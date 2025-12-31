Атаки США в 2025 году: по каким странам Трамп наносил удары и почему?

В 2025 году США проводили военные операции по всему миру, затронув в общей сложности семь стран. Расскажем, почему США напали на Венесуэлу 3 января, а также по каким странам и почему США наносили удары в 2025 году.

Несмотря на то что американский лидер Дональд Трамп позиционирует себя как "президента мира", достойного Нобелевской премии мира, и заявляет, что прекратил восемь войн в мире за 2025 год, со дня инаугурации Трампа США участвовали во множестве зарубежных бомбардировок с использованием беспилотников или авиации. Это контрастирует с предвыборными обещаниями американского лидера сократить вовлеченность США в иностранные конфликты.

США напали на Венесуэлу - что происходит?

В субботу президент США объявил о проведении крупномасштабной операции в Венесуэле, в результате которой были захвачены и вывезены из страны президент Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Эти действия стали кульминацией прошлогодних точечных ударов по судам около берегов Венесуэлы.

Утром 3 января 2026 года жители Каракаса сообщили о мощных взрывах. Американские силы нанесли удары по целям, включая авиабазу Ла-Карлота, военную базу Форт-Тиуна и портовые объекты в Ла-Гуайре. Кроме того, в операцию были вовлечены подразделения элитных сил "Дельта" Армии США, чьей миссией был захват Мадуро. Власти США сообщили, что Мадуро с женой задержаны для предъявления обвинений США в наркотерроризме и хранении оружия.

Правительство Венесуэлы объявило чрезвычайное положение, а глава министр Минобороны Владимир Падрино Лопес приказал о полном развертывании военных, пообещав сопротивление тому, что он назвал “империалистической агрессией”.

Международная реакция разделилась: союзники, такие как Аргентина, приветствовали действия США, в то время как Россия, Иран, Куба, Колумбия, Чили, Бразилия и Мексика осудили их как нарушение суверенитета. Реакция некоторых стран ЕС, Великобритании и Индонезии была более нейтральной.

По каким странам США наносили удары в 2025 году?

Венесуэла

Удары, совершенные США по Венесуэлу в начале января 2026 года, стали кульминацией нескольких месяцев растущего давления США на страну.

Контекст: С сентября 2025 года США начали кампанию ударов по судам, которые, как утверждалось, перевозили наркотики, в результате чего погибло по меньшей мере 100 человек, а также сосредоточили крупнейшее за десятилетия военное присутствие в Карибском бассейне. В ноябре 2025 года администрация Трампа усилила дипломатическое давление, объявив организацию "Картель Солнц", которую она связывает с Мадуро, иностранной террористической организацией;

Первый наземный удар: Еще в конце декабря 2025 года США совершили первый удар по наземному объекту на территории Венесуэлы в рамках эскалации администрацией Трампа войны с наркоторговлей - по причалу. Этому предшествовал захват ВМС США двух нефтяных танкеров у побережья Венесуэлы. В Вашингтоне утверждали, что эти суда являются частью "теневого флота" танкеров, перевозящих санкционную нефть.

Нигерия

25 декабря 2025 года американские военные атаковали территорию Нигерии. Трамп подчеркнул, что "мощные и смертоносные" удары по северо-западу страны были направлены против группировок, связанных с ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Африканское командование США сообщило о смерти "многочисленных террористов".

Обоснование: Трамп объяснил, что целью ударов были джихадисты, "жестоко убивающие в первую очередь невинных христиан". Ударам крылатыми ракетами предшествовали недели дипломатического давления на Нигерию, которую Трамп и некоторые республиканцы обвиняли в попустительстве "геноциду христиан";

Позиция Нигерии: Глава МИД Нигерии Юсуф Майтама Туггар заявил о проведении "совместной антитеррористической операции", не имеющей "ничего общего с религией".

Сомали

В Сомали администрация Трампа активизировала авиаудары, начиная с февраля 2025 года.

Масштаб операции: За год было зафиксировано не менее 111 ударов, что, по данным наблюдателей, превышает общее количество ударов, совершенных при администрациях Джорджа Буша, Барака Обамы и Джо Байдена вместе взятых;

Цели: Удары нацелены на группировку "Аш-Шабаб", связанную с запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида", и ответвление ИГИЛ (террористической группировкой, запрещенной в РФ) в Сомали.

Сирия

19 декабря 2025 года США поразили 70 позиций ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии в ответ на обстрел в Пальмире неделей ранее, в котором погибли двое американских солдат и гражданский переводчик.

Ответная операция, названная “Ястребиный глаз” в честь штата Айова (штата Ястреба), откуда были погибшие солдаты, повредила несколько складов террористов с оружием;

Контекст: Американские войска долгое время находились в Сирии для борьбы с террористами. При администрации Байдена там было размещено около 900 военнослужащих, и их число временно удвоилось в декабре 2024 года. К апрелю 2025 года, по данным Пентагона, в Сирии оставалось менее тысячи военнослужащих.

Иран

22 июня 2025 года, на фоне кратковременных боевых действий между Ираном и Израилем, США вмешались атаковали три ключевые ядерные объекта Ирана: в Натанзе, Исфахане и Фордо. Операцию провели с участием стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет.

Цель: Трамп объявил, что авиаудары должны были ограничить "ядерную угрозу" со стороны Тегерана, утверждая, что объекты производили или хранили обогащенный уран, приближающийся к "оружейному уровню";

Последствия: Иранский министр иностранных дел подтвердил значительный ущерб, а в Пентагоне оценили, что программа Ирана отброшена назад примерно на два года. В ответ Иран нанес символический удар по американской авиабазе в Катаре, жертв не было;

Угроза новых ударов: На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на этой неделе Трамп пригрозил снова ударить по Ирану, если тот попытается восстановить ядерную программу.

Йемен

С 12 января 2024 года американские военные наносили удары по йеменским хуситам. Эскалация произошла в марте 2025 года при администрации Трампа в рамках миссии "Операция Грубый всадник", когда удары стали почти ежедневными, особенно возросло их количество в апреле.

Обоснование: США заявили, что удары были ответом на атаки хуситов на суда, связанные с Израилем, в Красном море в знак солидарности с Газой;

Прекращение огня: Удары США прекратились 6 мая 2025 года после перемирия, достигнутого при посредничестве Омана.

Жертвы: США заявили об уничтожении около 500 боевиков в Йемене. Кроме того, в конце ноября США ликвидировали в Йемене командира "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ирак

13 марта 2025 года США нанесли авиаудары по провинции Анбар в Ираке, в результате которых, по данным Центрального командования США, был убит один из лидеров ИГИЛ и его заместитель.

Совместная операция: в США отметили, что удары были проведены совместно с иракскими разведывательными службами, и уничтожение целей подтверждена ДНК-тестами.

Как администрация Трампа оправдывает удары?

Риторика администрации США сосредоточена на двух, порой противоречащих друг другу темах: беспрецедентной силе и стремлении к миру.

"Мир через силу": Эта фраза эпохи Рейгана была возрождена как центральный лозунг. Министр обороны Пит Хегсет (возглавляющий переименованное "Министерство войны") и президент Трамп утверждают, что демонстрация подавляющей силы сдерживает агрессию и в конечном итоге предотвращает более широкие конфликты.

Каждая операция преподносится как необходимый ответ на прямую угрозу национальной безопасности: