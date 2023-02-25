По делу о лесных пожарах в Турции задержали 17 человек

Глава Минюста Турции рассказал о 17 задержанных, которых подозревают в причастности к началу масштабных лесных пожаров в стране. По данным Минсельхоза, за последние два дня в Турции произошло 150 лесных возгораний.

В Турции задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров в стране, рассказал глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

"В рамках многостороннего и тщательного расследования, которое провели органы прокуратуры по фактам произошедших пожаров, к настоящему времени задержаны 17 подозреваемых"

- Йылмаз Тунч

Он пояснил, что речь идет о пожарах, начавшихся 26-28 июня.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы передал, что в Турции за два дня было зарегистрировано 150 лесных пожаров, 83 из них начались накануне. Сейчас они взяты под контроль и полностью потушены.