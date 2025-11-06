Зачем Трамп атаковал Нигерию: больше, чем террористы

Вечером 25 декабря Дональд Трамп исполнил свое давнее обещание в отношении Нигерии: ударил крылатыми ракетами по северо-западной части страны. Официальная причина атаки по африканскому государству: борьба с терроризмом, но на деле причин больше. Что происходит между США и Нигерией - разбираемся в нашем материале.

Когда Трамп ударил по Нигерии?

Вечером 25 декабря, в день, когда большинство христиан мира отмечали Рождество, с американского военного корабля, который находится в Гвинейском заливе, по целям в Сокото, северо-западного штата Нигерии, были нанесены десятки ударов ракетами ”Томагавк”. В СМИ эту операцию Трампа уже успели окрестить ”Рождественскими ударами” США. Дата операции была выбрана не случайно, поскольку её официальная цель - защита христиан, проживающих на территории африканской страны. Согласно сообщению американских военных, в результате ударов было поражено множество террористов, а также их основные маршруты передвижения.

Почему США напали на Нигерию?

О том, что ситуация в Нигерии его не устраивает, Дональд Трамп начал говорить еще осенью текущего года. В ноябре Нигерия была обозначена США как ”Страна, вызывающая особую озабоченность”, тогда же Трамп распорядился о подготовке к военным действиям в отношении республики. Причина: преследование христиан со стороны террористической группировки ИГИЛ*. Американский президент пригрозил руководству страны приостановкой финансовой помощи, а затем пообещал продемонстрировать ”огневую мощь” против растущей угрозы со стороны террористов. Второе обещание Трамп исполнил в координации с нигерийскими властями, подтвердившими, что удары по стране были нанесены после тщательного совместного планирования и обмена разведданными.

Что за страна Нигерия?

Нигерия - многонациональная страна и самое густонаселенное государство Африки, расположенное на западе континента. Нигерия богата природными ресурсами, в первую очередь, нефтью и природным газом, по запасам которых государство входит в первую десятку стран мира. С точки зрения экономики - Нигерия в пятёрке самых богатых стран Африки, однако в рамках мировой экономики она считается государством с доходом ниже среднего. Что касается религии, в Нигерии почти поровну христиан и мусульман (более 45% и тех, и тех), остальные жители страны исповедуют традиционные африканские религии. Главные международные партнёры Нигерии - это США, Китай, Индия и ЕС.

Какие в Нигерии террористы?

Начиная с 2000-х годов на территории Нигерии действует террористическая группировка ”Боко Харам”, от которой в 2016 году отделилась ИГИЛ*-ЗА (Западноафриканская провинция ИГИЛ*). Она в основном действует в северо-восточных штатах Нигерии и осуществляет террористические атаки на соседние Нигер, Чад и Камерун. Еще одна организация, Вилаят Сахель (тоже аффилированная с ИГИЛ*), действует на Западе страны. ”Боко харам” в первую очередь атакует мирное население, в том числе устраивая теракты и похищая людей за выкуп, а ИГИЛ*-ЗА и Вилаят Сахель нападают на военных и соответствующую инфраструктуру.

Что происходит с христианами в Нигерии?

Трамп утверждает, что именно христиане в африканской стране подвергаются геноциду со стороны террористов, при этом нигерийские власти обвинения американского лидера отрицают, заявляя, что в стране обеспечиваются религиозные свободы всех её граждан. Независимые эксперты тоже указывают на тот факт, что от рук террористов страдают как мусульмане, так и христиане. Более того, согласно одному из исследований, проведённому в 2022м году, христиане составляют всего 5% от всех, кто погибает в результате действий террористических группировок. Важно также отметить, что штат Сокото, по которому были нанесены удары, в основном мусульманский: в нём проживают от 80 до 90% людей, исповедующих ислам. Между тем, именно преследованием христиан Трамп объясняет свою решительную позицию в отношении Нигерии.

Что связывает США и Нигерию?

Отношения между США и Нигерией длятся не один десяток лет и сегодня Нигерия - главный союзник Вашингтона на Африканском континенте. США - один из важнейший торговых партнёров Нигерии, а также главный инвестор страны, вкладывающий деньги в такие сектора как здравоохранение, образование и гуманитарное развитие. В августе 2025 года правительство США одобрило продажу высокоточного оружия Нигерии на сумму в $346 млн.

Есть и еще один важный аспект двусторонних отношений США и Нигерии: добыча нефти. Нигерия - 15 крупнейший производитель нефти и один из экспортёров энергоресурса в США. Добывают нигерийскую нефть в том числе и американские компании.

Почему США решили вмешаться в дела Нигерии?

Помимо защиты интересов христианского населения страны, решение США нанести удары по Нигерии было спровоцировано, как минимум, еще двумя причинами:

необходимостью защитить свои экономические интересы в стране; напомнить международному сообществу, и в первую очередь Китаю, что Нигерия - это зона влияния Вашингтона, терять которую страна не намерена.

Правительство Нигерии поддержало действия Трампа, считая их необходимостью в борьбе с террористами, досаждающими стране, при этом отказываясь принять тот факт, что от их рук страдают исключительно христиане. Что было бы, если бы Нигерия отказала американскому руководству в нанесении ударов по своей территории, неизвестно.

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация