороги, спровоцировав серию пожаров. Подозреваемый арестован по обвинению в непреднамеренном уничтожении леса посредством огня. Как и в Турции, пожары во Франции распространились на большую территорию из-за высокой температуры и ветров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аномальная жара в Европе 2025

Прошлый год был признан наиболее жарким в Европе за всю историю метеорологических наблюдений. Лето 2025 года, судя по всему, будет не менее изнурительным и опасным, чем предыдущее.

Во Франции из-за жары в 84 из 101 департамента введён оранжевый, предпоследний, уровень опасности. По словам министра экологии Аньес Панье-Рюнаше, нынешняя ситуация беспрецедентна для страны. В Париже, где температура составляет +35 ℃, объявлен красный уровень опасности, а верхний этаж Эйфелевой башни временно закрыт для посещения.

В Италии более 20 городов находятся в состоянии повышенной готовности из-за аномальной жары, в том числе Венеция, Катания, Милан, Неаполь, Рим и Флоренция. Количество тепловых ударов в стране увеличилось на 10%. На острове Сицилия в воскресенье было зафиксировано и потушено 15 очагов возгораний.

В ряде южных регионов Португалии, а также в Лиссабоне, объявлен красный уровень опасности в связи с жарой: здесь температура превышает +40 ℃.

В Греции температура приближается +40 ℃, а природные пожары охватили ряд прибрежных городов неподалёку от Афин. Несколько домов пострадали, люди были вынуждены эвакуироваться.

Метеорологическая служба Германии предупреждает о повышенном риске природных пожаров, а в некоторых городах введены ограничения на использование воды.

Балканские страны тоже страдают от жары, лесные пожары зафиксированы в Черногории.

Почему становится так жарко?

Экстремальная жара становится всё более частым и интенсивным явлением из-за потепления, с которым сталкивается планета. Из-за более теплой и сухой атмосферы Земли высыхает почва, что, в свою очередь, усугубляет жару и провоцирует опасность катастрофических лесных пожаров. По словам генсека ООН, Антониу Гуттериша, аномальная жара - больше не редкое природное явление, а новая норма. Глобальное потепление - результат энергетического дисбаланса Земли, то есть разницы между количеством тепла, которое планета получает от Солнца и которое излучается обратно в космос. Однако в чём причина такого дисбаланса, учёные всё еще не пришли к единому мнению. Одним из факторов большинство называют антропогенезное загрязнение воздуха.