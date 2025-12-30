Эпохальный период: чем запомнился 2025 год на Ближнем Востоке?

Востоковед Турал Керимов проанализировал для "Вестника Кавказа" весь комплекс событий, происходивших на Ближнем Востоке в 2025 году, обратив внимание на историческое значение многих перемен, произошедших в регионе в течение года.

В завершившемся 2025 году на Ближнем Востоке произошло множество важных событий, вошедших в историю региона. Итоги года в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

Израиль

Эксперт в первую очередь обратил внимание на особый вклад Израиля в региональную повестку в 2025 году. "На Ближнем Востоке в прошлом году было очень много событий, которые в какой-то момент, скорее всего, будут оценены как эпохальные. Прежде всего это первая в истории ирано-израильская война с нанесением прямых ударов Израилем по Ирану и Ираном по Израилю. Под конец этой недолгой 12-дневной войны были совершены первые прямые удары американской армии по территории Ирана. Эти два события изменили всю региональную архитектуру, которая складывалась десятилетиями", – сказал он.

"Кроме того, впервые израильское руководство на высоком и высшем уровне заявило, что никогда не согласится на создание независимого и суверенного палестинского государства. То есть 2025 год может войти в историю как момент, когда Израиль окончательно отказался от урегулирования арабо-израильского конфликта на основе двух государств для двух народов. Какой-либо внятной и жизнеспособной альтернативы этой концепции Израиль не представил (скорее всего, такой альтернативы в принципе нет)", – продолжил Турал Керимов.

"В этом контексте надо упомянуть о "плане Трампа" и декларации в Шарм-эш-Шейхе, которые открывают новую веху в палестино-израильском урегулировании, поскольку арабские мусульманские страны поддержали идею США о вводе международного миротворческого контингента на территорию Газы. На протяжении всей истории палестино-израильского конфликта никакие международные миротворцы на территории сектора Газа не находились, и это новшество – тоже один из итогов 2025 года, пусть пока эти миротворцы там не появились. Однако есть резолюция СБ ООН, одобряющая "план Трампа"", – указал востоковед.

Курдский вопрос

Советник медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнул значимость для региона разоружения "Рабочей партии Курдистана". "Это по-настоящему историческое решение РПК. Оно было озвучено в прошлом году, и даже были предприняты какие-то меры для его реализации, хотя попытка урегулировать ситуацию вокруг курдских сепаратистов и организаций, которые признаны в Турции террористическими, пока еще не дала видимых результатов. Но на политическом уровне декларация о разоружении РПК существует, процесс продолжается", - сообщил он.

Удары по Катару

Эксперт обратил внимание, что 2025 год показал, что на Ближнем Востоке нет безопасных мест. "Это продемонстрировали удары по Катару, нанесенные двумя государствами в разное время – Ираном вскоре после 12-дневной войны и Израилем 9 сентября. В совокупности с самой ирано-израильской войной они стали показателем, что на Ближнем Востоке едва ли остались государства, которые могут заявить, что они полностью безопасными и их территория не подвергнется каким-либо атакам извне. Такое тоже случилось впервые в истории региона", - отметил Турал Керимов.

Военные меморандумы

В 2025 году были заключены два документа о военном сотрудничестве, потенциально влияющих на расклад сил на Ближнем Востоке. "Израиль, Кипр и Греция подписали совместный меморандум, который сейчас многие оценивают как один из важнейших шагов для формирования полноценного военного союза в Восточном Средиземноморье. В то же время в Азербайджане вступил в силу меморандум о взаимной военной помощи с Турцией в случае агрессии или нападения. Это тоже один из элементов союзнических отношений между Баку и Анкарой, который влияет на ситуацию на Ближнем Востоке в контексте турецкой региональной политики", - сказал он.

"Ось сопротивления"

Востоковед обратил внимание, что "Ось сопротивления" на Ближнем Востоке де-факто более не существует. "В этих странах произошли столь значительные изменения, что говорить о существовании "Оси сопротивления" как некоего регионального надгосударственного игрока уже не приходится. Сирия еще в прошлом году выбыла из участников из-за смены власти. "Хезболла" находится в состоянии наименьшего влияния на региональные процессы за последние 20 лет", - сообщил Турал Керимов.

"Йеменское движение "Ансарулла" не смогло добиться каких-либо значимых результатов в вопросе де-юре признания на международном уровне в качестве официального правительства Йемена. Сейчас в Йемене возобновились боевые действия между Южным Переходным Советом, который курируется ОАЭ, и хуситами, то есть гражданская война продолжается. В 2025 году активная фаза окончательно не прекратилась, и в наступившем году, возможно, в Йемене будут снова наблюдаться широкомасштабные военные действия между противоборствующими сторонами", - ожидает эксперт

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия в 2025 году начала сближение с Пакистаном и отказалась от "авраамовых соглашений". "Саудовская Аравия отвергла идею возможной нормализации и восстановления отношений с Израилем, о чем она официально заявила США. Это в Эр-Рияде больше не обсуждается. Вместо этого Саудовская Аравия заключила военный союз с Пакистаном. Поскольку Пакистан – единственная исламская страна, которая имеет ядерное оружие, а Саудовская Аравия – одна из богатейших исламских стран, их военный союз безусловно стал значимым фактором, меняющим региональную геополитическую конфигурацию и конфигурацию безопасности", - подчеркнул советник медиагруппы "Россия сегодня".

Сирия

Смена власти в Сирии помогла стране избавиться от санкционного давления Запада. "Среди региональных итогов 2025 года есть и выход сирийского правительства из-под международных санкций, санкций Евросоюза и практически всех европейских государств, а также из-под санкций США. Дамаск смог вернуться в международные структуры. Началось активное развитие отношений новых сирийских властей с Турцией, Катаром, Саудовской Аравией и рядом других партнеров. Правительство в Дамаске устояло в течение года", - напомнил эксперт.

"При этом решить экономические и гуманитарные вопросы по-прежнему не удалось. Ситуация в Сирии остается крайне тяжелой, если не катастрофической. Да, есть некий процесс по возвращению беженцев из-за рубежа в страну, но правительство по-прежнему не контролирует огромную часть сирийской территории, до 50%. Практически половина сирийского населения живет на тех территориях, которые не подконтрольны нынешнему правительству в Дамаске или же находятся за рубежом в качестве беженцев. Огромная часть населения являются вынужденными переселенцами. Таково реальное положение дел в Сирии", - подчеркнул Турал Керимов.

Большой Ближний Восток

Отдельно востоковед рассказал о ключевых событиях в Южной Азии. "Нужно сказать о де-факто военной победе Пакистана во время столкновения весной этого года с Индией, когда пакистанские ВВС нанесли поражение индийским противникам. Мы увидели в прошлом году, что в истории индо-пакистанского конфликта не все так однозначно, как это казалось в последние десятилетия, и говорить о некоем замороженном геополитическом состоянии конфликта вокруг Кашмира не приходится", - сообщил он.

"Что касается Афганистана, то в 2025 году Россия исключила "Талибан" из списка террористических организаций, что позволит Москве и Кабулу развивать двусторонние и многосторонние отношения в интересах обеих стран, на условиях взаимного уважения и взаимной выгоды. Это тоже один из важных факторов, потому что "Талибан" впервые за многие десятилетия, наверное, с начала гражданской войны в конце 70-х, стал единственной силой, которая смогла взять под контроль всю территорию Афганистана. Это стало новой реальностью, какую мы наблюдали в 2025 году", - отметил Турал Керимов.

Россия и Ближний Восток

В 2025 года Россия сблизилась с одним из ведущих государств Ближнего Востока – Ираном. "Вступил в силу новый договор о полноформатном, всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Это один из важнейших итогов и для России на Ближнем Востоке, и для региона. Наши отношения с Ираном сейчас находятся на самом высоком уровне развития не только за постсоветский период, но и за всю историю советско-иранских отношений, как в шаховский период, так и в период Исламской Республики. Хотя, конечно, ситуация сейчас тяжелейшая для Ирана и из-за внутренних, и из-за внешних проблем, санкционное и военное давление страну только увеличиваются", - сообщил эксперт.

"Сходным образом отношения России с арабскими государствами за всю постсоветскую эпоху находятся на самом высоком уровне. Россия является единственной великой державой, которая имеет отношения абсолютно со всеми странами региона и внегосударственными игроками. Российская дипломатия является универсальным партнером для Ближнего Востока. В этом контексте надо сказать и о российско-сирийских контактах: вопреки предсказаниям многих недоброжелателей, отношения между Москвой и Дамаском развиваются в ключе реализма и прагматизма, что соответствует интересам как России, так и Сирии. Наши связи развиваются в гуманитарной, экономической, политической и даже военной сфере. Российские военные базы остаются на территории Сирии, в Хмеймиме и Тартусе", - указал он.

"При этом отношения между Россией и Израилем также находятся на очень хорошем уровне. Контакты между лидерами и главами государств продолжаются. Несколько раз в этом году общались президент России с премьер-министром Израиля. В данном контексте, несмотря на те региональные процессы, которые достаточно буйно, активно и бурно на Ближнем Востоке себя проявляли, российско-израильские отношения остаются стабильными и положительными. Это еще один фактор прошедшего года для нашей внешней политики и интересный момент для Ближнего Востока", - поведал Турал Керимов.

Что будет в 2026 году на Ближнем Востоке?

"В 2025 году явно обозначился водораздел между двумя группами государств на Ближнем Востоке, пусть и достаточно условно. Это Израиль и ОАЭ с одной стороны и Турция, Саудовская Аравия, Иран, Египет с другой стороны. Практически во всех соседних странах – в Ливии, Судане, Йемене, Сомали, Сирии, даже в Палестине – интересы этих двух групп не совпадают. Такая конфигурация сейчас выкристаллизовалась перед началом 2026 года", - заметил советник медиагруппы "Россия сегодня".

"От наступившего 2026 года, конечно, зависит многое на Ближнем Востоке. Вопрос в том, станет ли это новым региональным статус-кво или же все-таки процесс формирования еще не завершен, и он находится только на начальном этапе", - заключил востоковед.